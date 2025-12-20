פרס לשחקני ריאל: אני לא מרשה לאף אחד לוותר

ריאל מדריד קיימה את ארוחת חג המולד המסורתית שלה, כשפלורנטינו פרס נאם בפני שלוש קבוצות הבוגרים של המועדון. אבל המבט, באופן בלתי נמנע, הופנה לקבוצת הכדורגל הגברית, אל צ'אבי אלונסו. זה שמצהיר כי הוא שומר על "תקשורת טובה מאוד" עם הנשיא, שבמשך כמה שבועות זוכה למחמאות מחדר ההלבשה, ובמקביל חי בלב הסערה. בהקשר הזה, ארוחת חג המולד הייתה מתוחה, וגם האווירה, כפי שניתן להבין מהמסר, הייתה שונה משנים אחרות. פלורנטינו קרא לאחדות ולערכים בנאום עוצמתי.

נאומו של פלורנטינו: "צהריים טובים לכולם. שחקנים יקרים, מאמנים, אנשי צוות, רופאים, פיזיותרפיסטים, עובדי ריאל מדריד, חברי הנהלה, אגדות המועדון ושגרירים. ראשית, אני מאחל לכם חג שמח עם המשפחות והיקרים לכם. בתקופה מיוחדת זו של השנה, אני תמיד מזכיר לכם שעלינו לשמור מול עינינו את הערכים שעליהם נבנתה ההיסטוריה והאגדה של ריאל מדריד. כל מה שהשגנו ב-123 שנות ההיסטוריה שלנו הוא בזכות מה שהסמל הזה והחולצה הזו מייצגים: עבודה קשה, הקרבה, מחויבות, שאיפה למצוינות, אחווה, כבוד, ענווה וסולידריות”.

“אני תמיד אומר שלהיות חלק מריאל מדריד זו זכות גדולה, אבל באותה מידה גם אחריות גדולה. אתם נוגעים בלבבות של מיליוני אנשים ועליכם להיות מודל לחיקוי ודוגמה לכל מי שעוקב אחריכם ברחבי העולם, במיוחד הילדים שעבורם אתם אלילים. זכרו תמיד שאתם מייצגים את ריאל מדריד גם על המגרש וגם מחוצה לו. חווינו אחת התקופות המבריקות ביותר בהיסטוריה שלנו, עם 58 תארים ב-15 השנים האחרונות, 30 בכדורגל ו-28 בכדורסל, כולל שש זכיות בגביע אירופה בכדורגל ושלוש זכיות בגביע אירופה בכדורסל”.

“אבל בריאל מדריד אסור לנו להיות שבעי רצון, ובכל שנה אנו מחויבים לעבוד עד הרגע האחרון כדי להמשיך לטפח את התחושה האוניברסלית הזו שנקראת מדרידיסמו. למועדון הזה יש כבר 660 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, וזה נותן לכם מושג מה המועדון הזה מייצג עבור מיליוני ומיליוני אנשים ברחבי העולם. כאן צריך להילחם עד הסוף, וזה מה שאני מבקש מכם: שעם החולצה הזו, אף אחד לא מוותר עד הרגע האחרון של כל משחק, תתנו הכל על הדשא. אנחנו סומכים על המאמץ והכישרון שלכם, ובטוחים שכשכולנו מאוחדים נוכל להתגבר על האתגרים שמצפים לנו”.

“אני רוצה להודות לכם מעומק הלב על המחויבות שלכם. וגם על הסולידריות. בעוד זמן קצר תבקרו את הילדים והילדות שנמצאים בבתי החולים ועוברים רגעים קשים, ותביאו להם ולמשפחותיהם שמחה עצומה. זכרו תמיד את אלה שסובלים ומביטים בכם בתקווה מיוחדת. זה נותן להם כוח ועוזר להם להמשיך. אני פשוט מאחל לכם חג שמח ושהשנה הקרובה תביא לכולנו בריאות ואושר. תודה רבה לכם על כך שרציתם לחלוק איתנו את הרגע הזה".

