פרצה את המחסום: 1:4 להפועל פ"ת על ק"ש

השחקן המצטיין
אאוקלידס טבארש, ציון: 7
ברוך הבא להפועל פתח תקווה. בדיוק בשביל משחק כזה הביאו אותו
השחקן המאכזב
עובדיה דרוויש, ציון: 4
יום רע של הגנת קריית שמונה ובמיוחד של האגפים
עשרה מחזורים. עשרה מחזורים לקחו להפועל פתח תקווה כדי לחוות מחדש את טעם הניצחון. אחרי הפספוס בדקות הסיום במחזור שעבר מול מכבי תל אביב, אותו טעם שב אל המלאבסים הערב (שבת), כשהביסו 1:4 את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל.
למרבה הפלא, חצי השעה הראשונה הייתה מנומנמת לחלוטין מצד שתי הקבוצות, שלא סיכנו כלל את שער היריבה למעט מצב של כריסטיאן מרטינס מהקבוצה הצפונית, שפספס לחלוטין את המסגרת. אלא שאז, אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ומצא דווקא את מארק קוסטה, שהעניש את האורחת על הטעות.
שי ברדה ניסה להגיב וביצע חילוף כפול במחצית, אבל זה לא עזר כשדניאל טננבאום הדף כדור שכבר יצא החוצה, ואיתי רוטמן העניש גם כן בדרך להכפלת התוצאה. פחות מעשר דקות עברו עד שעומר פרץ ושחקניו כבשו בשנית מקרן, כשכדור של יונתן כהן הגיע אל קליי שגלגל לרשת בקלילות.
כשהכל הולך, אז הכל הולך ושביט מזל שעלה כמחליף הצטרף לחגיגה בדקה ה-80 עם הרביעי של הקבוצה בכחול. בהתקפה האחרונה במשחק כריסטיאן מרטינס, שהיה גם הראשון לאיים, היה גם האחרון עם שער יפהפה שצימק את התוצאה, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.
ביום חמישי הקבוצות יעברו ל”מתכונת גביע”, כשהמנצחת הגדולה, הפועל פתח תקווה, תפגוש את הפועל עירוני כרמיאל מליגה א’ צפון, כשעירוני קריית שמונה תקווה להתאושש נגד משוכה מעט יותר קשה, הפועל רמת גן מהליגה הלאומית.
מחצית שניה
-
'90+3
- זהו זה! השופט נאאל עודה שרק לסיום! אחרי עשרה מחזורים, הפועל פתח תקווה הצליחה לנצח עם 1:4 מהדהד על עירוני קריית שמונה
-
'90+3
- שער! עירוני קריית שמונה המתיקה מעט את הגלולה המרה! כריסטיאן מרטינס השתלט על הכדור עם החזה, ובעט כדור יפהפה לחיבורי הרשת של עומר כץ כדי לצמק מעט את התוצאה ל-4:1
-
'88
- גם ג'ואן חלבי המחליף נכנס לפנקס המוצהבים אחרי עבירה שביצע
-
'81
- מתן גושה הוא החילוף האחרון במשחק, כשהחליף את רועי דוד
-
'81
- חילופים אחרונים גם בשורות המלאבסים. עומר פרץ בחר להכניס את עידן כהן ולהוציא את נעם כהן כדי לשמור על סטטיסטיקת הכהנים במגרש
-
'80
- שער! זו כבר תבוסה, 0:4 להפועל פתח תקווה! שחר רוזן ניצל את החור באגף השמאלי כדי להתקדם באין מפריע והוציא כדור רוחב יפהפה אל שביט מזל, שהוכיח שמעבר למזל יש לו גם יכולות כדי לכבוש את הרביעי
-
'78
- עידו וייר ביצע עבירה מוקדמת, השופט נתן יתרון אך לא שכח לחזור ולשלוף לעברו את הצהוב
-
'75
- גולן בני עלה לדקות הסיום במקום צ'פיוקה סונגה שירד לספסל
-
'74
- בוני אמיאן ראה את טננבאום מחוץ לשער וממרחק של קצת פחות מחצי מגרש ניסה להקשית, אבל פגש רק את הרשת החיצונית העליונה
-
'67
- מוחמד אבו רומי הוא האחרון לפנות את מקומו, כשעידו וייר נכנס לדשא
-
'67
- חילופים אחרונים בשורות הקבוצה הצפונית, כשיאיר מרדכי הוחלף וג'ואן חלבי נכנס
