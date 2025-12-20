סנסציה: טבריה הביסה 0:3 את הפועל באר שבע

הרכבים וציונים

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן באצטדיון בראל, שם עירוני טבריה מארחת את הפועל באר שבע.

סיבוב שלם המוליכה מעדה רק שלוש פעמים והיא תשמח לשחזר הישג שכזה, כשהיא פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון חד וחלק על מכבי נתניה וכעת היא רוצה להמשיך בכושר. עם זאת, רן קוז’וק מנסה להתסדר ללא קינגס קאנגווה, שמפספס כעת משחק ראשון ויחמיץ עוד כמה בגלל אליפות אפריקה.

בצד השני, הצפוניים אמנם כן מעל הקו האדום, אבל בלי הרבה אוויר לנשימה והם צמאים לנקודות כשחוף המבטחים לא מובטח בכלל. במחזור הקודם לאלירן חודדה וחניכיו היה צ’אנס לטפס ולערער את הפועל חיפה, אך הקבוצה מהכרמל חגגה וטבריה הסתבכה מעט.

אי אפשר שלא להזכיר את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טברייה בסיבוב הראשון, במסגרת המחזור השני. אצטדיון טרנר חווה 0:7 מהדהד של האדומים עם צמד של קינגס קאנגווה, צמד של איגור זלאטנוביץ’ ושערים של דן ביטון, הלדר לופס וזאהי אחמד.