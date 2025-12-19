יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:26
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3213-2715מכבי הרצליה2
2515-1815הפועל כפ"ס3
2416-2215הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2120-2215הפועל ר"ג7
2018-1915הפועל עכו8
2024-2315עירוני מודיעין9
1921-2115מ.ס קריית ים10
1822-1515הפועל רעננה11
1533-2615מכבי יפו12
1421-1915הפועל חדרה13
1425-1415בני יהודה14
1328-1415הפועל עפולה15
1023-1515הפועל נוף הגליל16

"עברתי פיגוע, סכינים, גז מדמיע, לקחו את לונה"

עופר מנדל, שחקן עבר של מכבי פ"ת ובנו של נחמן מנדל ז"ל, שיתף בפוסט על אירוע מזעזע שעבר: "חטפו את הכלבה שלי, מתחנן למי שיכול לעזור, אודה לכם"

|
עופר מנדל ולונה (פרטי)
עופר מנדל ולונה (פרטי)

אירוע מזעזע קרה הבוקר (שישי) לעופר מנדל, שחקן העבר בכדורגל של מכבי פתח תקווה, בנו של נחמן מנדל ז”ל שהיה יו”ר אגודת מכבי פ”ת במשך מעל 40 שנה והיה שחקן בעצמו. עופר יצא עם הכלבים שלו לטיול והותקף בצורה נוראית, כשכלבה אחת שלו אף נחטפה על ידי העבריינים, בראשון לציון.

בפוסט בו הוא כאוב מאוד, עופר מנדל שיתף: “שלום לכולם, חג חנוכה שמח. אצלי החג הוא לא שמח בכלל, אחרי אירוע שעברתי היום ב-8:20, עברתי פיגוע. אני מבקש מכולם אם הם יכולים לעזור לי, הלכתי לטייל עם הכלבים שלי בראשון לציון, ליד הבית שלי, וארבעה או שלושה רעולי פנים הרביצו לי, ריססו אותי עם גז מדמיע”.

עוזרים לעופר מנדל שהותקף וכלבתו נחטפה

עוד אמר: “אני לא מעניין, מי שמעניינת אותי זו הכלבה שלי לונה שאותה חטפו. כלבה אחת הצליחה לברוח וחזרה הביתה במזל. אני לא יכול להגדיר זאת בשום צורה חוץ מפיגוע, סכינים, גז מדמיע שלקח לי שעתיים להתאושש ממנו, מתחנן שמי שיכול לעזור, לסייע, להחזיר לי את לונה, אני אודה לכם, שיהיה לכם חג חנוכה שמח”.

