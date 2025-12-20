סנסציה: טבריה הביסה 0:3 את הפועל באר שבע

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון בראל, שם עירוני טבריה מארחת את הפועל באר שבע.
סיבוב שלם המוליכה מעדה רק שלוש פעמים והיא תשמח לשחזר הישג שכזה, כשהיא פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון חד וחלק על מכבי נתניה וכעת היא רוצה להמשיך בכושר. עם זאת, רן קוז’וק מנסה להתסדר ללא קינגס קאנגווה, שמפספס כעת משחק ראשון ויחמיץ עוד כמה בגלל אליפות אפריקה.
בצד השני, הצפוניים אמנם כן מעל הקו האדום, אבל בלי הרבה אוויר לנשימה והם צמאים לנקודות כשחוף המבטחים לא מובטח בכלל. במחזור הקודם לאלירן חודדה וחניכיו היה צ’אנס לטפס ולערער את הפועל חיפה, אך הקבוצה מהכרמל חגגה וטבריה הסתבכה מעט.
אי אפשר שלא להזכיר את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טברייה בסיבוב הראשון, במסגרת המחזור השני. אצטדיון טרנר חווה 0:7 מהדהד של האדומים עם צמד של קינגס קאנגווה, צמד של איגור זלאטנוביץ’ ושערים של דן ביטון, הלדר לופס וזאהי אחמד.
מחצית שניה
'77
- והיב חביבאללה נכנס במקום דניאל גולאני
'76
- שער! טבריה עלתה ל-0:2: לא יאמן! פיטר מייקל שלח כדור חד מכ-25 מטרים לפינה הרחוקה של אליאסי ולרשת
'75
- אמיר גנאח פינה את מקומו למוחמד כנעאן
'71
- שתי הצלות מהקו ברצף. זלאטנוביץ׳ נגח, שרון הדף על קו השער, הריבאונד נבעט על גופו של באצ׳ו שעמד גם הוא על הקו
'65
- הצרות של באר שבע נמשכו. אחרי השער, דיופ הורחק באדום ישיר אחרי שבאותה התקפה ביצע עבירה גסה
'64
- שער! טבריה עלתה ל-0:1: איזה גול!! התקפה מתפרצת נהדרת של טבריה הסתיימה בוולה מהאוויר של קלטינס, שבעט בנגיעה לחיבור
'63
- פיטר מייקל נכנס במקום איתמר שבירו
'61
- לוקאס ונטורה קיבל כדור מסף הרחבה, שלח בעיטה חזקה, אך פספס את המסגרת
'59
- ביטון הכניס כדור עומק טוב לדוידזאדה, האחרון הקפיץ מעל שרון, אך נעצר במשקוף
'55
- אונדריי באצ׳ו ספג כרטיס צהוב
'50
- כמעט אליאל פרץ כבש. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הקשר, שנגח טוב למסגרת, אך עידו שרון הדף בהצלה גדולה
'46
- זאהי אחמד נכנס על חשבונו של שי אליאס
'46
- חילוף כפול בהפועל ב״ש עם פתיחת המחצית השנייה. אופיר דוידזאדה נכנס במקום הלדר לופס
מחצית ראשונה
'42
- ירין סוויסה שלח בעיטה טובה למסגרת ממצב נייח, אליאסי קלט
'31
- ביטון הקפיץ כדור נהדר לשי אליאס, האחרון בעט מתוך הרחבה בנגיעה, אך פספס את המסגרת
'28
- פרץ הכניס כדור טוב לביטון, שמתוך ברחבה ניסה לבעוט מזווית קשה, אך פגש רק את הרשת החיצונית
'23
- אליאל פרץ הקפיץ כדור טוב לרחבה, זלאטנוביץ׳ ניסה להגיע, אך לא הספיק. עידו שרון קלט
'15
- ניב גוטליב הגביה לרחבה, אליאסי קלט בלי בעיה
'10
- עשר דקות חלפו מהפתיחה, הקצב איטי ושתי הקבוצות טרם בעטו לשער
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!