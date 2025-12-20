יום שבת, 20.12.2025 שעה 16:48
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3012-2513הפועל ת"א1
2611-2712מכבי חיפה2
2616-2613מכבי פ"ת3
2523-4113מכבי נתניה4
2415-2313הפועל ב"ש5
2423-2413בית"ר ירושלים6
2314-2713מכבי ת"א7
2124-2713הפועל פ"ת8
2120-2214מ.ס. אשדוד9
1912-1613בני יהודה10
1820-2414הפועל כפ"ס11
1829-1914עירוני ק"ש12
1522-2412הפועל רעננה13
1229-1614הפועל ראשל"צ14
1131-1313מכבי הרצליה15
1031-2313הפועל רמה"ש16
1033-1514הפועל חיפה17
138-1114הפועל עכו18

דקה 28: מכבי ת"א - הפועל ב"ש 0:0

ליגת העל לנוער, מחזור 15: האדומים כמעט כבשו מטעות בהגנה הצהובה, הרשת טרם זזה בנס ציונה. במקביל: הרצליה - מכבי חיפה 3:0, נתניה - מכבי פ"ת 1:2

|
לוטם אסרס בפעולה (שחר גרוס)
לוטם אסרס בפעולה (שחר גרוס)

כל הליגות ברחבי אירופה וגם בישראל ממשיכות לצבור קצב, וכך גם ליגת העל בנוער כאן אצלנו. בשעה זו נמשך לו המחזור ה-14 עם מספר משחקים מעניינים, כשבמוקד מכבי ת”א מארחת את הפועל ב”ש, מכבי הרצליה מארחת את מכבי חיפה ומכבי נתניה מארחת את מכבי פ”ת.

מכבי ת”א – הפועל ב”ש 0:0

קרב ישיר על המקום השישי לכל הפחות, אולי אפילו החמישי. הצהובים עם 23 נקודות וישמחו לחזור בחזרה אל מאבק האליפות, כאשר במחזור אמצע השבוע חניכיו של דן רומן חגגו עם 0:3 על בית”ר ירושלים וכעת שלוש נקודות נוספות ייתנו בוסט לשחקנים המוכשרים מקריית שלום. מנגד, גם הדרומיים אספו שלוש נקודות במחזור הזה והם מקדימים את היריבה שלהם על הדשא בנקודה אחת לפני המשחק.

מכבי הרצליה – מכבי חיפה 3:0

הירוקים בכושר נהדר עם שלוש שלישיות ברצף נגד נאנט, נגד ראשון לציון ובמחזור אמצע השבוע נגד הפועל פתח תקווה, כאשר חניכיו של איתי מרדכי ארבע נקודות מהמוליכה הפועל ת”א, אבל עם משחק פחות מהאדומים והכל פתוח בקרב על האליפות. מנגד, החבורה מהשרון בתחתית עם 11 נקודות בלבד, אבל למזלה העונה יש את הפועל עכו שצברה נקודה אחת בלבד ובדרך הבטוחה לרדת לליגה הלאומית לנוער.

דקה 22, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: רוחב קצר של ליאם קרגולה הלך לנועם לוי, שהשתלט על הכדור שמעט קפץ ומהאוויר הפציץ לרשת העליונה.

דקה 29, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: תרגיל נהדר בבעיטה חופשית עזר לירוקים להיכנס שוב לרחבת הרצליה, נועם לוי הגיב בחדות לכדור החוזר כשהבעיטה שלו פגעה בשחקן היריבה ונכנס לרשת.

דקה 31, פנדל למכבי חיפה! נועם אלוק הוכשל מאחור ברחבה, השופט הצביע מיד ללא היסוס על הנקודה הלבנה.

דקה 32, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: דניאל דרזי ניגש לנקודה הלבנה ולא התבלבל, החבורה של איתי מרדכי עם חגיגה בחצי השעה הראשונה להתמודדות.

מכבי נתניה – מכבי פ”ת 1:2

עוד שתי קבוצות שלגמרי במאבק האליפות במפגש ישיר על המקום השלישי. היהלומים עם 25 נקודות במקום הרביעי ורוצים להמשיך בכושר מה-2:3 נגד רמת השרון במחזור אמצע השבוע, כאשר המלאבסים עם 26 נקודות וגם תמיר לוזון ישמח להמשיך בכושר אחרי שניצח באמצע השבוע את מכבי הרצליה ולפני שבוע חגג עם 3:4 מדהים בדרבי על הפועל פתח תקווה.

דקה 12, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: זריקת חוץ ארוכה הגיעה לדניאל אטלן, שמתוך הרחבה בעט בדיוק לפינה הימנית.

דקה 17, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: היהלומים הכפילו את היתרון. הגבהה נהדרת מאגף ימין עלתה לראשו של איתי מונטיאלגרה, שנגח אחורה והכניע את שוער האורחת.

משחקים שהסתיימו

מ.ס אשדוד – הפועל ק”ש 0:1

במשחק המוקדם של היום, הקבוצה מעיר הנמל הצליחה לצאת עם ידה על העליונה בבית. אורי פרג כבש את השער הבודד בדקה התשיעית והעניק 3 נקודות חשובות לחניכים של נאור ברקול.

הפועל עכו – הפועל כפ”ס 2:1

בעוד משחק שנערך מוקדם, הירוקים הצליחו לחזור הביתה עם 3 הנקודות נגד האחרונה בטבלה. אורי לוי העלה את האורחת על הלוח בדקה השישית, עמנואל סולומון השווה בדקה ה-38, כשיהודה ליאון העניק את הניצחון לחבורה של דן קובליו בדקה ה-80.

הפועל ראשל”צ – הפועל חיפה 1:1

בקרב תחתית רותח, הקבוצה מעיר היין וזאת מהכרמל סיימו בחלוקת נקודות, שעזרו למארחת לשמור על מקומה מעל האורחת. רז זילברט העלה את החיפאים ליתרון בדקה השישית, רועי ירון קבע את השוויון בדקה ה-34.

