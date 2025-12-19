"ציונים נחלק בסיום העונה, כרגע צריך רק לנצח"

שום דבר לא הולך קל לריאל מדריד. ניצחון 1:2 קשה על אלאבס לווה עם 2:3 קשה עוד יותר דווקא נגד קבוצה מהליגה השלישית בגביע המלך, אך לבסוף המטרה הושגה עם שלוש נקודות בליגה ועלייה לשלב הבא במפעל המשני. כעת, הפנים למפגש הבא נגד סביליה בסנטיאגו ברנבאו, שישוחק מחר (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE).

לקראת המפגש, מאמן הקבוצה צ’אבי אלונסו, שעתידו עדיין לוט בערפל, דיבר במסיבת העיתונאים: “לבוא ולדבר כאן זה חלק מהתפקיד, אני לא כאן כדי לסבול. אני לוקח את הדברים האלה ברגיל, הדברים הללו קורים במקצוע הזה. עבורי, אין כאן שום בעיה בכלל. צריך סבלנות, כולנו יודעים מה המטרה, מאחרון השחקנים ועד לנשיא”.

עליו אישית: “אני בסדר, מקווה שגם אתה”, ענה לעיתונאי. “אנחנו עדיין כמו משפחה ורוצים לסיים את 2026 כמו שצריך. אני לא יכול לומר מה קורה לגבי הפצועים, יש כאלו שהצליחו להתאמן, נחליט לפני המשחק, אנחנו צריכים את כולם. ציון לעבודה שלי? קודם כל צריך לנצח, ציונים יהיו בסוף, אבל זה גם לא תלוי בי לתת ציונים בכל מקרה”.

לגבי הבצורת של ויניסיוס: “זה רק עניין של זמן. אין לי שום ספק שהגול יגיע, אני מקווה שזה גם יהיה כבר נגד סביליה. אנחנו מתכוננים למשחקים נגד הגנות צפופות, וננסה גם לשלב יכולות אישיות והתקפות מהירות עם הכל, רוצים לייצר מרווח לוויניסיוס, ג’וד בלינגהאם, קיליאן אמבפה, שחקנים כאלו. פוגשים יריבה איכותית, רוצים שהקהל יהנה מהמשחק האחרון של 2026”.

לסיום דיבר על רודריגו: “אני חושב שאלו חדשות נהדרות שהוא מצליח לתרום בשערים בשני המשחקים האחרונים, להוציא את הגביע שעלה כמחליף. הוא נותן איזון עם ובלי הכדור, יש לו טכניקה נהדרת, המשחק זורם איתו. צריכים להבין איך מרוויחים אותו עד הסוף, איך אפשר לגרום לו לשמור על יציבות. הוא יכול לשחק לא רק בצד ימין, אלא איפה שצריך אותו. הוא בכושר טוב ומגיע לו”.