יום שישי, 19.12.2025
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

אינטר עפה מהסופר קאפ בפנדלים, בולוניה בגמר

בדו קרב מהנקודה שכלל 5 החטאות רצופות: הנראזורי פספסו הזדמנות להתחרות על התואר כשבאסטוני ובארלה פישלו, תוראם ואורסוליני קבעו 1:1 בזמן החוקי

|
תוראם מאוכזב (IMAGO)
תוראם מאוכזב (IMAGO)

חצי גמר הסופר קאפ האיטלקי התקיים היום (שישי), וסיפק דרמה גדולה שבסיומה בולוניה העפילה לגמר לאחר ניצחון 2:3 בדו קרב פנדלים על אינטר. המשחק הסתיים ב-1:1 בתום הזמן החוקי, ובהתאם לפורמט המפעל הוכרע ישירות מהנקודה הלבנה, ללא הארכה.

אינטר עלתה ליתרון מוקדם מאוד כאשר מרקוס תוראם כבש כבר בדקה ה-2, והעניק לנראזורי פתיחה מושלמת לחצי הגמר. בולוניה חזרה למשחק בדקה ה-35, אז ריקרדו אורסוליני איזן ל-1:1 מהנקודה הלבנה, תוצאה שנשמרה עד לסיום הזמן החוקי.

השוויון של בולוניה (IMAGO)השוויון של בולוניה (IMAGO)

הדו קרב עצמו היה מהכאוטיים שנראו, עם לא פחות מ-5 החטאות רצופות מצד שתי הקבוצות. לאוטרו מרטינס היה הראשון שכבש בפנדלים, אך מיד לאחר מכן הגיע רצף פספוסים יוצא דופן, כאשר אלסנדרו באסטוני, ניקולו בארלה ואנג' יואן בוני החמיצו עבור אינטר, ובתווך גם בולוניה פספסה פעמיים משלה.

למרות אחוזי הדיוק הנמוכים, בולוניה הצליחה להישאר בתמונה ולנצל את הטעויות של היריבה. כל החטאה שמרה את המתח בשיאו, והתחושה הייתה שהדו קרב מוכרע בעיקר על עצבים ולא על איכות.

הרגע המכריע הגיע כאשר צ'ירו אימובילה ניגש לבעוט את הפנדל האחרון, לא התבלבל, ושלח את הכדור לרשת. השער הזה קבע 2:3 לבולוניה בדו קרב והעניק לה את הכרטיס לגמר הסופר קאפ האיטלקי.

בולוניה חוגגת (IMAGO)בולוניה חוגגת (IMAGO)

בזכות הניצחון הדרמטי, בולוניה תפגוש בגמר את נאפולי, ותנסה להשלים הישג מרשים במפעל. אחרי ערב מלא החטאות, לחץ והכרעה מהנקודה הלבנה, היא יכולה לחגוג עלייה יוקרתית לגמר.

