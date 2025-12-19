90 דקות לנחמיאס בניצחון 0:4 של לודוגורץ

# עידן נחמיאס שיחק היום (שישי) 90 דקות במדי לודוגורץ שניצחה 0:4 את ברואה בליגה הבולגרית.

היה זה משחקו הרביעי ברציפות בליגה ובגביע של הבלם שהגיע הקיץ ממכבי תל אביב למועדון הבולגרי.

לודוגורץ נמצאת במקום השלישי בליגה לאחר 19 משחקים, כשבמאזנה 37 נקודות, 7 פחות מלבסקי סופיה הראשונה. הקבוצה של נחמיאס ניצחה בארבעה מחמשת המחזורים האחרונים.

# בטורקיה, רמזי ספורי בישל בהפסד 2:1 של קבוצתו אנטליהספור לקוצ'ליספור. הקשר וקבוצתו במקום ה-15 בליגה, נקודה בלבד מהקו האדום, כשאם לא די בכך יש להם משחק עודף