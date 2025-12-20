בסיבוב השישי: ג'ושוע גבר בנוקאאוט על ג'ייק פול

הקרב בין ג'ייק פול ל-אנתוני ג'ושוע סיפק בדיוק את מה שהובטח מראש, מופע ענק, דרמה, מחלוקת, ובעיקר פערים שהלכו והתחדדו ככל שהדקות חלפו. הקרב, שנערך במיאמי לעיני קהל רב ושודר בשידור חי בנטפליקס, נפתח דווקא בצורה מפתיעה. פול היה תחרותי בשלבים הראשונים, נע הרבה על הרגליים, שמר מרחק והצליח לתסכל את ג'ושוע, שנראה חסר סבלנות ולא מצא מיד את הטווח הנכון. פרשנים ציינו כי זה היה בדיוק סוג הקרב שפול קיווה לו, כזה שבו הוא שורד את הסיבובים הראשונים ומכניס את יריבו לאי נוחות.

אלא שככל שהקרב התקדם, המציאות הפיזית החלה להכריע. אחרי שלושה סיבובים של תנועה, בריחות וחיבוקים, מיכל הדלק של פול החל להתרוקן. ג'ושוע, שנראה מתוסכל בתחילה, התחיל ללחוץ, לצמצם זוויות ולהפוך את הזירה לצרה יותר עבור האמריקאי. הסיבובים האמצעיים כבר סיפרו סיפור אחר לגמרי, עם שליטה ברורה של ג'ושוע, חבטות נקיות ותחושה כללית שהסיום הוא רק עניין של זמן.

הרגעים הדרמטיים הגיעו בזה אחר זה. פול מצא את עצמו על הקרקע שוב ושוב, חלק מההפלות הגיעו מחבטות ימניות שנראו תחילה גבוליות, אחרות משילובים ברורים וחזקים. הקהל החל לשרוק בוז, הרשתות געשו, ואפילו בקרב הצופים והפרשנים הורגשה תחושת מבוכה. השופט נאלץ לעצור את הקרב לאחר רצף נוקדאונים שכבר לא הותיר מקום לספק.

אנתוני ג'ושוע וג'ייק פול אחרי הנוקאאוט (צילום מסך)

ההכרעה עצמה הייתה חד צדדית. ג'ושוע צד את פול, לחץ עליו לפינות, והנחית את המכה הנקייה ביותר של הקרב, שהפילה את פול לקרקע בפעם האחרונה. השופט הפסיק את ההתמודדות, בהחלטה שרוב מוחלט של הצופים והפרשנים הגדירו כנכונה ומתבקשת. “ברגע שפול נגמר פיזית, זה היה בלתי נמנע”, סיכמו בתקשורת הבריטית.

אנתוני ג'ושוע (צילום מסך)

מעבר לקרב עצמו, מדובר היה באירוע שיא בקריירה של ג'ייק פול, גם אם הסתיים בהפסד. זה היה מבחן הכבד האמיתי הראשון שלו מול אלוף עולם לשעבר במשקל כבד, פער ניסיון, כוח ואיכות שהתברר כגדול מדי. ג'ושוע, מצדו, שידר מסר ברור, הוא לא הגיע להשתתף בקרקס, אלא לסיים את הסיפור בצורה חדה, גם אם זה מול יוטיובר לשעבר, שאגב הצהיר בסיום: “שברתי את הלסת”.

ג'יק פול רגע אחרי הנוקאאוט (צילום מסך)

היריבים של ג'ייק פול לאורך הקריירה

עד הקרב מול ג'ושוע, ג'ייק פול צבר קריירת אגרוף מקצוענית שכללה 14 קרבות, עם 12 ניצחונות ו-2 הפסדים. בין היריבים הבולטים שאיתם התמודד: אנדרסון סילבה, טיירון וודלי פעמיים, מייק פרי, מייק טייסון, נייט דיאז, טומי פיורי, בן אסקרן, נייט רובינסון, אנדרי אוגוסט, ריאן בורלנד, חוליו סזאר צ'אבס ג'וניור ואניסון גיב. הקרב מול אנתוני ג'ושוע סימן את הפסגה הגבוהה ביותר שאליה הגיע, וגם את תקרת הזכוכית של הפרויקט.

בסופו של ערב, “יום הדין” נגמר בצורה חד משמעית. פול הוכיח שהוא לוחם אמיץ ושיווקן גאון, אבל מול מתאגרף עלית אמיתי במשקל כבד, הסיפור היה אחר. עבור ג'ושוע, זה היה עוד סימון וי על הדרך לקרבות הענק הבאים. עבור פול, זה היה מפגש כואב עם גבולות הזירה.