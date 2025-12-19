יום שבת, 20.12.2025 שעה 00:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1626-1617ולנסיה16
1520-1416אוססונה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

תקועות: ולנסיה ומיורקה נפרדו ב-1:1 בקרב התחתית

מצבם של העטלפים מסתבך והם עלולים למצוא את עצמם מתחת לקו האדום בקרוב עם רצף תוצאות לא מחמיא. סאמו קוסטה כבש ראשון, הוגו דורו איזן למארחת (52)

|
ודאט מוריצ'י מול חוסה גאיה (La Liga)
ודאט מוריצ'י מול חוסה גאיה (La Liga)

ולנסיה ומיורקה נפרדו הערב (שישי) ב-1:1 במשחק שפתח את המחזור ה-17 בליגה הספרדית, תוצאה שלא באמת מספקת אף אחת מהן. ולנסיה רשמה משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון ונשארה תקועה במקום ה-16, כשהיא עלולה למצוא את עצמה מתחת לקו האדום עם סיום המחזור. גם מצבה של מיורקה רחוק מלהיות מעודד, והיא עומדת כעת על 18 נקודות בלבד.

מיורקה הייתה הראשונה לעלות על לוח התוצאות בדקה ה-23. אנטוניו ראייו השתחרר היטב והעביר כדור לסאמו קוסטה בקצה הרחבה, הקשר זיהה את השוער מחוץ לעמדה וגלגל בקור רוח לפינה הימנית התחתונה, שער שקבע 0:1 לאורחים.

ולנסיה חזרה למשחק בדקה ה-52. תיירי קוראה מסר כדור מדויק להוגו דורו, שהשתלט ומיד שחרר בעיטה חזקה ובלתי ניתנת לעצירה אל הפינה השמאלית, בדרך לשוויון 1:1 שנשמר עד לסיום, תוצאה שלא עושה חסד עם המארחת שהייתה עדיפה ומסוכנת בהרבה.

מיורקה יכולה להתנחם בכך שהפסידה רק פעם אחת בששת המחזורים האחרונים, אך מנגד רשמה 3 תוצאות תיקו בארבעת משחקיה האחרונים, נתון שממחיש את הקושי שלה להתרומם בטבלה. ולנסיה, מנגד, ממשיכה להסתבך בתחתית וממתינה לניצחון שישחרר מעט את הלחץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
