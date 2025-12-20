מישהו בבית? הפועל י-ם נכנעה 1:0 להפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין יונתן פרבר, ציון: 7

אחראי במרכז המגרש, עשה פעולות אישיות טובות, הצליח לכבוש ובסופו של דבר לנצח את המשחק יונתן פרבר, ציון: 7

השחקן המאכזב אוהד אלמגור, ציון: 4

דווקא בתקופה טובה, אלמגור לא הצליח לבוא לידי ביטוי בהתקפה וזה קורה במשחק שבו הפועל ירושלים שלטה לאורך כל המשחק בכדור

הרכבים וציונים

שבעה משחק ליגה אירחה העונה הפועל ירושלים באצטדיון טדי, אך עדיין לא השיגה אפילו ניצחון ביתי אחד לרפואה. הערב (שבת), במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל, היא נכנעה 1:0 להפועל חיפה.

המשחק למעשה הוכרע כבר אחרי 40 שניות. השחקנים עוד לא התחממו וכבר הרשת זזה, כשיונתן פרבר קיבל את הכדור בקצה השמאלי של הרחבה, שלח בעיטה אדירה אל החיבור הימני והותיר את כל יושבי האצטדיון בהלם.

הקבוצה מהבירה ניסתה לאורך כל המשחק להשיג את שער השוויון, אך כלל לא נראתה בכיוון. סדריק דון לא היה במיטבו, וכשהוא לא בשיא, לצד יכולת פושרת של אוהד אלמגור, גיא בדש ומתן חוזז, לחבורה של זיו אריה אין יותר מדי מה למכור בחלק ההתקפי.

מנגד, אחרי רצף שלילי במיוחד, הקבוצה של גל אראל השיגה ניצחון שני ברציפות, שהרחיק אותה עד כדי מרחק של שבע נקודות מהיריבה הירושלמית, שנמצאת מתחת אל הקו האדום.

זיו אריה. יכול להיות מודאג (אורן בן חקון)