-
'66
- גם ג'יימס אדניי עלה לכר הדשא, יונתן כהן סיים את חלקו בהתמודדות
-
'66
- חילופים ראשונים אצל הפועל פתח תקווה, כששביט מזל נכנס במקום כובש השער הראשון, מארק קוסטה
-
'65
- אחרי השער שכלל את שניהם, קליי היתל בשני שחקני הגנה לבנים-כחולים, והגביה כדור מדוד לראשו של יונתן כהן, אבל האחרון לא היה מדויק ושלח את הניסיון החוצה
-
'62
- שער! הפועל פתח תקווה חוגגת בבית: שוב קרן, שוב גול! כהן הגביה גם הפעם כשהעביר כדור מעל כל ההגנה, מצא את קליי שבנגיעה גלגל לפינה הרחוקה. זה כבר 0:3
-
'61
- חילוף נוסף אצל שי ברדה, שהחליף את עובדיה דרוויש והכניס את עלי מוסא
-
'58
- כריסטיאן מרטינס חסם בצורה לא חוקית וספג כרטיס צהוב
-
'54
- אחרי השער שספג, מוחמד אבו רומי התלונן על עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'54
- שער! הפועל פתח תקווה הכפילה את התוצאה שלה! כדור הקרן של יונתן כהן הוגבה לרחבה של עירוני קריית שמונה, עבר את כל השומרים והגיע אל קליי ששלח רגל קדימה. הראשון להגיע למסירה היה איתי רוטמן שהצליח לגלגל מתחת לגופו של טננבאום את השני
-
'53
- צ'פיוקה סונגה הכניס כדור גובה לרחבה, שהגיע עד לרגלי שחר רוזן שבעט וולה מהאוויר, אלא שדניאל טננבאום היה ערני והדף לקרן
-
'46
- מוחמד אבו רומי ניסה להעיר את חבריו כשהגיע למצב מסוכן כבר בדקה הראשונה של החצי השני, אחרי שחתך למרכז ושלח בעיטה מסובבת שפספסה במעט את המסגרת
-
'46
- גם אביב אברהם בחוץ, כשאריאל שרצקי ישחק את המחצית השנייה במקומו
-
'46
- חילוף כפול בשורות קריית שמונה. איציק שולמייסטר פינה את מקומו כשליאל דרעי נכנס להגנה
מחצית ראשונה
-
'41
- המומנטום הפתח תקוואי המשיך כשיונתן כהן קיבל כדור ברחבה, מסר אחורה אל קוסטה שניסה לכבוש, אבל נבלם כשהניסיון שלו הוליד קרן לזכות קבוצתו
-
'38
- קליי חטף כדור במרכז המגרש ויצא לריצה, הגיע אל הקשת ומ-20 מטרים שלח בעיטה חדה לפינה השמאלית, שלרוע מזלו נעצרה בקורה ויצאה החוצה
-
'35
- כריסטיאן מרטינס הכשיל את צ'פיוקה סונגה והשופט שרק לעבירה. מי שלא אהב את ההחלטה היה קפטן קריית שמונה, יאיר מרדכי, שרץ אל עודה והתלהם, ובעקבות כך ראה את הצהוב
-
'33
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון: בהזדמנות הראשונה של הקבוצה לשער, מארק קוסטה הצליח למצוא את המסגרת ואת הרשת! אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ושלח את הכדור לחלוץ ההונגרי, שמסף הרחבה שלח בעיטה חזקה לשער. 0:1 למארחת
-
'23
- הגיע הזמן. מוחמד אבו רומי יצא להתקפה מתפרצת באגף הימני ועם החלק החיצוני של הנעל הכניס כדור רוחב לרחבה, לשם הגיע כריסטיאן מרטינס ששלח את ההזדמנות מעל השער של הפועל פתח תקווה
-
'20
- עשרים דקות במשחק ועדיין אף קבוצה לא ניסתה לסכן את השער, כשרוב ההתמודדות מתקיימת במרכז השדה. מי תשבור את קיר הזכוכית?
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תשוב לנצח? האם הפועל פתח תקווה תקטע רצף של עשרה משחקים ללא טעם מתוק בסיום, או שעירוני קריית שמונה תעקוף אותה בטבלה?