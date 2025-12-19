"כל עלייה לזירה הייתה צ'אנס להרים את הדגל"

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם הקיקבוקסרית יוליה סצ'קוב נבחרה לווינרית של השנה.

יוליה סצ'קוב זכתה בשנה האחרונה במדליית הזהב במשחקי העולם וגם במדליית הזהב באליפות העולם, והוכיחה כי היא מעל כולן במשקל של עד 52 ק"ג. זו הייתה שנה מוצלחת שלה, על אף שהמלחמה הייתה ברקע. מבין הספורטאיות הישראליות בענפים שאינם אולימפיים, היא בלטה מעל כולן.

יוליה סצ'קוב אמרה: "השנה האחרונה הייתה עבורי שנה יוצאת דופן - מקצועית, אישית ולאומית. זו הייתה שנה שבה חוויתי את המשמעות האמיתית של להיות ספורטאית ישראלית בזירה הבינלאומית, לא רק דרך הישגים, אלא דרך שליחות. במהלך שנה אחת זכיתי בטריפל גולד - באליפות אירופה, משחקי העולם ואליפות העולם - הישגים שדרשו עבודה יומיומית, משמעת, הקרבה ואמונה גדולה בדרך, גם ברגעים הכי מאתגרים".

"במקביל, להתאמן ולהתחרות בזמן מלחמה זה משהו שמלווה אותך בכל צעד. אנחנו מרגישים את עצמנו כשגרירים של ישראל בחו"ל, נושאים את הדגל, את הקול ואת הסיפור של המדינה שלנו לכל זירה בינלאומית. דווקא בתקופה כזו, החשיבות של נגינת תקווה, זה חוסן וגאווה ישראלית גדולה מתמיד. כל עלייה לזירה הייתה הרבה מעבר לקרב ספורטיבי עבורי, זו הייתה הזדמנות להרים את הדגל, להעביר מסר של עוצמה, התמדה ואחדות, ולהראות שגם בזמנים קשים, ישראל חזקה, נוכחת ולא מוותרת. אני מאמינה שלספורט יש כוח אמיתי לחבר, לרגש ולהעניק השראה, במיוחד לדור הצעיר, והזכות לייצג את המדינה בתקופה כזו היא אחריות גדולה וגאווה עצומה".