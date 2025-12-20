יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:33

יונתן פרבר חוגג (אורן בן חקון)

מישהו בבית? הפועל י-ם נכנעה 1:0 להפועל חיפה

שער ענק של יונתן פרבר כבר לאחר 40 שניות הרחיק את האורחת עד מרחק 7 נק' מהקבוצה מהבירה, שנמצאת מתחת לקו האדום ועדיין ללא ניצחון העונה בטדי

גיא בן זיו | 20/12/2025 17:30
יום שבת, 20/12/2025, 17:30אצטדיון טדי - 2,037 צופיםליגת העל Winner - מחזור 15
הפועל חיפה
שער יונתן פרבר (1)
בישול בישול: ג'ייבון איסט
הסתיים
0 1
שופט: אביאל לוי (ציון: 7)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
יונתן פרבר, ציון: 7
אחראי במרכז המגרש, עשה פעולות אישיות טובות, הצליח לכבוש ובסופו של דבר לנצח את המשחק
השחקן המאכזב
אוהד אלמגור, ציון: 4
דווקא בתקופה טובה, אלמגור לא הצליח לבוא לידי ביטוי בהתקפה וזה קורה במשחק שבו הפועל ירושלים שלטה לאורך כל המשחק בכדור
הרכבים וציונים
 
 

שבעה משחק ליגה אירחה העונה הפועל ירושלים באצטדיון טדי, אך עדיין לא השיגה אפילו ניצחון ביתי אחד לרפואה. הערב (שבת), במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל, היא נכנעה 1:0 להפועל חיפה.

המשחק למעשה הוכרע כבר אחרי 40 שניות. השחקנים עוד לא התחממו וכבר הרשת זזה, כשיונתן פרבר קיבל את הכדור בקצה השמאלי של הרחבה, שלח בעיטה אדירה אל החיבור הימני והותיר את כל יושבי האצטדיון בהלם.

הקבוצה מהבירה ניסתה לאורך כל המשחק להשיג את שער השוויון, אך כלל לא נראתה בכיוון. סדריק דון לא היה במיטבו, וכשהוא לא בשיא, לצד יכולת פושרת של אוהד אלמגור, גיא בדש ומתן חוזז, לחבורה של זיו אריה אין יותר מדי מה למכור בחלק ההתקפי.

מנגד, אחרי רצף שלילי במיוחד, הקבוצה של גל אראל השיגה ניצחון שני ברציפות, שהרחיק אותה עד כדי מרחק של שבע נקודות מהיריבה הירושלמית, שנמצאת מתחת אל הקו האדום. 

זיו אריה. יכול להיות מודאג (אורן בן חקון)זיו אריה. יכול להיות מודאג (אורן בן חקון)
מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי שרק לסיום ההתמודדות!
  • '79
  • חילוף
  • ג'ון אוטומאו פינה את מקומו לעידו עולי
  • '79
  • חילוף
  • אווקה אשטה פינה את מקומו לאיבה רנסום
  • '79
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל ירושלים: יונתן לייש פינה את מקומו לינאי דיסטלפלד
אוהד אלמגור (אורן בן חקון)אוהד אלמגור (אורן בן חקון)
  • '79
  • חילוף
  • ג'בון איסט פינה את מקומו ליעד גונן
  • '79
  • חילוף
  • רג'יס אנדו פינה את מקומו לרותם חטואל
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל חיפה: יונתן פרבר פינה את מקומו לאיתי בוגנים
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • רג'יס אנדו ראה את הכרטיס הצהוב
יונתן פרבר (אורן בן חקון)יונתן פרבר (אורן בן חקון)
  • '66
  • חילוף
  • חילוף בהפועל ירושלים: מתן חוזז פינה את מקומו לאנדרו אידוקו
  • '58
  • חילוף
  • חילוף בהפועל חיפה: אופק ביטון פינה את מקומו לרוי נאווי
אוהד אלמגור מול דור מלול (אורן בן חקון)אוהד אלמגור מול דור מלול (אורן בן חקון)
  • '49
  • חילוף
  • חילוף בהפועל חיפה: רועי זיקרי פינה את מקומו לאניס פורת עיאש
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בהפועל ירושלים: דויד דומג'וני פינה את מקומו לתמיר חיימוביץ'
מחצית ראשונה
דוד דומג'וני רואה את הכרטיס הצהוב (אורן בן חקון)דוד דומג'וני רואה את הכרטיס הצהוב (אורן בן חקון)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • דויד דומג'וני ספג כרטיס צהוב ויחמיץ את המשחק הקרוב של הפועל ירושלים, שייערך במסגרת הגביע נגד הפועל אום אל פאחם
  • '13
  • החמצה
  • מתן חוזז ניסה להחזיר את הירושלמים למשחק עם תגובה מהירה בבעיטה מרחוק, אבל בנג'מין מצ'יני קלט את הכדור
שחקני הפועל חיפה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל חיפה חוגגים (אורן בן חקון)
יונתן פרבר חוגג עם ג'בון איסט (אורן בן חקון)יונתן פרבר חוגג עם ג'בון איסט (אורן בן חקון)
  • '1
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: יונתן פרבר קיבל את הכדור בקצה השמאלי של הרחבה ושלח בעיטה אדירה אל הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוהדי הפועל חיפה (אורן בן חקון)אוהדי הפועל חיפה (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
גל אראל (אורן בן חקון)גל אראל (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
RSS   הדפס   הוסף תגובה 



