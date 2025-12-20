יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:33

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים בסיום (ראובן שוורץ)

פרצה את המחסום: 1:4 להפועל פ"ת על ק"ש

10 מחזורים לקחו לחבורה של פרץ להשיג ניצחון, עד שהגיעה הקבוצה הצפונית. קוסטה העניש בחצי הראשון, רוטמן בשני, וקליי ומזל הצטרפו. מרטינס רק צימק

תומר חבז | 20/12/2025 18:30
יום שבת, 20/12/2025, 18:30אצטדיון שלמה ביטוח - 3,120 צופיםליגת העל Winner - מחזור 15
עירוני ק"ש
שער כריסטיאן מרטינס (93)
הסתיים
4 1
שופט: נאאל עודה (ציון: 5)
שער מארק קוסטה (32)
שער איתי רוטמן (53)
בישול בישול: אאוקלידס טבארש
שער אאוקלידס טבארש (62)
בישול בישול: יונתן כהן
שער שביט מזל (80)
בישול בישול: שחר רוזן
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אאוקלידס טבארש, ציון: 7
ברוך הבא להפועל פתח תקווה. בדיוק בשביל משחק כזה הביאו אותו
השחקן המאכזב
עובדיה דרוויש, ציון: 4
יום רע של הגנת קריית שמונה ובמיוחד של האגפים
הרכבים וציונים
 
 

עשרה מחזורים. עשרה מחזורים לקחו להפועל פתח תקווה כדי לחוות מחדש את טעם הניצחון. אחרי הפספוס בדקות הסיום במחזור שעבר מול מכבי תל אביב, אותו טעם שב אל המלאבסים הערב (שבת), כשהביסו 1:4 את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל.

למרבה הפלא, חצי השעה הראשונה הייתה מנומנמת לחלוטין מצד שתי הקבוצות, שלא סיכנו כלל את שער היריבה למעט מצב של כריסטיאן מרטינס מהקבוצה הצפונית, שפספס לחלוטין את המסגרת. אלא שאז, אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ומצא דווקא את מארק קוסטה, שהעניש את האורחת על הטעות.

שי ברדה ניסה להגיב וביצע חילוף כפול במחצית, אבל זה לא עזר כשדניאל טננבאום הדף כדור שכבר יצא החוצה, ואיתי רוטמן העניש גם כן בדרך להכפלת התוצאה. פחות מעשר דקות עברו עד שעומר פרץ ושחקניו כבשו בשנית מקרן, כשכדור של יונתן כהן הגיע אל קליי שגלגל לרשת בקלילות.

כשהכל הולך, אז הכל הולך ושביט מזל שעלה כמחליף הצטרף לחגיגה בדקה ה-80 עם הרביעי של הקבוצה בכחול. בהתקפה האחרונה במשחק כריסטיאן מרטינס, שהיה גם הראשון לאיים, היה גם האחרון עם שער יפהפה שצימק את התוצאה, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

