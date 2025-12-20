יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:33

ארתור מירניאן חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)

חגגה בביתה: בני סכנין גברה 0:3 על מ.ס אשדוד

מימר וחניכיו ניצחו את הדרומיים בדוחא ועלו למקום ה-7. בושנאק פתח עם גול תוך שתי דקות, מירניאן וקוג'ו הצטרפו. שישה משחקים ללא ניצחון לאורחת

דורון בן דור | 20/12/2025 18:30
יום שבת, 20/12/2025, 18:30אצטדיון דוחא - 1,659 צופיםליגת העל Winner - מחזור 15
מ.ס אשדוד
הסתיים
3 0
שופט: יוני קלז (ציון: 8)
שער ג'בייר בושנאק (2)
בישול בישול: מארון גנטוס
שער ארתור מירניאן (12)
שער מתיו קוג'ו (30)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ג'בייר בושנאק, ציון: 7
כבש את השער הראשון שסלל את הדרך לניצחון
השחקן המאכזב
קארול נימצ'יצקי, ציון: 4
היה לו חלק בשערים שספג
הרכבים וציונים
 
 

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה. המחזור ה-15 המשיך הערב (שבת) כשקיבלנו מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, בו בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:3 את מ.ס אשדוד. לאחר הניצחון, מימר וחניכיו עלו למקום השביעי בטבלה ואילו סילבס ושחקניו השלימו משחק שישי רצוף ללא ניצחון והם ירדו למקום התשיעי.

המארחת עלתה ליתרון מוקדם, כבר בדקה השנייה של ההתמודדות כשג’בייר בושנאק בעט נהדר מהאגף השמאלי של הרחבה אל הפינה הרחוקה והכניע את קרול נימצ’יסקי. עשר דקות חלפו והחלוץ ארתור מירניאן הכפיל את היתרון של המארחת. מי שאמר את המילה האחרונה במשחק הוא מתיו קוג’ו שכבש עם בעיטה מרחוק בדקה ה-30.

במחזור הבא, בני סכנין תתארח אצל הפועל חיפה, כשלפני כן היא תארח כבר בחמישי הקרוב את מכבי יפו בשלב 32 האחרונות בגביע המדינה. החבורה של סילבס תתארח בגביע אצל הפועל תל אביב ובמחזור הבא בליגה היא תארח את מכבי חיפה. 

מחצית שניה
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • מוסטפא שייח יוסף ביצע עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
  • '84
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, אלון אזוגי יצא ועומר קורסיה נכנס
  • '84
  • חילוף
  • שרון מימר ביצע חילוף כפול והשלים את כל חילופיו כשהוציא את מתיו קוג'ו והכניס במקומו את מקס גרצ'קין
אלון אזוגי עם הכדור (עמרי שטיין)אלון אזוגי עם הכדור (עמרי שטיין)
  • '79
  • חילוף
  • האורחת ביצעה את חילופה האחרון, בן הדדי נכנס במקום לני נאנג'יס
  • '79
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, בסיל חורי עלה לדשא במקומו של אחמד סלמן
  • '79
  • חילוף
  • שרון מימר ביצע חילוף כפול, בתור התחלה, עדן שמיר פינה את מקומו לאחמד טאהא
נהוראי דבוש עם הכדור (עמרי שטיין)נהוראי דבוש עם הכדור (עמרי שטיין)
  • '67
  • חילוף
  • חיים סילבס ביצע חילוף נוסף, נהוראי דבוש עלה על חשבונו של קארים קימבידי
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב נשלף לעברו של קארים קימבידי שביצע עבירה על סף הרחבה
  • '56
  • חילוף
  • שרון מימר ביצע חילוף ראשון, בו הוא הוציא את כובש השער הראשון, ג'בייר בושנאק והכניס במקומו את מוסטפא שייח יוסף
ג'בייר בושנאק בדרכו לכדור (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק בדרכו לכדור (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, שלו הרוש פינה את מקומו לסתיו נחמני
  • '46
  • חילוף
  • חיים סילבס ביצע חילוף כפול בפתיחת המחצית השנייה כשהוציא את השוער, קרול נימצ'יסקי והכניס במקומו את רז כרמי
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב השני במשחק נשלף לעבר מארון גנטוס
עילאי טמם בועט (עמרי שטיין)עילאי טמם בועט (עמרי שטיין)
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • יוני קלז שלף את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות לעברו של לני נאנג'יס שביצע עבירה במרכז המגרש
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו מאושר עם חבריו (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו מאושר עם חבריו (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו מאושר (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו מאושר (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו חוגג (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו חוגג (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו רץ לחגוג (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו רץ לחגוג (עמרי שטיין)
מתיו קוג'ו בועט (עמרי שטיין)מתיו קוג'ו בועט (עמרי שטיין)
  • '30
  • שער
  • דקה 30, שער! בני סכנין עלתה ל-0:3: מתיו קוג'ו לקח את הכדור, בעט ממרחק רב והכניע את קרול נימצ'יסקי ששוב שגא והוציא כדור שלישי מהרשת
ארתור מירניאן מאושר (עמרי שטיין)ארתור מירניאן מאושר (עמרי שטיין)
ארתור מירניאן חוגג (עמרי שטיין)ארתור מירניאן חוגג (עמרי שטיין)
ארתור מירניאן שמח (עמרי שטיין)ארתור מירניאן שמח (עמרי שטיין)
  • '12
  • שער
  • דקה 12, שער! בני סכנין עלתה ל-0:2: אלון אזוגי העביר כדור רוחב עוצמתי לעבר הרחבה, קרול נימצ'יסקי השמיט את הכדור וארתור מירניאן ניצל את טעותו של השוער על מנת להכניעו מקרוב
חיים סילבס (עמרי שטיין)חיים סילבס (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)
  • '8
  • החמצה
  • בעיטה חופשית של רועי גורדנה פגעה בקורת השער ויצאה לקרן לאחר שמוחמד אבו ניל עצר
  • '5
  • החמצה
  • המארחת המשיכה ללחוץ על הגז וארתור מירניאן כמעט וכבש שער שני לקבוצתו תוך 5 דקות
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק חוגג עם חבריו (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק שמח (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק שמח (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק מאושר (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק מאושר (עמרי שטיין)
ג'בייר בושנאק חוגג (עמרי שטיין)ג'בייר בושנאק חוגג (עמרי שטיין)
  • '2
  • שער
  • דקה 2, שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: מארון גנטוס חילץ כדור ופרץ נהדר עם תנועת עומק שבסופה מסר לג'בייר בושנאק שבעט מדויק אל הפינה הרחוקה
  • '1
  • החלטת שופט
  • יוני קלז שרק לפתיחת ההתמודדות בדוחא
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
