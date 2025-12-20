חגגה בביתה: בני סכנין גברה 0:3 על מ.ס אשדוד

השחקן המצטיין
ג'בייר בושנאק, ציון: 7
כבש את השער הראשון שסלל את הדרך לניצחון
השחקן המאכזב
קארול נימצ'יצקי, ציון: 4
היה לו חלק בשערים שספג
ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה. המחזור ה-15 המשיך הערב (שבת) כשקיבלנו מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, בו בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:3 את מ.ס אשדוד. לאחר הניצחון, מימר וחניכיו עלו למקום השביעי בטבלה ואילו סילבס ושחקניו השלימו משחק שישי רצוף ללא ניצחון והם ירדו למקום התשיעי.
המארחת עלתה ליתרון מוקדם, כבר בדקה השנייה של ההתמודדות כשג’בייר בושנאק בעט נהדר מהאגף השמאלי של הרחבה אל הפינה הרחוקה והכניע את קרול נימצ’יסקי. עשר דקות חלפו והחלוץ ארתור מירניאן הכפיל את היתרון של המארחת. מי שאמר את המילה האחרונה במשחק הוא מתיו קוג’ו שכבש עם בעיטה מרחוק בדקה ה-30.
במחזור הבא, בני סכנין תתארח אצל הפועל חיפה, כשלפני כן היא תארח כבר בחמישי הקרוב את מכבי יפו בשלב 32 האחרונות בגביע המדינה. החבורה של סילבס תתארח בגביע אצל הפועל תל אביב ובמחזור הבא בליגה היא תארח את מכבי חיפה.
מחצית שניה
-
'90+1
- מוסטפא שייח יוסף ביצע עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'84
- בחילוף הנוסף, אלון אזוגי יצא ועומר קורסיה נכנס
-
'84
- שרון מימר ביצע חילוף כפול והשלים את כל חילופיו כשהוציא את מתיו קוג'ו והכניס במקומו את מקס גרצ'קין
-
'79
- האורחת ביצעה את חילופה האחרון, בן הדדי נכנס במקום לני נאנג'יס
-
'79
- בחילוף הנוסף, בסיל חורי עלה לדשא במקומו של אחמד סלמן
-
'79
- שרון מימר ביצע חילוף כפול, בתור התחלה, עדן שמיר פינה את מקומו לאחמד טאהא
-
'67
- חיים סילבס ביצע חילוף נוסף, נהוראי דבוש עלה על חשבונו של קארים קימבידי
-
'62
- כרטיס צהוב נשלף לעברו של קארים קימבידי שביצע עבירה על סף הרחבה
-
'56
- שרון מימר ביצע חילוף ראשון, בו הוא הוציא את כובש השער הראשון, ג'בייר בושנאק והכניס במקומו את מוסטפא שייח יוסף
-
'46
- בחילוף הנוסף, שלו הרוש פינה את מקומו לסתיו נחמני
-
'46
- חיים סילבס ביצע חילוף כפול בפתיחת המחצית השנייה כשהוציא את השוער, קרול נימצ'יסקי והכניס במקומו את רז כרמי
מחצית ראשונה
-
'45+1
- הצהוב השני במשחק נשלף לעבר מארון גנטוס
-
'34
- יוני קלז שלף את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות לעברו של לני נאנג'יס שביצע עבירה במרכז המגרש
-
'30
- דקה 30, שער! בני סכנין עלתה ל-0:3: מתיו קוג'ו לקח את הכדור, בעט ממרחק רב והכניע את קרול נימצ'יסקי ששוב שגא והוציא כדור שלישי מהרשת
-
'12
- דקה 12, שער! בני סכנין עלתה ל-0:2: אלון אזוגי העביר כדור רוחב עוצמתי לעבר הרחבה, קרול נימצ'יסקי השמיט את הכדור וארתור מירניאן ניצל את טעותו של השוער על מנת להכניעו מקרוב
-
'8
- בעיטה חופשית של רועי גורדנה פגעה בקורת השער ויצאה לקרן לאחר שמוחמד אבו ניל עצר
-
'5
- המארחת המשיכה ללחוץ על הגז וארתור מירניאן כמעט וכבש שער שני לקבוצתו תוך 5 דקות
-
'2
- דקה 2, שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: מארון גנטוס חילץ כדור ופרץ נהדר עם תנועת עומק שבסופה מסר לג'בייר בושנאק שבעט מדויק אל הפינה הרחוקה
-
'1
- יוני קלז שרק לפתיחת ההתמודדות בדוחא