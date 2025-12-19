"עברתי פיגוע, סכינים, גז מדמיע, לקחו את לונה"

אירוע מזעזע קרה הבוקר (שישי) לעופר מנדל, שחקן העבר בכדורגל של מכבי פתח תקווה, בנו של נחמן מנדל ז”ל שהיה יו”ר אגודת מכבי פ”ת במשך מעל 40 שנה והיה שחקן בעצמו. עופר יצא עם הכלבים שלו לטיול והותקף בצורה נוראית, כשכלבה אחת שלו אף נחטפה על ידי העבריינים, בראשון לציון.

בפוסט בו הוא כאוב מאוד, עופר מנדל שיתף: “שלום לכולם, חג חנוכה שמח. אצלי החג הוא לא שמח בכלל, אחרי אירוע שעברתי היום ב-8:20, עברתי פיגוע. אני מבקש מכולם אם הם יכולים לעזור לי, הלכתי לטייל עם הכלבים שלי בראשון לציון, ליד הבית שלי, וארבעה או שלושה רעולי פנים הרביצו לי, ריססו אותי עם גז מדמיע”.

עוזרים לעופר מנדל שהותקף וכלבתו נחטפה

עוד אמר: “אני לא מעניין, מי שמעניינת אותי זו הכלבה שלי לונה שאותה חטפו. כלבה אחת הצליחה לברוח וחזרה הביתה במזל. אני לא יכול להגדיר זאת בשום צורה חוץ מפיגוע, סכינים, גז מדמיע שלקח לי שעתיים להתאושש ממנו, מתחנן שמי שיכול לעזור, לסייע, להחזיר לי את לונה, אני אודה לכם, שיהיה לכם חג חנוכה שמח”.