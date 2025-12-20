"היסטוריה, הלילה שבו היורוליג איבד את ההיגיון"

משחק ה-3 הארכות בין ברצלונה לבסקוניה לא הפך לאירוע היסטורי רק בגלל התוצאה החריגה, 124:134, אלא בעיקר בגלל המשמעויות, השיאים, וההדים שעורר בתקשורת הספרדית. הכותרות בקטלוניה ובספרד כולה דיברו על "משחק שלא יישכח", כזה שכבר נכנס לפנתיאון של היורוליג.

ברמה הסטטיסטית, מדובר בשבירת שיאים חסרת תקדים. 134 הנקודות של ברצלונה הן שיא חדש לקבוצה במשחק יורוליג, וגם השיא הגבוה ביותר אי פעם במשחק שהוכרע בהארכות. בנוסף, 258 נקודות סך הכל של שתי הקבוצות הפכו את ההתמודדות לאחת עתירות הנקודות בתולדות המפעל, כשהיא עוקפת משחקים אגדיים מהעבר, כולל כאלה של ריאל מדריד.

גיבור הערב היה קווין פאנתר. 43 הנקודות שלו הציבו אותו במקום ה-4 בכל הזמנים מבחינת נקודות לשחקן במשחק יורוליג, לפני שמות אגדיים, ורק מרחק נגיעה מהשיאים ההיסטוריים של סשה וזנקוב, שיין לארקין ונייג'ל הייז דייויס. "משחק של קריירה", כתבו עליו, "הצלה מתמשכת של קבוצה שסירבה ליפול".

קווין פאנתר (IMAGO)

גם בצד של בסקוניה נרשמה הופעה שנכנסה לדברי הימים. מרקוס הווארד זכה למחמאות אדירות אחרי ערב של קליעה כמעט מושלמת, כולל נתון חריג של 28 נקודות ללא החטאה עד תום הזמן החוקי. למרות ההפסד, בספרד הדגישו כי מדובר באחת מהופעות הקליעה המרשימות של העונה, כזו שבדרך כלל מסתיימת בניצחון.

מעבר לשמות ולמספרים, הפרשנים סימנו את המשחק הזה כנקודת ציון גם בהקשר של ברצלונה כקבוצה. חמישה ניצחונות רצופים ביורוליג והובלה משותפת של הטבלה נתפסים כמהלך כמעט דמיוני ביחס למצב בו הייתה הקבוצה לפני חודש. "אם זה לא שבר אותם, שום דבר כבר לא ישבור", נכתב בספרד, תוך אזכור העובדה שברצלונה הובילה במשך 20 שניות בלבד ברבע האחרון ועדיין יצאה עם ידה על העליונה.

בסיכומו של דבר, זה היה משחק שחרג מהמסגרת הרגילה של כדורסל תחרותי. כמעט 3 שעות של מאבק, שיאים אישיים וקבוצתיים, והרגשה כללית של אירוע חד פעמי. כפי שסיכמה אחת הכותרות בספרד: "מי שהיה שם יוכל להגיד שנים קדימה, הייתי בפלאו, בלילה שבו היורוליג איבדה את ההיגיון".