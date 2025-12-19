ילדים א' של מ.ס רובי שפירא העפילה לשמינית

הישג גדול למועדון הכדורגל של מ.ס רובי שפירא חיפה. לראשונה בתולדות המועדון, שהוקם באמצע העשור הקודם ע"י אוהדי הפועל חיפה ועבר לפני שנתיים לבעלות של מאמן הכדורגל ברוך סער, קבוצה המייצגת את המועדון תהיה הקבוצה היחידה מהעיר שתשחק בשלב גבוה של גביע המדינה. מדובר בקבוצת ילדים א' של המועדון, שנהנית מהמאזן השני בטיבו בליגת חוף 1. הקבוצה, שמודרכת ע"י ווסים הלון, אירחה ביום רביעי האחרון במגרש המטופח בעתלית את הנציגה התל אביבית המצליחה ממחוז דן, הפועל כפר שלם, וזכתה בניצחון 1:3, ביום שבו קבוצות הדגל של מכבי חיפה והפועל חיפה הודחו מהמפעל.

מ.ס רובי שפירא פתחה את המשחק באנרגיות גבוהות, יזמה מהלכים להבקעת שערים ואחרי שני מצבים קורצים, שלא תורגמו להבקעת שערים, הגבהת כדור קרן הסתיימה בשער של החלוץ סאלח פחמאווי, אחד משני מלכי השערים של הקבוצה, שבדקה ה-34 העלה את קבוצתו ליתרון 0:1. הפועל כפר שלם פתחה את המחצית השנייה בצורה טובה יותר, בדקה ה-56 באה על שכרה עם שער בבעיטה מהקרן, שכבש נועם מיכאלוביץ', שקבע שוויון 1:1.

בדקה ה-60 מסירה מצוינת של פטין דיאב מצאה את מלך השערים הנוסף של רובי שפירא, אדהם זרעיני, שמול שער ריק לא התבלבל, בעט ברגל שמאל לפינה וקבע יתרון 1:2 לזכות רובי שפירא. כפר שלם המשיכה ליזום מהלכים התקפיים, אך בדקה האחרונה של תוספת הזמן התקפה מתפרצת מצוינת של רובי שפירא, שכללה פריצה אדירה של אמיליו רוחאנה, שעבר שני שחקנים בצורה מרשימה ומסר את הכדור לפטין דיאב, שמול רשת חשופה בעט לרשת וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 1:3 לזכות רובי שפירא.

שחקני הקבוצה והמאמן יחד עם המנהל המקצועי, איימן חלאילה (באדיבות המועדון)

ווסים הלון, מאמן רובי שפירא, סיכם את המשחק: "אני מוריד את הכובע בפני השחקנים, שהציגו משחק טקטי מדהים ומילאו את ההוראות. שיחקנו נגד קבוצה איכותית וחזקה, שיודעת לשחק כדורגל ויש לה סגל מצוי. השחקנים שלנו באו מרוכזים, וזה השתלם להם. אני שמח שהצלחנו לעלות שלב ולהיות בין 16 קבוצות האחרונות, הישג גדול לקבוצה שנבנתה רק לפני שתי עונות. עבדנו קשה מאוד לגבש את הסגל האיכותי של הקבוצה. אנחנו נתמיד בעבדותנו, במטרה לחזק ולטפח את וללמד את הילדים את הערכים הנכונים והמקצועיים בכדורגל כדי להוביל אותם לדרך הטובה ביותר להצלחה".