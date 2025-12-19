איבדו את הצפון: תקריות אלימות בשני מוקדים

האלימות במגרשים אינה פוסקת. היום (שישי) נרשמו לפחות שני אירועי אלימות חמורים, שהגיעו לידיעתנו, שניהם באזור הצפון. האחד אירע בסיומו של משחק ילדים בקריית טבעון והאחר בסיום משחק נוער בקריית אתא. בטבעון נרשמה תקרית בין שני הורים, בקריית אתא תקרית בין שופט להורה.



"שני חתכים ופגיעה בעין ימין"



המגרש בקרית טבעון אירח משחק בין קבוצות ילדים א' של מ.כ קרית טבעון ועירוני קרית שמונה, שהסתיים בניצחון 0:5 לזכות קרית שמונה. ע"פ עדויות, המשחק התנהל באווירה ספורטיבית, אך למרות זאת, לאחר המשחק הורה מצד קרית שמונה והורה מצד קרית טבעון הגיעו לעימות פיזי.



בשיחה עם ההורה מקרית שמונה, שהגיע לטיפול במרכז הרפואי ע"ש רבקה זיו בצפת, מסר ההורה את גרסתו: "היה משחק ספורטיבי. מדי פעם היה דין ודברים בין השחקנים, אבל לא משהו חריג. כשהסתיים המשחק צעקתי לעבר השחקנים שלנו קריאות שמחה, ומשום מקום הגיע הורה של שחקן מקרית טבעון, שהתחיל בדין ודברים איתי - ופתאום הכה אותי באגרופים, כשבאחת מהידיים הוא אוחז מפתחות. כתוצאה מכך נוצרו שני חתכים בראש ופגיעה בעין ימין. אם לא היו חוצצים בינינו, התוצאה הייתה עלולה להיות קשה הרבה יותר. נתתי עדות לחוקר משטרה, תלונה למשטרה תוגש".

פגיעת ראש של הורה (עירוני ק"ש)





אבירם גוילי, מנהלה המקצועי של מ.כ קרית טבעון, מסר בתגובה: "אני לא ראיתי את המקרה, הייתי עם הילדים. מה שכן, ראיתי הורה שמתסיס את האווירה מקרב אוהדי קרית שמונה. אני הבנתי שהיה ויכוח בין שני הורים, שגלש גם לחילופי מהלומות, שגרמו לשני ההורים לפתוח את הראש. העימות הסתיים מהר, הודות להפרדה בין הצדדים. המשחק עצמו היה באווירה ספורטיבית, חבל שכך זה הסתיים. ההורה התנצל בפני השחקנים. הוא יוזמן לבירור ולאחר מכן נחליט על טיפול בעניין. אני 13 שנים מנהל את המועדון שלנו, מעולם לא היה מקרה כזה".



שופט עזב את המגרש בליווי משטרה



המגרש בקריית אתא אירח משחק נוער בין מכבי קריית אתא לבני סכנין, שהסתיים בניצחון 0:2 לזכות האורחת, שמוליכה את טבלת לאומית צפון. בסיום המשחק, לדברי עדי ראיה, בסיום המשחק הורה של שחקן קריית אתא הגיע בסמוך לחדר השופטים וניסה לתקוף את שופט המשחק, שנמלט בריצה למגרש. ההורה זרק בקבוק שפגע בגופו של השופט, תוך שהוא מנסה לפגוע פיזית בו, שלבסוף הצליח להגיע לחדר ההלבשה ועזב את המתחם בליווי ניידת משטרה.

רון פלדהיים, יו"ר מחלקת הנוער של קריית אתא, הגיב לדברים: "לצערי, לא הייתי במשחק, אבל מבירור שעשיתי, עולה כי הורה של אחד השחקנים שלי נכנס לאזור חדרי ההלבשה והטיח דברים בשופט המשחק. מאמנים מהמועדון שהמתינו למשחק הבא הרחיקו את האבא מהאזור ומנעו עימות פיזי. מדובר באירוע חריג שלא קרה בכל שמונה השנים שלי במועדון, והוא יטופל במלוא החומרה. השחקן שאביו התנהג ככה מושעה בשלב הזה עד להודעה חדשה ולא לפני החלטת בית הדין בעניינו ובעניין המשחק".