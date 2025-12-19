יום שישי, 19.12.2025 שעה 23:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

לימור מזרחי צפויה להפוך למנכ"לית נתניה

השינויים אצל נתניה ממשיכים, כאשר שחקנית נבחרת ישראל בעבר תחליף את אבידן נגר ותנהל את המועדון מהשרון שנמצא בתחתית ליגת העל עם נצחון בודד

|
אריס ליקויאניס (IMAGO)
אריס ליקויאניס (IMAGO)

אליצור נתניה ביצעה השבוע שינויים גדולים, כאשר בתחילתו של השבוע עזב המנהל המקצועי עידן אבשלום וביום חמישי הודיע יושב ראש הקבוצה, אבידן נגר, שהוא "נאלץ לעזוב את תפקידו ", לדבריו. 

מי שאמורה להחליף את נגר כמנהלת הקבוצה היא שחקנית העבר לימור מזרחי, שצפויה להתמנות בקרוב לתפקיד המנכ"לית. 

מזרחי בת ה-55, מי שנבחרה לשחקנית העשור של ישראל בשנות התשעים, פרשה ממשחק פעיל בסוף שנת 2008. בעונת 2010/11 שימשה כעוזרת מאמן אליצור מכבי נתניה מליגת העל. בשנים 2016 ו-2017 מונתה למאמנת נבחרת הקדטיות. 

היום הפסידה הקבוצה בפעם השמינית ברציפות, כאשר נוצחה 80:71 במשחק התחתית מול מכבי ראשל״צ בבית מכבי והסתבכה עוד יותר בתחתית. במועדון מקווים כי השינויים שנעשו יוציאו את הקבוצה לדרך חדשה.

