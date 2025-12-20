חסן חילו חוזר לסגל, מימר נוטה לא לשנות הרכב

ללא שניים מהשחקנים הזרים שיש לה בסגל, איברהימה דראמה המורחק ויוהאן אנזי הפצוע, אבל עם חסן חילו שחוזר אחרי צהובים, בני סכנין תנסה לחזור הערב (שבת, 18:30) בדוחא למסלול הניצחונות כאשר תארח את מ.ס.אשדוד למשחק מסקרן.

חרף חזרתו של חסן חילו לסגל, נראה ששרון מימר ימשיך לתת קרדיט להרכב שפתח מול בית"ר ירושלים כאשר במרכז ההגנה יפתחו איאד אבו עביד ומארון גנטוס.

בקישור ימשיכו לשחק עומר אבוהב שלדעת כולם הצליח לעשות את פריצת הדרך שלו בסכנין ונחשב לשחקן מוערך מאוד, יחד עם עדן שמיר וג’בייר בושנאק, כאשר תשומת הלב בחלק ההתקפי תהיה אל מלך שערי הקבוצה עד כה אחמד סלמן שכבש ארבעה שערים וישחק לצידו של ארתור מירניאן, לו יש שני שערים.

שרון מימר (רדאד ג'בארה)

מימר: “אנחנו חוזרים לדוחא למשחק מאוד מאתגר אחרי המשחק האחרון בטדי, שם סה"כ עשינו עבודה טובה, אבל יצאנו ללא נקודות וחבל. נצטרך להתאושש בכל האנרגיות ובדרך שלנו שהובילה אותנו כדי לנצח את אשדוד. לא יהיה קל, אשדוד קבוצה טובה שנמצאת מעלינו בטבלה, אבל אנחנו בבית שלנו עם הקהל שלנו שיעזור לנו”. השוער מוחמד אבו ניל הוסיף: “מצפה לנו משחק חשוב בבית. חשוב שהקהל יבוא ויתמוך בנו”.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מת’יו קוג’ו וארתור מירניאן.