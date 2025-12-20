"גם אם כולם חושבים שאנחנו ח**, נראה אופי"

כשיש לא מעט לחץ מהקהל, לא מעט תוצאות רעות ולא מעט אכזבה במכבי תל אביב, הצהובים יצטרכו לשים הכל בצד כדי לחזור למסלול הניצחונות לאחר ה-2:2 נגד הפועל פתח תקווה, כשהם יתארחו לאחד המשחקים הכי קשים שיש בליגה, אצל מכבי נתניה מחר (ראשון, 20:15). לקראת המפגש, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

ז’רקו לאזטיץ’ פתח: “דיברנו הרבה, ניתחנו הרבה, כמו תמיד אנחנו מנסים למצוא פיתרונות ונראה לגבי זה מחר, אבל אין משהו מובטח בכדורגל, אנחנו לא רופאים, יכולים רק לעבוד קשה, להיות יציבים ולחפש פיתרונות. אני תמיד צופה בכל הקבוצה, לא רק הגנה או התקפה, אני יכול לומר שאנחנו משחקים טוב יותר בלחץ וגם בהגנה, אבל למשל ספגנו נגד פ”ת בשני מצבים, 43 דקות 0 מצבים ואז ספגנו פעמיים, אין מה לעשות. מצאנו דרך לחזור, אמנם לא לנצח, אך תיקו”.

על ההגנה: “נגד בית”ר דיברו על זה שספגנו 6, אבל עד בית”ר כמעט לא ספגנו, בטח לא שערי שדה. תמיד הכל שלילי, הכל שלילי, איך אפשר לספוג, איך אפשר להיות אלופים כשסופגים תשעה משחקים ברצף, אבל בואו נראה במאי, זו אותה תשובה, נראה במאי, אני מאמין גדול שנמצא פיתרון ונעשה את זה, זה לא על הגנה או התקפה, זה איזון, הכל זה איזון, לא תמיד אפשר לנצח 0:4 כמו שמצפים”.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

על אושר דוידה שבתקופה פחות טובה: “נחבק אותו, נראה לו וידאו, נשפר אותו, כל אימון, זה לא קל, אבל דיברנו כל הזמן על לחץ, אבל לחץ זה בעזה, מי שלא רוצה לחץ שיעבוד בעבודה משרדית, לחץ זו פריבילגיה, לחץ להיות טוב יותר, זה טוב וזה למה אנחנו כאן. לפעמים זה קשה, אבל אנחנו כאן כולם, הצוות, המאמנים, כולם, כדי לעזור לשחקנים, זו העבודה שלנו”.

עוד אמר: “כל שחקן עשה את ההכי טוב שלו ובגלל זה מגיע להם לשחק. כשהקבוצה לא משחקת טוב אז מסתכלים קודם על מאמן ואז על שחקנים בולטים, דור פרץ הוא הלב של הקבוצה, איך שהוא מתאמן, איך שהוא משחק, הכל. נתניה? אי אפשר לנתח, למשל לא הייתי יכול להתכונן לדרך שבה שיחקה פ”ת שבוע שעבר מהיכרות עם המאמן, אז זה תלוי בנו, נתניה מאוד ישירה עם הכדור, במיוחד במרכז המגרש, הם מביאים המון לרחבה ונצטרך להיות מוכנים לזה. זה תלוי בנו, אנחנו מכבי, גם אם כולם חושבים שאנחנו ח** כרגע, נראה את האופי שלנו”.

ז'רקו לאזטיץ' ורוי רביבו (שחר גרוס)

על כריסטיאן בליץ’ והכשירות שלו: “הוא כשיר, כן, הוא התאמן בימים האחרונים וכך גם סיסוקו, הם לא בכושר מושלם אבל יכולים לשחק. לא יודע אם בליץ’ יפתח או לא. עידו שחר תמיד מדבר על זה שהוא לא פותח, תענוג לאמן אותו, הוא עשה קפיצה גדולה בעונה הזו. לפעמים כשהוא פתח הוא שיחק במשחקים קשים, והוא היה פחות טוב אולי, אבל יש לו איכויות ואנחנו מוצאים דרכים טובות שיראה את זה, הוא עם עשרה גולים, מה אפשר לומר?”

לגבי חלון ההעברות של ינואר בצל פציעת יון ניקולאסקו: “אני מאמין בסגל שלי, לגמרי מאמין בסגל שלי. לפעמים אולי יותר ממה שהשחקנים מאמינים, אני מאמין בסייד אבו פרחי, מאמין באלעד מדמון, שהם יכולים להיות חלוצים פותחים במכבי ולהיות טובים. חלוץ בינואר? בואו נראה”.

רוי רביבו דיבר ראשון ושיתף על התקופה האחרונה: “אנחנו ברצף לא טוב, ואנחנו רוצים להחזיר את הניצחונות ולצאת לרצף של ניצחונות, אפשר לומר לצאת מהתקופה הזו כדי להמשיך לנצח כמו שאנחנו רגילים. אנחנו מאוד מתגעגעים לאוהדים, בשנתיים שאני בבוגרים ולקחנו אליפות האוהדים יש להם משמעות גדולה מאוד, כל משחק דוחפים, זו אווירה ואנרגיה, לא משנה איפה, מתגעגעים אליהם ובטוחים שזה יסתדר”.

רוי רביבו (שחר גרוס)

עוד אמר המגן: “אני אוהב להבין דברים, ללמוד להתמודד איתם, זו גדולה של שחקן, להבין מה קורה בסיטואציה ולדעת להוציא ממנה את הכי טוב. מכבי נתניה מאוד טובה, יוסי אבוקסיס מאמן מאוד טוב, אבל הצוות הכין אותנו בצורה הכי טובה שיש ואנחנו מוכנים. הפער בטבלה? זה יושב בראש, לא אשקר, תמיד רוצים להיות מקום ראשון, אבל יש עוד המון משחקים והמון מפגשים”.

לסיום אמר: “אין לי תשובה לאיפה הכל השתבש, זה כדורגל, הכל יכול ללכת לכאן או לכאן. לא יוצא לי לדבר עם אבא שלי יותר מידי על זה, אין איזה טיפ כזה או אחר, פשוט להיות אני. אני אוהב להתמודד עם הדברים לבד, אני עובד קשה, הכל אותו דבר, וזהו”.