“העניין שעל הפרק, באופן מטאפורי, סובב סביב הצהרות ופיטורים אפשריים. מול סביליה, ריאל מדריד תציג את הטיעון האחרון שלה לפני הפגרה. פסק זמן של 15 ימים, הם לא ישחקו שוב עד 4 בינואר, שמספק זמן, ולכן גם מרחב למחשבה. לתמרון. לקבלת החלטות”, נכתב ב’אס’.

“אלה יהיו 90 דקות כדי להימנע מטעם מר בחג המולד. כי אותם 15 ימים יכולים להרגיש ארוכים או קצרים יותר, תלוי במה שיקרה בברנבאו. ההשלכות של ניצחון מרשים יהיו שונות מאוד מאלה של מעידה, אפילו מניצחון קשה. צ'אבי אלונסו ממשיך ללכת על חבל דק בלי רשת ביטחון, כמו לוליין, כשהוא מודע היטב לדרישות של המועדון התובעני ביותר. והסבלנות הולכת ואוזלת”, הוסיפו.

“אווירת הספק סביבו חורגת מעבר לתוצאות, אם כי גם הן לבדן מדליקות נורה אדומה: ארבעה ניצחונות בעשרת המשחקים האחרונים, ורק אחד מהם בהפרש של יותר משער אחד, בסן מאמס. התחושה מדאיגה, ומועצמת בערבים כמו זה שבטלאברה, שם הקבוצה התקשתה להדיח יריבה צנועה מהליגה השלישית. ריאל מדריד חלשה, שברירית. חסרה גם איכות כדורגל וגם גישה. מצב שאינו יכול להימשך”, קבעו ב’אס’.

הארוחה הסתיימה בהיעדרם של אדר מיליטאו, שנח, ראול אסנסיו עם שפעת, אלברו קאררס עם שפעת וברהים דיאס בגביע אפריקה. מבין אלה, רק אסנסיו צפוי להיות זמין למשחק. תוספת מבורכת לסגל שכבר מתמלא בפנים חדשות: דויד אלאבה, פרלאן מנדי ואדוארדו קמאבינגה התאמנו אתמול עם הקבוצה. הדברים נראים משתפרים עבור ריאל שנסעה לוויטוריה לפני שישה ימים עם תשעה שחקנים לא זמינים וללא מגנים. קאררס ואנדריק ייעדרו, כשהם מרצים את המשחק השני של השעייתם בעקבות הכרטיסים האדומים שספגו מול סלטה. אבל קיליאן אמבפה יהיה שם. הוא חוגג היום יום הולדת 27, עם רעב להגשים חלום: להשוות או לעבור את 59 השערים של כריסטיאנו בשנה קלנדרית. שער אחד נוסף ישווה אותו.

סביליה תגיע לברנבאו רחוקה מאוד מעצמה. היא עוברת תקופה סוערת, שפל ביכולתה. ה-0:4 על אוביידו הסתיר מציאות עגומה: רק שני ניצחונות בשמונת המשחקים האחרונים. מתוך 20 הנקודות שלה, 13 הושגו בשמונת המחזורים הראשונים, לפני שניצחה את ברצלונה. זו הייתה אשליה, כי מיד לאחר מכן הקבוצה החלה לדעוך שוב. היא לא ניצחה משחק חוץ בליגה הספרדית כבר 83 ימים, מאז הניצחון בוויאקאס בסוף ספטמבר.

ואם לא די בכך, גם הארכיונים אינם לצידה: סביליה לא כבשה את הברנבאו מאז 2008. באותה שנה, ב-7 בדצמבר, רנאטו כבש את שער ה-3:4 וחתם את גורלו של שוסטר. מאז, היו 17 ביקורים, כולם הסתיימו בהפסד. קללת הברנבאו כה חזקה, שהפעם היחידה שבה הצליחו להשיג תוצאה חיובית במעוז של ריאל מדריד מאז אותו יום הייתה באצטדיון אלפרדו די סטפנו בתקופת הקורונה, ב-2:2. בין לבין, שני גמרים של הסופר קאפ האירופי ושורה של תבוסות כואבות.