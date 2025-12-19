יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:25
שונות  >> הווינרים של השנה

"כל עלייה לזירה הייתה צ'אנס להרים את הדגל"

פרויקט ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של 2025. הקיקבוקסרית יוליה סצ'קוב שזכתה במדליות זהב: "חוויתי את המשמעות של להיות ספורטאית ישראלית"

|
יוליה סצ'קוב (ההתאחדות אילת)
יוליה סצ'קוב (ההתאחדות אילת)

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם הקיקבוקסרית יוליה סצ'קוב נבחרה לווינרית של השנה.

יוליה סצ'קוב זכתה בשנה האחרונה במדליית הזהב במשחקי העולם וגם במדליית הזהב באליפות העולם, והוכיחה כי היא מעל כולן במשקל של עד 52 ק"ג. זו הייתה שנה מוצלחת שלה, על אף שהמלחמה הייתה ברקע. מבין הספורטאיות הישראליות בענפים שאינם אולימפיים, היא בלטה מעל כולן.

יוליה סצ'קוב אמרה: "השנה האחרונה הייתה עבורי שנה יוצאת דופן - מקצועית, אישית ולאומית. זו הייתה שנה שבה חוויתי את המשמעות האמיתית של להיות ספורטאית ישראלית בזירה הבינלאומית, לא רק דרך הישגים, אלא דרך שליחות. במהלך שנה אחת זכיתי בטריפל גולד - באליפות אירופה, משחקי העולם ואליפות העולם - הישגים שדרשו עבודה יומיומית, משמעת, הקרבה ואמונה גדולה בדרך, גם ברגעים הכי מאתגרים".

"במקביל, להתאמן ולהתחרות בזמן מלחמה זה משהו שמלווה אותך בכל צעד. אנחנו מרגישים את עצמנו כשגרירים של ישראל בחו"ל, נושאים את הדגל, את הקול ואת הסיפור של המדינה שלנו לכל זירה בינלאומית. דווקא בתקופה כזו, החשיבות של נגינת תקווה, זה חוסן וגאווה ישראלית גדולה מתמיד. כל עלייה לזירה הייתה הרבה מעבר לקרב ספורטיבי עבורי, זו הייתה הזדמנות להרים את הדגל, להעביר מסר של עוצמה, התמדה ואחדות, ולהראות שגם בזמנים קשים, ישראל חזקה, נוכחת ולא מוותרת. אני מאמינה שלספורט יש כוח אמיתי לחבר, לרגש ולהעניק השראה, במיוחד לדור הצעיר, והזכות לייצג את המדינה בתקופה כזו היא אחריות גדולה וגאווה עצומה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */