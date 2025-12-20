יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:34

דן ביטון מתוסכל (חג'אג' רחאל)

סנסציה: טבריה הביסה 0:3 את הפועל באר שבע

המוליכה בתצוגת שפל. קלטינס (שער אדיר), מייקל וסמביניה הובילו את המארחת לאחת מהפתעות העונה עם ניצחון ענק. דיופ הורחק. הפער יכול לרדת ל-2 נק׳

גיא קופיצ'ינסקי | 20/12/2025 19:30
יום שבת, 20/12/2025, 19:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 15
הפועל ב"ש
כרטיס אדום ג'יבריל דיופ (65)
הסתיים
3 0
שופט: אוהד אסולין
שער דוד קלטינס (64)
בישול בישול: פיראס אבו עקל
שער פיטר מייקל (76)
בישול בישול: יונתן טפר
שער סמביניה (80)
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון בראל, שם עירוני טבריה מארחת את הפועל באר שבע.

סיבוב שלם המוליכה מעדה רק שלוש פעמים והיא תשמח לשחזר הישג שכזה, כשהיא פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון חד וחלק על מכבי נתניה וכעת היא רוצה להמשיך בכושר. עם זאת, רן קוז’וק מנסה להתסדר ללא קינגס קאנגווה, שמפספס כעת משחק ראשון ויחמיץ עוד כמה בגלל אליפות אפריקה.

בצד השני, הצפוניים אמנם כן מעל הקו האדום, אבל בלי הרבה אוויר לנשימה והם צמאים לנקודות כשחוף המבטחים לא מובטח בכלל. במחזור הקודם לאלירן חודדה וחניכיו היה צ’אנס לטפס ולערער את הפועל חיפה, אך הקבוצה מהכרמל חגגה וטבריה הסתבכה מעט.

אי אפשר שלא להזכיר את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טברייה בסיבוב הראשון, במסגרת המחזור השני. אצטדיון טרנר חווה 0:7 מהדהד של האדומים עם צמד של קינגס קאנגווה, צמד של איגור זלאטנוביץ’ ושערים של דן ביטון, הלדר לופס וזאהי אחמד.

מחצית שניה
  • '77
  • חילוף
  • והיב חביבאללה נכנס במקום דניאל גולאני
  • '76
  • שער
  • שער! טבריה עלתה ל-0:2: לא יאמן! פיטר מייקל שלח כדור חד מכ-25 מטרים לפינה הרחוקה של אליאסי ולרשת
  • '75
  • חילוף
  • אמיר גנאח פינה את מקומו למוחמד כנעאן
  • '71
  • החמצה
  • שתי הצלות מהקו ברצף. זלאטנוביץ׳ נגח, שרון הדף על קו השער, הריבאונד נבעט על גופו של באצ׳ו שעמד גם הוא על הקו
  • '65
  • כרטיס אדום
  • הצרות של באר שבע נמשכו. אחרי השער, דיופ הורחק באדום ישיר אחרי שבאותה התקפה ביצע עבירה גסה
  • '64
  • שער
  • שער! טבריה עלתה ל-0:1: איזה גול!! התקפה מתפרצת נהדרת של טבריה הסתיימה בוולה מהאוויר של קלטינס, שבעט בנגיעה לחיבור
  • '63
  • חילוף
  • פיטר מייקל נכנס במקום איתמר שבירו
  • '61
  • החמצה
  • לוקאס ונטורה קיבל כדור מסף הרחבה, שלח בעיטה חזקה, אך פספס את המסגרת
  • '59
  • החמצה
  • ביטון הכניס כדור עומק טוב לדוידזאדה, האחרון הקפיץ מעל שרון, אך נעצר במשקוף
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • אונדריי באצ׳ו ספג כרטיס צהוב
  • '50
  • החמצה
  • כמעט אליאל פרץ כבש. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הקשר, שנגח טוב למסגרת, אך עידו שרון הדף בהצלה גדולה
  • '46
  • חילוף
  • זאהי אחמד נכנס על חשבונו של שי אליאס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל ב״ש עם פתיחת המחצית השנייה. אופיר דוידזאדה נכנס במקום הלדר לופס
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • ירין סוויסה שלח בעיטה טובה למסגרת ממצב נייח, אליאסי קלט
שי אליאס בפעולה (חג'אג' רחאל)שי אליאס בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '31
  • החמצה
  • ביטון הקפיץ כדור נהדר לשי אליאס, האחרון בעט מתוך הרחבה בנגיעה, אך פספס את המסגרת
  • '28
  • החמצה
  • פרץ הכניס כדור טוב לביטון, שמתוך ברחבה ניסה לבעוט מזווית קשה, אך פגש רק את הרשת החיצונית
דניאל גולאני מול גיא מזרחי (חג'אג' רחאל)דניאל גולאני מול גיא מזרחי (חג'אג' רחאל)
  • '23
  • החמצה
  • אליאל פרץ הקפיץ כדור טוב לרחבה, זלאטנוביץ׳ ניסה להגיע, אך לא הספיק. עידו שרון קלט
  • '15
  • החמצה
  • ניב גוטליב הגביה לרחבה, אליאסי קלט בלי בעיה
אליאל פרץ ופיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)אליאל פרץ ופיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות חלפו מהפתיחה, הקצב איטי ושתי הקבוצות טרם בעטו לשער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
אלירן חודדה ורן קוז׳וק (חג'אג' רחאל)אלירן חודדה ורן קוז׳וק (חג'אג' רחאל)
אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
