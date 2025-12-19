"טיפלתי בחמורים וניקיתי חצרות ב-5 ש"ח לשעה"

כיבדי גורדון, או בשמו המלא כיבדיה משאלתי גורדון, הגיע לביקור בישראל ולפני שהוא חוזר לברזיל למועדון ה״פייטינג נרדז״ בו הוא מתאמן, תפסנו אותו לראיון בלעדי שבו הוא מדבר על הכל: הילדות ביישוב שילה והדרך שהובילה אותו לאמנויות לחימה, איך סחף אחריו גם את שני אחיו הקטנים לנסיעות באוטובוסים וטרמפים לאימונים בירושלים, הבחירה לעשות את המעבר ל-MMA והחלום הגדול להפוך לאלוף העולם של ה-UFC, איך הוא מצא את עצמו בברזיל לבד עם מזוודה מבלי לדעת מילה בפורטוגזית, וכמובן איך הוא חווה מהצד שלו את ההצלחה המסחררת של האח הקטן אהבת השם.

״גדלתי בשילה, בתור ילד טיפלתי בחמורים ותרנגולות והייתי מנקה לאנשים חצרות או מה שהיו נותנים לי בשביל 5 שקלים לשעה. הסתכלתי על לוחמים כמו אנדרסון סילבה ואמרתי לעצמי שזה מה שאני רוצה. אני רוצה את הפאר, הכסף, היכולת לקנות למשפחה שלי את כל מה שהם לא יכלו לקנות לעצמם כל השנים האלה, בית רכב ולתת להם שקט, ושם התחיל החלום להיות אלוף עולם״, מספר כיבדי. החלום הגדול שהתחיל שם הפך במהרה לדרך חיים, כשהוא מתחיל להתחרות בגיל מוקדם מאוד (11) באיגרוף תאילנדי ולאט לאט התחיל לנצח תחרויות ולהבין שהחלום מתחיל להפוך למציאות.

בגיל 17 התחיל להתאמן גם בקרקע בדרך להפוך ללוחם MMA ואחרי הצלחה גם בג׳יו ג׳יטסו החליט לנסוע לארצות הברית מיד אחרי השחרור מהצבא ולהתחיל את קריירת ה-MMA שלו. ״יום אחרי השחרור כבר עליתי על מטוס. חיכיתי לרגע הזה כבר להגיע לארצות הברית ולהתחיל להתאמן במכון MMA כמו שצריך, והגעתי לבוסטון לאחי הבכור עוצמה שהחליט לקחת אותי לטיול אחרי צבא בדרום אמריקה, ומיד שחזרנו לבוסטון מצאתי את המכון הכי טוב שיכולתי למצוא באזור והתחלתי להתאמן״.

כיבדי גורדון (FFC)

אחרי פחות משנה בבוסטון, הבין שהחסכונות שאיתם הגיע וחשב שיחזיקו אותו שנתיים נעלמו תוך 10 חודשים, ובו זמנית התחזקה אצלו התחושה שהוא לא מתקדם מספיק באזור שבו הוא נמצא ופנה למאמנו הברזילאי כדי להתייעץ לגבי מעבר למדינה אחרת.

״הסברתי לו שאני שוקל לעבור לווגאס או מיאמי כדי להיות יותר קרוב לאקשן ולהתאמן במקום עם יותר יריבים חזקים ולא להתקשות כל כך למצוא קרב, ואז הוא העלה את הרעיון של ברזיל. הוא אמר שהמחיה זולה שם והרמה גבוהה ושהוא יכול לסדר לי להתאמן במועדון ״שוטו-בוקס״, והחלטתי ללכת על זה”.

וכך מצא את עצמו הלוחם הישראלי נוחת בסאו פאולו עם מזוודה מבלי להבין את השפה המקומית ובכלל איפה הוא נמצא. כל היום שהגיע לברזיל הוא מספר: ״נחתתי בסאו פאולו התקשרתי למאמן שלי אמרתי לו שהגעתי ושיסביר לי איך מגיעים למכון, ואז הוא בישר לי שיש לי עוד אוטובוס של 6 שעות כדי להגיע לעיר שבה נמצא המועדון, אז המשכתי את המסע עד שהגעתי סוף סוף למכון״.

כשהגיע למועדון הסתכלו עליו בעין מוזרה ולא הבינו מאיפה הוא צץ. הוא הגיע למאמן וסיפר לו שהוא עזב הכל והגיע להתאמן איתם ולהפוך לאלוף עולם. המועדון איפשר לו ללון במעונות הלוחמים במתחם המועדון, וגורדון הצעיר עבר להתגורר בחדר עם עוד שמונה לוחמים ברזילאים, שבמהרה גרמו לו להבין למה מאז ומתמיד הוא ראה ברזילאים בטופ העולמי של עולם ה-MMA.

כיבדי גורדון (LFA)

״כשהתחלתי לשמוע את הסיפורים שלהם הבנתי הכל. האנשים האלה באים מכזה עוני שפתאום טרמפים ואוטובוסים משילה לירושלים בגיל 10 נראים כמו כלום. הבנתי שאם אני רוצה להתחרות ברמות האלה אני אצטרך לתת את כל כולי ולעבוד יותר קשה מכולם, ולאט לאט התחברתי, התחלתי ללמוד פורטוגזית, ניצחתי קרבות והרגשתי שעשיתי את הצעד הנכון״.

אחרי שהרגיש שהוא צריך לשנות אווירה החליט לעבור למועדון ה״פייט נרדז״ ושם מצא את ביתו החדש יחד עם עילאי ברזילאי ושון פרו שהפכו לשלישיית הישראלים במועדון היוקרתי, בו הם מתאמנים הם כמה מהלוחמים הגדולים ב UFC, ולשם הוא מכוון. ״אני מאמין שב-2026 אני אגיע ל-UFC. אני מתכנן לנסות לנצח עוד קרב או שניים ואז לקבל את ההזדמנות בתכנית ״DWCS” שתקנה לי את הכרטיס כניסה לארגון הענק״.

על ההצלחה של אחיו הצעיר אהבת השם בשבועות האחרונים הוא מספר: ״אבשה זה המקגרגור הישראלי. מה שהוא עשה ומה שאתם עשיתם זה פשוט חלום שמתגשם, אחרי כל כך הרבה שנים לראות שלוחם ישראלי מקבל חשיפה ואהבה כזאת זה מדהים, ואין מישהו שיותר מגיע לו מאבדה, ומטורף לחשוב שזאת רק ההתחלה, אנחנו הולכים והופכים לאט לאט לחזקים יותר ואני מאמין שבשנים הקרובות זה רק הולך להתפוצץ יותר ואנחנו נראה לא מעט לוחמים ישראלים ב-UFC”.

צפו והאזינו לראיון המלא בפרק 20 של ״נוקאאוט!״