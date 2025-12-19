יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:11
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

דיווח: גם ברסט מעוניינת בהחתמת דניאל פרץ

אותו עיתונאי ב'בילד' שדיווח שסאות'המפטון רוצה את השוער הישראלי מדווח כעת שגם הקבוצה הצרפתית רוצה אותו, בנוסף ל"עוד שתי קבוצות מהצ'מפיונשיפ"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

אין ספק שדניאל פרץ לא מרוצה מהמעמד שלו בהמבורג, כאשר מאז שהוא הושאל אל הקבוצה הגרמנית מבאיירן מינכן הוא לא קיבל את אפודת השוער הראשון, וכל המבטים מופנים לעבר ינואר כדי לראות כיצד הוא, המבורג וגם באיירן מינכן יגיבו לנושא ומה יעשו. בגרמניה מדווחים היום (שישי) על אופציה ליעד חדש.

לפי דיווח באתר ‘בילד’ הגרמני, מי שמעוניינת בדניאל פרץ לקראת ינואר הקרוב היא ברסט הצרפתית. הכתב טובי אלטשטף דיווח לא מזמן שסאות’המפטון רוצה את השוער, וכעת הוא מדווח שגם הצרפתים, בנוסף ל”עוד שתי קבוצות מהצ’מפיונשיפ”, רוצות אותו.

לפי הדיווח הראשון על סאות’המפטון, בבאיירן לא מרוצים מכך שפרץ לא משחק ולא השוער הראשון בהמבורג, ומחפשים לו יעד חדש כדי שיוכל לצבור דקות משחק כמו שצריך. ברסט משחקת בליגה הראשונה בצרפת ונמצאת במקום ה-11, עם 19 נקודות אחרי 16 מחזורים בליג 1.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

כזכור, דניאל פרץ הגיע להמבורג בהשאלה מבאיירן ובסופו של דבר לא נבחר להיות השוער הראשון בליגה, כאשר הוא טרם שיחק בבונדסליגה וכן קיבל את הקרדיט להיות השוער הפותח במשחקי הגביע. פרץ בן ה-25 שיחק בשני משחקים העונה, כאמור בגביע.

