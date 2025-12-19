0:3 לכפ"ס על מכבי חיפה, ניצחון גם למכבי אשדוד

המחזור 10 בליגת אתנה לנשים בכדורעף התקיים היום (שישי) עם המשך הרצף של מכבי אשדוד בפסגה. המובילה רשמה ניצחון תשיעי ברצף, הפעם על רמת אביב, הפועל כפר סבא המשיכה את המגמה החיובית שלה וניצחה את מכבי חיפה בשלוש מערכות, בעוד עיילבון עם ניצחון חשוב על רעננה שמעלה אותה למקום החמישי. רחובות ניצחה את מכבי תל אביב ושמרה על המקום הרביעי בטבלה, ומכבי חדרה פתחה את המחזור ביום חמישי עם ניצחון חוץ על בנות נצרת.

הפועל כפר סבא – מכבי חיפה 0:3 (11:25, 17:25,14:25)

כפר סבא שלטה במערכה הראשונה וניצחה אותה בקלות, המערכה השנייה החלה בצורה מאוזנת כאשר ממצב של שוויון 6:6 נטלה כפר סבא את המושכות, שתי חסימות של אולוצ' ושל גודובה קבעו 7:11 לקבוצה מהשרון, חיפה חזרה אחרי טעיות של אולוץ' ואייס של שירזי, וזה 10:11, כפר סבא בעזרת קירשנבאום שוב לחצה והגדילה את היתרון ל-10:13, אבל חיפה לא ויתרה ונשארה בתמונה כאשר ווטינגטון עם הנחתה יפה מצמצמת ל-14:15, כפר סבא המשיכה להוליך ביתרון קטן, טעות של סוארס מיפה וההפרש כבר 19:22 ומכאן כפר סבא ניצחה את המערכה השנייה. המערכה השלישית הייתה בשליטת כפר סבא שניצחה אותה ואת המשחק כולו. הצטיינו בכפר סבא: אולוצ' עם 13 נקודות וקירשנבאום עם 10 נקודות. הצטיינה במכבי חיפה ווטינגטון עם 10 נקודות.

מכבי רחובות – מכבי ת”א 1:3 (16:25, 12:25, 25:22, 23:25)

שתי המערכות הראשונות הלכו בקלות לקבוצה הביתית מרחובות, מכבי ת"א התעוררה במערכה השלישית, והצליחה לנצח אחרי מאבק צמוד, המערכה הרביעית החלה בצורה צמודה אבל מכבי תל אביב נטלה את השליטה לאחר נקודות של קרדוניס ומקאלן שהעלו אותה ל-7:10, טעות של רחובות ומכבי תל אביב מוליכה 11:15, חסימה יפה של רחובות צמצמה את התוצאה ל-13:16, קשטן עם אייס שמרה את היתרון לקבוצה מתל אביב 14:18, אלא שטעויות של מכבי תל אביב יחד עם הנחתה טובה של שבצ'וק קבעו שוויון 19:19, סיריך עם חסימה יפה העלתה ל-20:21, וסילבה עם חסימה נוספת קירבה את הרחובותיות לניצחון עם 21:23, הנחתה של סיריך מרחובות סיימה את המערכה ואת המשחק לטובת הקבוצה המקומית. הצטיינו ברחובות: סילבה ושבצ'וק עם 18 נקודות כל אחת. הצטיינו במכבי ת"א: מקאלן עם 17 נקודות ושיניין עם 12 נקודות.

עיילבון – מ.כ מכבי רעננה 1:3 (18:25, 26:24, 19:25, 21:25)

ניצחון חשוב היום לעיילבון שממשיכה לטפס במעלה הטבלה והיא כבר במקום החמישי, במשחק היום, עיילבון ניצחה במערכה הראשונה, רעננה ניצחה בשובר שוויון במערכה השנייה, אבל עיילבון ידעה לסיים את שתי המערכות הנותרות עם ניצחון. הצטיינו בעיילבון: דה סאוזה עם 19 נקודות ודה סילבה עם 18 נקודות. הצטיינו: ברעננה: גבודיבסקי עם 20 נקודות ודייב עם 17 נקודות.

מכבי אשדוד – מ.ס רמת אביב 0:3 (18:25, 20:25, 14:25)

אשדוד מנצחת היום בצהריים בשלוש מערכות חלקות את רמת אביב והיא שומרת על המקום הראשון בטבלה לאחר הניצחון התשיעי הרצוף שלה, רמת אביב מהצד השני במקום האחרון בטבלה עם ניצחון בודד. הצטיינו באשדוד: פרוצקיך עם 12 נקודות וג'ונסון עם 11 נקודות. הצטיינו ברמת אביב: דל ריו עם 7 נקודות וטקץ' עם 6 נקודות. מאמן אשדוד ליאור לוק אמר בסיום: "אני שמח על התוצאה, שיחקנו בצורה טובה. הקבוצה מתקדמת משבוע לשבוע ונגיע מוכנים לשלבים החשובים של העונה".

שחקניות מכבי אשדוד ורמת אביב (באדיבות אשדוד)

במשחק שפתח את המחזור ה-10 של ליגת אתנה לנשים בכדורעף ניצחה ביום חמישי מכבי חדרה בחוץ את מכבי בנות נצרת 1:3 (15:25, 13:25, 25:23, 6:25)