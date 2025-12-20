חגגה בביתה: בני סכנין גברה 0:3 על מ.ס אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין ג'בייר בושנאק, ציון: 7

היה לו חלק בשערים שספג

הרכבים וציונים

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה. המחזור ה-15 המשיך הערב (שבת) כשקיבלנו מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, בו בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:3 את מ.ס אשדוד. לאחר הניצחון, מימר וחניכיו עלו למקום השביעי בטבלה ואילו סילבס ושחקניו השלימו משחק שישי רצוף ללא ניצחון והם ירדו למקום התשיעי.

המארחת עלתה ליתרון מוקדם, כבר בדקה השנייה של ההתמודדות כשג’בייר בושנאק בעט נהדר מהאגף השמאלי של הרחבה אל הפינה הרחוקה והכניע את קרול נימצ’יסקי. עשר דקות חלפו והחלוץ ארתור מירניאן הכפיל את היתרון של המארחת. מי שאמר את המילה האחרונה במשחק הוא מתיו קוג’ו שכבש עם בעיטה מרחוק בדקה ה-30.

במחזור הבא, בני סכנין תתארח אצל הפועל חיפה, כשלפני כן היא תארח כבר בחמישי הקרוב את מכבי יפו בשלב 32 האחרונות בגביע המדינה. החבורה של סילבס תתארח בגביע אצל הפועל תל אביב ובמחזור הבא בליגה היא תארח את מכבי חיפה.