יום שישי, 19.12.2025 שעה 19:42
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2221-2316מ.ס קריית ים7
2120-2215הפועל ר"ג8
2018-1915הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1535-2716מכבי יפו13
1526-1516בני יהודה14
1421-1915הפועל חדרה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

"אעשה מה שאני חושב לנכון, לא טעיתי לגבי ה-11"

מאמן בני יהודה על ספסול רוחנא ולויטה: "לא אכפת לי מי השחקן, חושב על הצרכים של אותו משחק. כשתהיה תקופה טובה יותר הקהל ירים שחקנים על הכתפיים"

|
אלי לוי (ראובן שוורץ)
אלי לוי (ראובן שוורץ)

בני יהודה שמטה הערב יתרון בפעם השלישית ברציפות, כאשר גם הפעם היא סיימה את המשחק בחיסרון מספרי ולבסוף יצאה עם 1:1 ונקודה מול הפועל ראשון לציון, לה זה היה משחק שני ברציפות ללא ניצחון.

״קודם כל זה שאנחנו מובילים ומאבדים, זה כבר עדיף מלהתחיל במינוס. אני חושב שהיום גם ביתרון וגם לפניו היה ברור מי הקבוצה היותר טובה על המגרש. קיבלנו גול קל מדי, נעבוד ונתקן אבל מגיעה מילה טובה לשחקנים כי היינו בעשרה שחקנים מהדקה ה-60 ולא התבטלנו, אפילו ניסינו לצאת קדימה והגענו למצבים״, התייחס מאמן בני יהודה אלי לוי, לעובדה שקבוצתו שומטת יתרון בפעם השלישית ברציפות.

״אני חושב שהתיקו הזה ברמה המנטלית מאוד חשוב ואם אנחנו מחפשים משהו שיוציא אותנו לדרך חדשה אני שם את האצבע על התיקו הזה והזמן יגיד אם צדקתי״, הוסיף. 

אלי לוי ודוד מרטן אחרי המשחק

על העובדה שהקבוצה עשויה לרדת מתחת לקו האדום בתום המחזור: ״כרגע אנחנו אוספים נקודות. לבני יהודה במצבה להיות מקום אחד מתחת או מעל, הלחץ הוא אותו הלחץ. אנחנו יודעים איפה אנחנו צריכים להיות ואנחנו נמצאים רק בחודש דצמבר כך שיש זמן. אני חושב שהמשחק הזה כן יוציא אותנו לדרך חדשה״.

על הספסול של רוחנא ולויטה: ״אמרתי מהיום הראשון שלא אכפת לי מי השחקן, מה השנתון ואיך הוא נראה. שאעשה את מה שאני חושב לנכון לפי הצרכים של אותו המשחק. זה ההרכב שחשבתי שצריך במשחק הזה ואני חושב שלא טעיתי. במשחק הבא יכול להיות הרכב אחר״.

על קריאות הבוז למתן לוי: ״אני ארים אותו, אחבק אותו ונראה אם הטעות בכלל שלו. אנחנו דקה אחרי המשחק וננתח את הגול. מתן הוא חלק מכל הקבוצה : היום הוא טעה ומחר מישהו אחר. המטרה היא להביא את כולם לא לטעות ומתן שחקן טוב וחשוב״.

אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)

על הגעת האוהדים לאחד האימונים השבוע: ״היה אירוע של שתי דקות שאין מה להתייחס אליו. הבנתי שגם היום במחצית הקהל קרא לשחקנים ועודד. בני יהודה זה לטוב ולרע: עכשיו אנחנו בתקופה פחות טובה וכשנהיה בתקופה יותר טובה ירימו אותם על הכתפיים. לשם אנחנו שואפים״.

על חלון ההעברות: ״אנחנו בדיוק לפני החלון ומתארגנים. אם חשבתי לפני המשחק על משהו, אז היום דברים משתנים. נחשוב טוב טוב ונעשה את השינויים שאנחנו צריכים כדי להמשיך קדימה״.

מנגד, מאמן הפועל ראשל״צ, דוד מרטן יצא מאוכזב: ״ציפינו ליותר, אנחנו מצפים להיראות הרבה יותר טוב. זה לא מספיק וזו לא היכולת שאנחנו רוצים להציג. אין תירוץ של חיסורים, המשחק לא מספיק שוטף ואנחנו בתקופה בה הדברים הולכים יותר קשה. על הנייר, להוציא 1:1 בשכונת התקווה זה בסדר, אבל במחצית השנייה היינו אנמיים נורא: אף אחד לא לקח אחריות והזזנו את המשחק לאט״.

דוד מרטן (ראובן שוורץ)דוד מרטן (ראובן שוורץ)

״לבני יהודה הייתה תוכנית משחק מההתחלה לשחק על מעברים וזה מה שהם עשו בגול הראשון מאיבוד שלנו. חזרנו למשחק, אמרתי לשחקנים שזו ההזדמנות לעשות מהפך ולהפוך את הגלגל במטרה לצאת לרצף חדש. זה לא קרה, נחבק את הנקודה ונשתפר למשחק הבא״.

על חוסר היציבות: ״אני חושב שאנחנו קבוצה די חדשה שהתחברה תוך כדי תנועה. אי אפשר להיראות פנטסטי בכל משחק והיו משחקים שהיינו בפיק ממש טוב לצד משחקים פחות טובים. גם אצל הקבוצות הגדולות זה קורה ואנחנו צריכים לנצל יותר מצבים. אני לא רואה הרבה קבוצות בליגה הזאת עם יכולת יותר טובה משלנו וזה מה שמתסכל. נצא למיני פגרה הזאת בראש מורם ולהתחיל את הסיבוב השני בצורה יותר טובה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */