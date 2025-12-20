יום שבת, 20.12.2025 שעה 08:54
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה מתכוונת להציע חוזה חדש לגולדברג

הבלם מסיים חוזה בקיץ והירוקים רוצים שימשיך במועדון. ההכנות לבית"ר ירושלים ממשיכות, כשסוגיית המערך מעסיקה את ברק בכר. שביעות רצון מעלי מוחמד

|
שון גולדברג (עמרי שטיין)
שון גולדברג (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תחדש היום (שבת) את אימוניה לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים בשני הקרוב מתוך ידיעה שניצחון במשחק הזה יקבע את מקומה של הקבוצה בצמרת הגבוהה אחרי שלאורך העונה הייתה באזור של הקבוצות שמשתייכות לפלייאוף העליון.

המאמן בכר בכר יצטרך להסתדר ללא שניים מהשחקנים הטובים שלו בהגנה, עבדולאי סק ויילה בטאיי, מה שגורם לו להתלבט בכל מה שנוגע למערך שיעלה ביום שני, כאשר כרגע לפחות נראה שהעדיפות תהיה לשחק בקו של חמישה שחקנים מאחור שכולל את  ליסב עיסאת שחוזר להרכב בכל מקרה אחרי מספר משחקים, שון גולדברג וינון פיינגזיכט הצעיר שסופסל בשני המשחקים האחרונים.

עלי מוחמד בקישור ימשיך להיות הברומטר של הקבוצה. במכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מאוד מהקשר שמעבר ליכולת שלו על המגרש מפגין כושר מנהיגות ראוי לציון. הרצון הגדול יהיה לראות מהקישור גם את איתן אזולאי מאיים הרבה יותר על השער מהקו השני.

איתן אזולאי (רדאד גאיתן אזולאי (רדאד ג'בארה)

לגבי שון גולדברג, יש כוונה בקרוב מאוד להציע לבלם הארכת חוזה. גולדברג חזר בחודש האחרון למרכז ההגנה אחרי פציעה לא פשוטה שעבר ובמכבי חיפה מודעים לכך שכבר בינואר הקרוב הבלם יהיה חופשי לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה, וזאת השעה כדי להתחיל במגעים על מנת להאריך את חוזהו של השחקן שהגיע לכרמל בקיץ 2021 ונחשב לאחד הנכסים הישראלים החשובים של הקבוצה בשנים האחרונות. 

אחד השחקנים שפתחו את העונה בהרכב ולא מוצא את עצמו בסגל הוא הקשר גוני נאור, שיחד עם מתיאס נהואל אמור לעזוב בינואר, כמו גם עומר דהן שיושאל לקבוצה בליגה הלאומית.