ביום חמישי הקבוצות יעברו ל”מתכונת גביע”, כשהמנצחת הגדולה, הפועל פתח תקווה, תפגוש את הפועל עירוני כרמיאל מליגה א’ צפון, כשעירוני קריית שמונה תקווה להתאושש נגד משוכה מעט יותר קשה, הפועל רמת גן מהליגה הלאומית.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט נאאל עודה שרק לסיום! אחרי עשרה מחזורים, הפועל פתח תקווה הצליחה לנצח עם 1:4 מהדהד על עירוני קריית שמונה
  • '90+3
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה המתיקה מעט את הגלולה המרה! כריסטיאן מרטינס השתלט על הכדור עם החזה, ובעט כדור יפהפה לחיבורי הרשת של עומר כץ כדי לצמק מעט את התוצאה ל-4:1
עומר פרץ ושי ברדה על הקווים (ראובן שוורץ)עומר פרץ ושי ברדה על הקווים (ראובן שוורץ)
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • גם ג'ואן חלבי המחליף נכנס לפנקס המוצהבים אחרי עבירה שביצע
  • '81
  • חילוף
  • מתן גושה הוא החילוף האחרון במשחק, כשהחליף את רועי דוד
  • '81
  • חילוף
  • חילופים אחרונים גם בשורות המלאבסים. עומר פרץ בחר להכניס את עידן כהן ולהוציא את נעם כהן כדי לשמור על סטטיסטיקת הכהנים במגרש
שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם שביט מזל (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם שביט מזל (ראובן שוורץ)
שביט מזל רץ לחגוג (ראובן שוורץ)שביט מזל רץ לחגוג (ראובן שוורץ)
  • '80
  • שער
  • שער! זו כבר תבוסה, 0:4 להפועל פתח תקווה! שחר רוזן ניצל את החור באגף השמאלי כדי להתקדם באין מפריע והוציא כדור רוחב יפהפה אל שביט מזל, שהוכיח שמעבר למזל יש לו גם יכולות כדי לכבוש את הרביעי
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • עידו וייר ביצע עבירה מוקדמת, השופט נתן יתרון אך לא שכח לחזור ולשלוף לעברו את הצהוב
  • '75
  • חילוף
  • גולן בני עלה לדקות הסיום במקום צ'פיוקה סונגה שירד לספסל
  • '74
  • החמצה
  • בוני אמיאן ראה את טננבאום מחוץ לשער וממרחק של קצת פחות מחצי מגרש ניסה להקשית, אבל פגש רק את הרשת החיצונית העליונה
שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)
  • '67
  • חילוף
  • מוחמד אבו רומי הוא האחרון לפנות את מקומו, כשעידו וייר נכנס לדשא
  • '67
  • חילוף
  • חילופים אחרונים בשורות הקבוצה הצפונית, כשיאיר מרדכי הוחלף וג'ואן חלבי נכנס
עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)
  • '66
  • חילוף
  • גם ג'יימס אדניי עלה לכר הדשא, יונתן כהן סיים את חלקו בהתמודדות
  • '66
  • חילוף
  • חילופים ראשונים אצל הפועל פתח תקווה, כששביט מזל נכנס במקום כובש השער הראשון, מארק קוסטה
  • '65
  • החמצה
  • אחרי השער שכלל את שניהם, קליי היתל בשני שחקני הגנה לבנים-כחולים, והגביה כדור מדוד לראשו של יונתן כהן, אבל האחרון לא היה מדויק ושלח את הניסיון החוצה
הכובש והמבשל. קליי ויונתן כהן חוגגים (ראובן שוורץ)הכובש והמבשל. קליי ויונתן כהן חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה מראים אהבה לקליי (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מראים אהבה לקליי (ראובן שוורץ)
קליי מאושר (ראובן שוורץ)קליי מאושר (ראובן שוורץ)
  • '62
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה חוגגת בבית: שוב קרן, שוב גול! כהן הגביה גם הפעם כשהעביר כדור מעל כל ההגנה, מצא את קליי שבנגיעה גלגל לפינה הרחוקה. זה כבר 0:3
  • '61
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל שי ברדה, שהחליף את עובדיה דרוויש והכניס את עלי מוסא
אוראל דגני מחלץ כדור מאדריאן אוגריסה (ראובן שוורץ)אוראל דגני מחלץ כדור מאדריאן אוגריסה (ראובן שוורץ)
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן מרטינס חסם בצורה לא חוקית וספג כרטיס צהוב
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • אחרי השער שספג, מוחמד אבו רומי התלונן על עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
