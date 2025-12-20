"ברצלונה קרובה מאוד להחתמת איי. ג'יי טבארס"

המחלקה המקצועית של ברצלונה פועלת באופן קבוע 365 ימים בשנה, בין אם בסקאוטינג אחר שחקנים, פתיחת שיחות או פשוט במעקב אחר השוק. למעשה, העבודה מתבצעת הן סביב הקבוצה הראשונה והן במחלקות הצעירות, מתוך מטרה להזין מחדש את הכישרון הפנימי של לה מאסיה ולחזק עוד יותר את מה שבעיני רבים נחשבת למחלקת הנוער הטובה בעולם.

בהקשר הזה, השם האחרון שהמועדון עוקב אחריו מקרוב הוא איי. ג'יי טבארס, שחקן כנף בן 15 מנוריץ' סיטי. בתקשורת הקטלונית הצליחו לאשר שברצלונה קרובה מאוד לסגור את החתמתו, שכן על אף שהוא אזרח בריטניה, ברשותו דרכון אירופי, מה שמאפשר את העברתו עם הגיעו לגיל 16 ב-28 בדצמבר, מבלי שיידרש להמתין לגיל בגרות.

שחקן מחלקת הנוער של המועדון האנגלי בלט לאחרונה גם בנבחרות הצעירות של אנגליה. לאחר שעבר בנבחרות עד גיל 15 ועד גיל 16, הוא כבר ערך הופעת בכורה בנבחרת עד גיל 17. בזכות היכולת שהציג הן בזירה הבין-לאומית והן בקבוצתו, עורר עניין מצד מועדונים מהפרמייר ליג וגם מקבוצות מחוץ לליגה האנגלית, אם כי נראה שבסופו של דבר תהיה זו הקבוצה הקטלונית שתצליח לצרף אותו לשורותיה.

אייג'יי טבארס (נוריץ')

טבארס הוא כדורגלן שבעמדתו הטבעית משחק כקיצוני שמאלי, אך בזכות הממדים והעוצמה שלו שיחק גם כחלוץ מרכזי, "9". דווקא היכולת הפיזית שלו אפשרה לו להשתלב בקבוצות עם שחקנים המבוגרים ממנו בשנתיים או שלוש, ולכן, במקרה שיגיע לברצלונה, ייתכן שיוכל להשתלב במהירות בבארסה אתלטיק של ג'וליאנו בלטי, גם אם כיום הוא משתייך לקבוצת הנוער של נוריץ'. למעשה, כבר בעונה הנוכחית הוא הספיק לכבוש שער אחד ב-8 הופעות בקבוצת עד גיל 18 של הכנריות, נתון שממחיש כי קצב ההתקדמות שלו מקדים את גילו.

נותר לראות אם העברתו תושלם כבר בחלון ההעברות החורפי הקרוב, שכן הוא עשוי להוות חיזוק משמעותי לקבוצת המילואים במאבקה על העלייה, גם אם לא מצופה שיעבור ישירות לקבוצה השנייה. עם זאת, זהו אינו המהלך היחיד שעשוי לסייע בהשגת מטרות הקבוצה של בלטי, שכן במועדון עובדים גם על עסקה לצירופו של הצעיר המצרי עבד אל-כרים.