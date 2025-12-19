אברהם צפוי לפתוח, התלבטות בין מרדכי למוסא

בצל מכירתו הצפויה של סאקו בנגורה לקולומבוס קרו מה-MLS, שנחשפה ב-ONE, עירוני ק"ש תצא מחר (שבת, 18:30) לקרב תחתית חשוב באצטדיון המושבה מול הפועל פ"ת. הקשר הגינאי לא צפוי לשחק למרות שהעסקה עוד לא נחתמה רשמית, כדי לא לסכנו וברדה יצטרך להסתדר גם ללא אנתוני לימבומבה שייעדר וכפי שפורסם ב-ONE באמצע השבוע, הוחלט סופית לשחררו.

הבשורה המעודדת יותר היא חזרתו לאימונים של עלי מוסא שלא כשיר לחלוטין, כאשר על פי האימון המסכם המאמן מתלבט בינו לבין יאיר מרדכי, כאשר על פי ההערכות האחרון, שנמצא בכושר טוב יותר, יפתח. איציק שולמייסטר צפוי לפתוח בעמדת המגן השמאלי במקומו של הראל גולדנברג, כשבמרכז המגרש, גם אביב אברהם צפוי לקבל את חולצת ההרכב, למרות שגם אריאל שרצקי תורגל לפרקים בהרכב הפותח.

“סאקו הוא השחקן הכי משמעותי וצריך להודות בזה. זה שחקן שחילץ הכי הרבה כדורים בליגה והיה אקס פקטור מאוד מאוד משמעותי במשחק הלחץ שלנו. כשמועדון מקבל סכום כסף לא מבוטל על שחקן, סכום מדהים בעיקר לקבוצה כמו ק"ש, המאמן צריך להתיישר ולמצוא חלופות. עד ינואר אי אפשר למצוא חלופות ואני מאמין שאנחנו בסופו של דבר נתחזק כי אנחנו חייבים את זה. צריך להסתכל על זה שתוך עונה וחצי, שחקן שהגיע לק"ש הופך להיות ליגיונר ב-MLS וזו מראה למרבית השחקנים הצעירים שיש לנו פה איך מתקדמים בק”ש”, התייחס המאמן שי ברדה לעזיבתו.

סאקו בנגורה (חג'אג' רחאל)

לגבי המשחק מול הפועל ת"א: "אני מאוד גאה בשחקנים. הרבה מאוד פעמים בקריירה קורה, כולל נגד מכבי חיפה, שלפעמים אתה מקבל גול ומתפרק מנטלית. זה רק הוכיח לי עם מי יש לי עסק. היינו בלי סאקו והצלחנו לחזור מ-2:0 ל-2:2 ולא הרבה קבוצות יכולות לעשות את זה. הנקודה הזאת אמורה לתת לנו דרייב מדהים להמשך".

עוד אמר שי ברדה: "היו לנו 30 דקות מצוינות, בעיקר בסוף המשחק ונצטרך לדעת להתגבר על החיסרון של סאקו שהוא משמעותי ומצד שני להביא נקודות כי זה מה שהמועדון הזה צריך. אנחנו נמצאים בתחתית וזה המאני טיים, הזמן לקחת נקודות וכמה שיותר מהר. בלי לבכות יותר מדי, לדעת להביא את עצמנו”.

אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

על היריבה הפועל פ"ת: "גדולה של קבוצה היא לדעת להבין שאנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש לנו כרגע ויש לנו לא מעט. אנחנו צריכים לדעת להביא את עצמנו ולשחק את אותו המשחק מול קבוצה איכותית ואני מאוד מעריך את הפועל פ"ת. ק"ש צריכה לדעת לבוא ולקחת את הנקודות שלה ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה".

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם (אריאל שרצקי), מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי (עלי מוסא) ואדריאן אוגריסה.