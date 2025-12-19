יום שבת, 20.12.2025 שעה 00:43
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

1:5 לאחי על צעירי טמרה, 1:2 לאתא ביאליק על נשר

המוליכה חזרה לנצח ובסטייל, צמד של עזריה העניק לשלישית ניצחון ששמר על הפער מהפסגה. 0:4 למגדל העמק על טירת הכרמל, ניצחונות גם לכרמיאל ומוסמוס

|
שחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-12 בליגה א’ צפון יצא לדרך היום (שישי) כאשר במוקד היה ה-1:5 של המוליכה אחי נצרת על מ.כ צעירי טמרה וה-1:2 של מכבי אתא ביאליק על עירוני נשר, שהותיר אותה בפער זהה אל הפסגה. במשחקים נוספים, הפועל כרמיאל גברה 0:1 על צעירי אום אל פאחם, הפועל מגדל העמק הביסה 0:4 את הפועל טירת הכרמל והפועל בני מוסמוס ניצחה 0:1 את מכבי נוג’ידאת.

מ.כ צעירי טמרה – אחי נצרת 5:1

אחרי ההפסד הביתי המפתיע לנשר במחזור שעבר, המוליכה אחי נצרת חזרה לנצח ועשתה זאת בסטייל. בצד השני, הפסד שלישי ומשחק רביעי ברציפות לצעירי טמרה ללא ניצחון. דווקא המארחת היא זו שהובילה ראשונה משער של מחמוד זירעיני בדקה ה-16, אך נסים אבו יונס השווה ארבע דקות לאחר מכן, שלושער של עלי חטיב (33’, פנדל 43’, פנדל 70’) הפך את התוצאה ואיברהים אבו אחמד השלים בדקה ה-79.

מכבי אתא ביאליק – עירוני נשר 1:2

אחרי שני הפסדים, אתא ביאליק חזרה למסלול הניצחונות. מנגד, עירוני נשר חזרה להפסיד אחרי שני משחקים בהם לא עשתה זאת. ניר עזריה העלה את המארחת ליתרון כבר אחרי שבע דקות של כדורגל, עזת חלאילה איזן בדקה ה-53, אך עזריה השלים צמד והכריע בדקה ה-81.

שחקני מכבי אתא ביאליק חוגגים (חגשחקני מכבי אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני נשר חוגגים (חגשחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני נשר חוגגים (חגשחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני נשר חוגגים (חגשחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אתא ביאליק (חגשחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

הפועל כרמיאל – צעירי אום אל פאחם 0:1

במחזור שעבר כרמיאל נעצרה אחרי חמישה ניצחונות כשהפסידה 2:1 למכבי נווה שאנן, אך היום חזרה לנצח בזכות שער דרמטי של מוחמד פוקרא בדקה ה-85. מנגד, צעירי אום אל פאחם חזרו להפסיד אחרי שני משחקים בהם לא עשו זאת.

הפועל טירת כרמל – הפועל מגדל העמק 4:0

נקודות יקרות מפז למגדל העמק בקרב התחתית. מנגד, טירת הכרמל עם תבוסה שנייה ברציפות אחרי שנכנעה במחזור שעבר 3:0 לעראבה. פנדל של גולן אלקסלסי העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-41 ולהב דהן הכפיל ארבע דקות לאחר מכן. בדקה ה-70 מחמוד עבאס הותיר את טירת הכרמל בעשרה שחקנים וארבע דקות לאחר מכן גם גל בן נעים הורחק, ושני שערים נוספים (איאס מסאלחה, פנדל, 76’, שאדי פאהום, 78’) סגרו את המשחק.

הפועל בני מוסמוס – מכבי נוג’ידאת 0:1

אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, הפועל בני מוסמוס חזרה לאסוף נקודות. מנגד, מכבי נוג’ידאת חזרה להפסיד דווקא אחרי שגברה על בית שאן במחזור הקודם. שער של שאדי מסארווה בפנדל בדקה ה-82 הכריע את ההתמודדות.