שחקני הפועל פתח תקווה מרוצים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מרוצים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה מברכים את איתי רוטמן (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מברכים את איתי רוטמן (ראובן שוורץ)
איתי רוטמן רץ לחגוג (ראובן שוורץ)איתי רוטמן רץ לחגוג (ראובן שוורץ)
  • '54
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה הכפילה את התוצאה שלה! כדור הקרן של יונתן כהן הוגבה לרחבה של עירוני קריית שמונה, עבר את כל השומרים והגיע אל קליי ששלח רגל קדימה. הראשון להגיע למסירה היה איתי רוטמן שהצליח לגלגל מתחת לגופו של טננבאום את השני
  • '53
  • החמצה
  • צ'פיוקה סונגה הכניס כדור גובה לרחבה, שהגיע עד לרגלי שחר רוזן שבעט וולה מהאוויר, אלא שדניאל טננבאום היה ערני והדף לקרן
מוחמד אבו רומי מנתר מעל שחר רוזן (ראובן שוורץ)מוחמד אבו רומי מנתר מעל שחר רוזן (ראובן שוורץ)
  • '46
  • החמצה
  • מוחמד אבו רומי ניסה להעיר את חבריו כשהגיע למצב מסוכן כבר בדקה הראשונה של החצי השני, אחרי שחתך למרכז ושלח בעיטה מסובבת שפספסה במעט את המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • גם אביב אברהם בחוץ, כשאריאל שרצקי ישחק את המחצית השנייה במקומו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות קריית שמונה. איציק שולמייסטר פינה את מקומו כשליאל דרעי נכנס להגנה
מחצית ראשונה
יונתן כהן מנסה לעבור את איציק שולמייסטר (ראובן שוורץ)יונתן כהן מנסה לעבור את איציק שולמייסטר (ראובן שוורץ)
  • '41
  • החמצה
  • המומנטום הפתח תקוואי המשיך כשיונתן כהן קיבל כדור ברחבה, מסר אחורה אל קוסטה שניסה לכבוש, אבל נבלם כשהניסיון שלו הוליד קרן לזכות קבוצתו
קליי נשמר מקרוב על ידי עובדיה דרוויש (ראובן שוורץ)קליי נשמר מקרוב על ידי עובדיה דרוויש (ראובן שוורץ)
  • '38
  • החמצה
  • קליי חטף כדור במרכז המגרש ויצא לריצה, הגיע אל הקשת ומ-20 מטרים שלח בעיטה חדה לפינה השמאלית, שלרוע מזלו נעצרה בקורה ויצאה החוצה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן מרטינס הכשיל את צ'פיוקה סונגה והשופט שרק לעבירה. מי שלא אהב את ההחלטה היה קפטן קריית שמונה, יאיר מרדכי, שרץ אל עודה והתלהם, ובעקבות כך ראה את הצהוב
מארק קוסטה. איש השעה של הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)מארק קוסטה. איש השעה של הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם מארק קוסטה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם מארק קוסטה (ראובן שוורץ)
מארק קוסטה מראה אהבה אחרי השער שכבש (ראובן שוורץ)מארק קוסטה מראה אהבה אחרי השער שכבש (ראובן שוורץ)
  • '33
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון: בהזדמנות הראשונה של הקבוצה לשער, מארק קוסטה הצליח למצוא את המסגרת ואת הרשת! אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ושלח את הכדור לחלוץ ההונגרי, שמסף הרחבה שלח בעיטה חזקה לשער. 0:1 למארחת
  • '23
  • החמצה
  • הגיע הזמן. מוחמד אבו רומי יצא להתקפה מתפרצת באגף הימני ועם החלק החיצוני של הנעל הכניס כדור רוחב לרחבה, לשם הגיע כריסטיאן מרטינס ששלח את ההזדמנות מעל השער של הפועל פתח תקווה
עומר כץ מראה יכולות גם כשחקן שדה (ראובן שוורץ)עומר כץ מראה יכולות גם כשחקן שדה (ראובן שוורץ)
  • '20
  • אחר
  • עשרים דקות במשחק ועדיין אף קבוצה לא ניסתה לסכן את השער, כשרוב ההתמודדות מתקיימת במרכז השדה. מי תשבור את קיר הזכוכית?
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תשוב לנצח? האם הפועל פתח תקווה תקטע רצף של עשרה משחקים ללא טעם מתוק בסיום, או שעירוני קריית שמונה תעקוף אותה בטבלה?
אוהדי עירוני קריית שמונה הגיעו לתמוך בקבוצתם (ראובן שוורץ)אוהדי עירוני קריית שמונה הגיעו לתמוך בקבוצתם (ראובן שוורץ)
התפאורה היפה של קהל אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)התפאורה היפה של קהל אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
