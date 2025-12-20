הפסד שלישי העונה לאוקלהומה, נכנעה למינסוטה

מינסוטה (10:17) - אוקלהומה (2:25) 107:112

אוקלהומה סיטי פתחה את העונה בסערה עם 24 ניצחונות ב-25 המשחקים הראשונים, אבל פתאום גם היא מגלה שהליגה לא מתכוונת לתת לה לטייל. במותחן מול מינסוטה היא ספגה הפסד שלישי העונה ושני ב-3 המשחקים האחרונים, למרות 35 נקודות של שיי גילג'ס אלכסנדר. אנתוני אדוארדס סגר עניין עם שלשה גדולה 38 שניות לסיום, והוולבס חגגו ניצחון יוקרתי שהגיע אחרי ערב צמוד ועצבני במיוחד.

העצבנות גלשה גם לקווים, כשמאמן מינסוטה כריס פינץ' הורחק כבר ברבע הראשון, פחות מ-6 דקות לתוך המשחק. פינץ' התפוצץ אחרי מהלך שבו לטענתו היה צריך להישרק עבירה על ג'וליוס רנדל אחרי ריבאונד התקפה, ועוד קודם לכן מינסוטה לא קיבלה שריקה גם בניסיון לייאפ של אדוארדס באותו פוזשן.

המאמן סימן בידיים, נכנס לתוך המגרש כדי להתעמת עם השופטים והמשחק נעצר כדי להרחיק אותו, וגם אחרי ההרחקה הוא המשיך לצעוק ולהצביע עד ש-4 אנשי צוות נאלצו להחזיק אותו. במקביל, ברקע עלתה שוב הביקורת סביב “שריקות ביתיות” לכאורה לטובת אוקלהומה בתקופה האחרונה, גם אם הדומיננטיות שלה עדיין ברורה, כולל ממוצע הפרש ניצחון של 16.9 נקודות לפני המשחק, הגבוה בליגה בפער גדול.

כריס פינץ' צועק על השופט (רויטרס)

ניו יורק (8:19) - פילדלפיה (11:15) 116:107

פילדלפיה קיבלה ערב התקפי מצוין מטייריס מקסי שקלע 30 נקודות, לצד תרומה משמעותית של וי ג'יי אדג'קומב עם 23, בדרך לניצחון חוץ יוקרתי במדיסון סקוור גארדן, אחד הבודדים שנרשמו שם העונה. אנדרה דראמונד, שפתח בחמישייה בהיעדרו של ג'ואל אמביד, סיפק דאבל דאבל של 14 נקודות ו-13 ריבאונדים והפתיע גם מחוץ לקשת, כשהאורחים השתלטו על הרבע האחרון עם קצב התקפי גבוה ויעילות טובה יותר מהשדה.

אצל הניקס, ג'יילן ברונסון סיים ערב פחות יעיל התקפית למרות 22 נקודות ו-9 אסיסטים, כשהוא נתקע ללא סל ברבע המכריע, וקארל אנתוני טאונס הוסיף 22 נקודות ו-11 ריבאונדים. מיקל ברידג'ס ומיטשל רובינסון בלטו גם הם, כאשר האחרון רשם את משחקו הטוב ביותר העונה, אך זה לא הספיק כדי להאריך רצף ניצחונות ביתי מרשים. ניו יורק התקשתה במיוחד מחוץ לקשת ברבע האחרון, בערב שבו חגיגות הזכייה בגביע לא תורגמו להמשך מומנטום על הפרקט.

טייריס מקסי (רויטרס)

בוסטון (11:16) - מיאמי (13:15) 116:129

הסלטיקס נהנו ממשחק גדול של דריק ווייט, שקבע שיא עונתי עם 33 נקודות והשווה שיא קריירה עם 9 שלשות, בדרך להשתלטות ברורה במחצית השנייה מול ההיט. ג'יילן בראון הוסיף תרומה רחבה עם 30 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, וסייע לבוסטון לעצור רצף של שני הפסדים. הקבוצה מבוסטון פתחה פער משמעותי ברבע האחרון עם ריצה חדה, וסיימה ערב שבו קלעה 21 שלשות, אחרי שוויון מוחלט במחצית.

מנגד, ההיט נשענו על קל'אל וור שסיפק 24 נקודות ו-14 ריבאונדים, לצד דאבל דאבל של באם אדבאיו ותרומה מפתיעה מהרוקי קאספראס יאקוצ'יוניס, שבלט בחמישייה לראשונה בקריירה. מיאמי נשארה במשחק בזכות ריבאונדים בהתקפה ונקודות מהזדמנות שנייה במחצית הראשונה, אך התקשתה לשחזר זאת בהמשך, בערב שבו שיחקה בסגל חסר במיוחד ועם אחוזי קליעה נמוכים מהשדה.

ג'ו מאזולה ודריק ווייט (רויטרס)

קליבלנד (14:15) - שיקגו (15:12) 136:125

שיקגו קיבלה תרומה התקפית רחבה, כשמטאס בוזליס וניקולה ווצ'ביץ' הובילו עם 24 נקודות כל אחד, והאחרון גם הוסיף 15 ריבאונדים ולקח פיקוד ברבע האחרון. הבולס הכריעו את המשחק בריצה חדה בדקות הסיום, אחרי משחק קבוצתי מרשים שבו 7 שחקנים קלעו בספרות כפולות, כולל ג'וש גידי עם 17 נקודות וטריי ג'ונס עם 16 מהספסל. בכך שיקגו הצליחה לרשום רצף ניצחונות ראשון מזה תקופה.

מנגד, קליבלנד נשענה בעיקר על דריוס גארלנד שקבע שיא עונתי עם 35 נקודות, בערב שבו שיחקה ללא דונובן מיטשל החולה ועם אוון מובלי הפצוע. הקאבס חזרו מפיגור משמעותי במהלך המחצית השנייה ואף השוו, אך שוב התקשו בדקות ההכרעה והמשיכו רצף שלילי שכלל הפסדים ביתיים מרובים. הרוקי טייריס פרוקטור בלט בחמישייה לראשונה בקריירה עם 16 נקודות, אך גם זה לא הספיק כדי לשנות את המומנטום.

שחקני קליבלנד בהלם (רויטרס)

אטלנטה (14:15) - סן אנטוניו (7:20) 126:98

סן אנטוניו קיבלה תצוגה דומיננטית של ויקטור וומבניאמה, שקלע 26 נקודות והוסיף 12 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 2 חסימות וחטיפה אחת, בדרך לדאבל דאבל ראשון שלו מאז אמצע נובמבר. דבון ואסל תרם 18 נקודות עם 4 שלשות, והספרס שלטו במשחק כמעט מהפתיחה ועד הסיום, הובילו כמעט לכל אורכו, פתחו פער דו ספרתי כבר במחצית והמשיכו להגדיל אותו ברבע השלישי, עד שכל שחקני החמישייה ירדו לספסל מוקדם ברבע האחרון.

בצד של אטלנטה, ניקייל אלכסנדר ווקר הוביל את הקלעים עם 23 נקודות בחזרה להרכב, בעוד ג'יילן ג'ונסון הוסיף 17 נקודות ו-11 ריבאונדים לדאבל דאבל נוסף. טריי יאנג המשיך בתהליך חזרה הדרגתי אחרי פציעה ממושכת וקיבל מנוחה, וההוקס שיחקו גם ללא קריסטפס פורזינגיס, שממשיך להיעדר בשל מחלה. הקבוצה התקשתה לעמוד בקצב של האורחים, בערב שפתח רצף משחקי בית אך הדגיש את הפערים על הפרקט.