פרצה את המחסום: 1:4 להפועל פ"ת על ק"ש

דעת המבקר

השחקן המצטיין אאוקלידס טבארש, ציון: 7

ברוך הבא להפועל פתח תקווה. בדיוק בשביל משחק כזה הביאו אותו אאוקלידס טבארש, ציון: 7ברוך הבא להפועל פתח תקווה. בדיוק בשביל משחק כזה הביאו אותו השחקן המאכזב עובדיה דרוויש, ציון: 4

יום רע של הגנת קריית שמונה ובמיוחד של האגפים עובדיה דרוויש, ציון: 4יום רע של הגנת קריית שמונה ובמיוחד של האגפים

הרכבים וציונים

עשרה מחזורים. עשרה מחזורים לקחו להפועל פתח תקווה כדי לחוות מחדש את טעם הניצחון. אחרי הפספוס בדקות הסיום במחזור שעבר מול מכבי תל אביב, אותו טעם שב אל המלאבסים הערב (שבת), כשהביסו 1:4 את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל.

למרבה הפלא, חצי השעה הראשונה הייתה מנומנמת לחלוטין מצד שתי הקבוצות, שלא סיכנו כלל את שער היריבה למעט מצב של כריסטיאן מרטינס מהקבוצה הצפונית, שפספס לחלוטין את המסגרת. אלא שאז, אביב אברהם ניסה למסור אחורה, פגע ברגלו של שי בן דוד ומצא דווקא את מארק קוסטה, שהעניש את האורחת על הטעות.

שי ברדה ניסה להגיב וביצע חילוף כפול במחצית, אבל זה לא עזר כשדניאל טננבאום הדף כדור שכבר יצא החוצה, ואיתי רוטמן העניש גם כן בדרך להכפלת התוצאה. פחות מעשר דקות עברו עד שעומר פרץ ושחקניו כבשו בשנית מקרן, כשכדור של יונתן כהן הגיע אל קליי שגלגל לרשת בקלילות.

כשהכל הולך, אז הכל הולך ושביט מזל שעלה כמחליף הצטרף לחגיגה בדקה ה-80 עם הרביעי של הקבוצה בכחול. בהתקפה האחרונה במשחק כריסטיאן מרטינס, שהיה גם הראשון לאיים, היה גם האחרון עם שער יפהפה שצימק את התוצאה, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

ביום חמישי הקבוצות יעברו ל”מתכונת גביע”, כשהמנצחת הגדולה, הפועל פתח תקווה, תפגוש את הפועל עירוני כרמיאל מליגה א’ צפון, כשעירוני קריית שמונה תקווה להתאושש נגד משוכה מעט יותר קשה, הפועל רמת גן מהליגה הלאומית.