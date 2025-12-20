יום שבת, 20.12.2025 שעה 16:48
מכבי בני ריינה
שער אוסו קוובנה (6)
דקה 89
3 1
שופט: אוראל גרינפלד
שער לויזוס לויזו (2)
בישול בישול: עמרי אלטמן
שער עמרי אלטמן (22)
בישול בישול: שיקו
שער עמרי אלטמן (74)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 20/12/2025 15:00
הרכבים וציונים
 
 
לוקאס פלקאו עם הכדור (רדאד ג'בארה)
לוקאס פלקאו עם הכדור (רדאד ג'בארה)

הסיבוב השני בליגת העל כבר החל לו ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים, כאשר גם המחזור ה-15 הוזנק לו לדרך כשהפועל תל אביב מארחת באצטדיון בלומפילד את מכבי בני ריינה בשעה זו למשחק מסקרן במיוחד בין אליניב ברדה לאדהם האדיה.

לא מעט רעש מסביב לאדומים בכל הקשור למשטרה והקהל, כאשר בסופו של דבר בבית המשפט הגבוה לצדק החליטו בצו ביניים שאין על המשטרה לאסור על האוהדים להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים, ועל כן האצטדיון ביפו מאוכלס היטב אחרי שבמשחק הקודם נגד הפועל פ”ת המון לא נכנסו.

מבחינה מקצועית, ברדה נאלץ להסתדר ללא הכוכב הגדול סתיו טוריאל, כמו גם עם היעדרויות משמעותיות נוספות כמו יזן נאסר, דורון ליידנר ורועי אלקוקין, וחניכיו ינסו להתאושש מה-2:2 נגד קריית שמונה, משחק בו בוועדת השופטים טעו שהפועל ת”א קופחה פעמיים.

אפשר לומר שהאדומים קיבלו יריבה בהזמנה, כאשר מכבי בני ריינה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה ולהגיע ללאומית בעונה הבאה. הצפוניים עם ניצחון אחד ותיקו אחד בלבד ב-14 מחזורים, אבל מקור לאופטימיות הוא שהתיקו הזה היה דווקא נגד הפועל ת”א, במחזור השני, עם 2:2 דרמטי במיוחד.

מחצית שניה
  • '64
  • החמצה
  • לויזוס הגביה כדור טוב לדניאל דאפה שהיה פנוי ברחבה, החלוץ נגח מקרוב מעל השער ופספס הזדמנות גדולה
  • '61
  • חילוף
  • חילוף ראשון גם בהפועל תל אביב. רוי קורין נכנס במקום מור בוסקילה
  • '59
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. עמנואל בנדה פינה את מקומו לסער פדידה
  • '58
  • החמצה
  • פעולה יפה של אוסו קוובנה הסתיימה בבעיטה מכ-25 מטרים, אך הכדור שלו עלה מעל השער
שיקו בפעולה (רדאד ג'בארה)שיקו בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '55
  • אחר
  • עשר דקות לתוך המחצית השנייה, ריינה פתחה טוב יותר ושולטת בכדור, אך שתי הקבוצות לא הגיעו למצבים ממשיים
מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • לויזו הכניס רוחב נהדר לדאפה שבעט בנגיעה מהאוויר, גליקליך היה במקום והדף לקרן
אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב שלישי תוך דקה בלבד. גם לוקאס פלקאו הצטרף לרשימה
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • עמנואל בנדה ספג כרטיס צהוב
שיקו נוגח (רדאד ג'בארה)שיקו נוגח (רדאד ג'בארה)
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • לויזוס לויזו ספג כרטיס צהוב
  • '32
  • החמצה
  • שוב קוובנה ניסה את מזלו, עם בעיטה טובה למסגרת, אך אסף צור היה במקום והדף
עידן גורן עם הכדור (רדאד ג'בארה)עידן גורן עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • דניאל דאפה ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה גסה על השוער ליאור גליקליך. בוואר בדקו האם הגיע לחלוץ אדום, אך לבסוף נותרו עם ההחלטה המקורית
  • '25
  • החמצה
  • קוובנה שלח בעיטה חופשית לכיוון השער, אך פספס את המסגרת
עמרי אלטמן חוגג עם חבריו (רדאד ג'בארה)עמרי אלטמן חוגג עם חבריו (רדאד ג'בארה)
עמרי אלטמן ודניאל דאפה חוגגים (רדאד ג'בארה)עמרי אלטמן ודניאל דאפה חוגגים (רדאד ג'בארה)
  • '21
  • שער
  • שער! הפועל תל אביב עלתה ל-1:2: הגבהה נהדרת של צ׳יקו לתוך הרחבה, הגיעה לראשו של אלטמן, שהסתנן נהדר ומקרוב נגח פנימה
  • '9
  • החמצה
  • כדור קרן הוגבה לרחבה, קרייב הגיע ראשון ונגח לבד לגמרי, אך פספס את המסגרת
אוסו קוובנה ממהר לחדש את המשחק (רדאד ג'בארה)אוסו קוובנה ממהר לחדש את המשחק (רדאד ג'בארה)
  • '5
  • שער
  • שער! בני ריינה איזנה ל-1:1: פתיחה מטורפת. איבוד כדור של פיבן סידר לקוואבנה מצב טוב, האחרון בעט חזק והכניע את אסף צור
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
  • '2
  • שער
  • שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. פחות משתי דקות משריקת הפתיחה, אלטמן הוריד כדור טוב ללויזו, שבעט בנגיעה לרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את המשחק לדרך!
טקס פרידה לרן בנימין (רדאד ג'בארה)טקס פרידה לרן בנימין (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב במחאה (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב במחאה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב במפגן החולצות שעוררו סערה (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב במפגן החולצות שעוררו סערה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
