פפ: מתישהו בגיל 75 או 76 אעזוב את סיטי

במנצ’סטר סיטי כבר החלו בתהליך של זיהוי מועמדים שיחליפו את פפ גווארדיולה, על רקע חוסר הוודאות בנוגע לשאלה האם יישאר במועדון גם בעונה הבאה. בינתיים, מאמן צ'לסי אנצו מארסקה, שבעבר שימש כעוזרו של גווארדיולה בסיטי, אמר כי הדיווחים שמתארים אותו כמועמד פוטנציאלי להחליף את הספרדי הם "100% ספקולציה".

בנובמבר 2024 חתם גווארדיולה על חוזה חדש, שתקף עד סוף עונת 2026/27. כשנשאל אם ישלים את החוזה שלו, אמר פפ: "בשלוש או ארבע השנים האחרונות, בתקופה מסוימת, אני נשאל את השאלה הזו. במוקדם או במאוחר, בגיל 75 או 76, אעזוב את מנצ'סטר סיטי. אני מבין את השאלה הזו, אבל יש לי עוד 18 חודשים, ואני מאוד מרוצה, ותמיד הייתי”.

"הייתי מאוד נרגש מההתפתחות של הקבוצה, זה כל מה שאני יכול לומר. השאלה הזו עולה בכל עונה מחדש, ואני בסדר. המועדון ואני מחוברים היטב, וההחלטה שנצטרך לקבל, מה שיקרה יקרה". כאשר הופעל עליו לחץ נוסף בנוגע לשאלה האם יהיה בסיטי גם בעונה הבאה, הוסיף גווארדיולה: "כבר עניתי על השאלה הזו. אני כאן. מה יקרה, מי יודע, אבל גם אם יש לי עשר שנים בחוזה או שישה חודשים, הכדורגל משתנה מאוד".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

סיטי, שנמצאת בפיגור של שתי נקודות אחרי מוליכת הפרמייר ליג ארסנל, תארח את ווסטהאם במחזור הקרוב. גווארדיולה ביסס את מעמדו כאחת הדמויות המוערכות ביותר בתולדות סיטי, לאחר שזכה בשורה ארוכה של תארים מאז מונה למאמן ב-2016, בהם שש אליפויות פרמייר ליג וליגת האלופות בעונת 2022/23.

כאשר נשאל אם היו שיחות על עזיבת המועדון לפני סיום החוזה שלו, אמר המאמן: "אין שום דיונים, סוף הסיפור. אין דיונים. אני לא אהיה כאן לנצח, אבל כבר אמרתי בעבר שלא אהיה כאן לעד. אף אחד מאיתנו לא יהיה כאן לנצח בעולם הזה, אבל אין דיונים. מה שיקרה יקרה, והמועדון חייב להיות מוכן להכל, לשחקנים ולמנכ"לים, חוץ מהבעלים. הם כאן אלא אם כן הם ימכרו את המועדון, מה שאני לא חושב שיקרה. כל השאר, המועדון חייב להיות מוכן, אבל הנושא הזה לא על השולחן כרגע".