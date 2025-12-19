"נטע לביא זה וואו, רוצה להיות ולהתנהל כמוהו"

זה הכל קרה מהר מאוד, אבל מפה לשם ינון פיינגזיכט הפך לשחקן בקבוצה הובגרת של מכבי חיפה עוד לפני שהוא בן 19. המגן השמאלי עשה את הקפיצה מהנוער ואל סמי עופר, ובינתיים הוא התיישב כדי להתראיין בפודקאסט הרשמי של הקבוצה הירוקה, “גורמים במועדון”, לפרק מספר 34.

לא הרבה יודעים איך לומר את השם.

”בסדר, יתרגלו”.

איך אתה מגיע לאימונים?

”כשהייתי קטן ההורים היו רודפים אחריי ולוקחים אותי לכל מקום, היום זה עם האוטו”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

אתה אוהד מכבי חיפה?

”כן, מילדות. הייתי בא למשחקים, באתי ליובנטוס, הייתי ברגעים גדולים. בדרך כלל יושב במשפחות, אוהב לצפות בכדורגל”.

איזה שחקן הערצת במכבי חיפה?

”נטע לביא זה וואו, אני רוצה להיות כמוהו, להתנהל כמוהו”.

נטע לביא (עמרי שטיין)

מתי הבנת שאתה רוצה לשחק כדורגל, ושזה הייעוד?

”אני חושב שבגן כבר התחלתי לבעוט בכדור ולרוץ, אני ילד מאוד אקטיבי, אמא לקחה אותי לחוג, בכיתה ג’ אמא שלי לקחה אותי גם למבחנים ומשם נשארתי. עברתי את כל הקבוצות מטרום ב’ ועד הבוגרים”.

כשאתה גדל בנוער, החלום זה לשחק במכבי חיפה, או העיקר להיות שחקן איפושהו?

“אני חושב שמכבי חיפה זה החלום, להגיע לבוגרים זה משהו שהוא לא נתפס ולא ייאמן. המטרה זה להגיע לבוגרים, להצליח בבוגרים”.

הופתעת כשהגעת למצב שאתה פתאום בבוגרים?

”אני חושב שיש לי אישיות קצת אדישה אז לא כזה הופתעתי”.

אולי אדישה מידי בחוץ?

”אני מאוד מופנם ואדיש, זה העיקרון. עליתי למגרש במשחק בכורה, לא יודע להסביר את ההרגשה, צמרמורת, עור ברווז, לא עובר במשך דקות רבות, אבל אני חושב שבסוף מתרגלים”.

ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

הפעולה הראשונה הייתה לקבל צהוב, זו אסטרטגיה?

”לא חושב, לא התכוונתי להיות עם צהוב מדקה החמישית, מחוץ למגרש אני אדיש, על המגרש אני יכול לטרוף וזה מה שאני מחפש בדקות הראשונות”.

אתה רואה את החבר’ה מהנוער נוסעים לחו”ל ואתה לא, זה היה חסר?

”מאוד רציתי להיות איתם, כי זה שחקנים שגדלתי איתם מגיל קטן, ולעבור איתם חוויה כזו ולשחק בחו”ל בליגת האלופות זה כיף לא נורמלי, היה חסר, אבל איפה שיגידו לי אני אהיה”.

נראה שאתה כן בעניינים על הדשא.

”זה גם חלק מהאישיות שלי, שאני מנסה לדחוף כל אחד בין אם זה אני או חבר לקבוצה, וזה גם מכניס אותי לקבוצה בסופו של דבר”.

בגיל שלך יש גירויים מהצדדים, בילויים והכל, איפה עובר הקו בין החבר’ה יוצאים ואני לא, לבין המקצוענות נטו?

”צריך להיות מאוד מחושב, אם יש אימון בוקר אז כמובן הולכים לישון מוקדם, אוכלים טוב וישנים טוב, צריך להסתכל על לוח הזמנים, אז לפעמים נשארים בבית ואין מה לעשות. זה אף פעם לא ביאס אותי”.

ילדים רואים בחור בן פחות מ-19 שדבק באמונה שלו והגיע לאן ששחקן רוצה להגיע, זה משהו שילדים צריכים לקחת בחשבון.

”הכי נוח בבית. אח שלי ספורטאי, רוכב אופניים. הוא מאוד קפדן, אם זה לשקול אוכל או דברים כאלה, ברמה הזו, אז הוא מאוד השגיח עליי גם כן, וגם ההורים וזה משהו שאתה אומר עליו תודה. לפעמים אמא אומרת ‘עדיף שתישאר בבית, יש מחר אימון’, וזה בא לי הרבה מהבית הדברים האלה”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

ספר לי על ההתקדמות שלך במחלקת הנוער של מכבי חיפה.

”בנערים א’ הייתי שחקן מוביל בקבוצה במשך כל העונה, כשהגעתי לנוער קצת נדחקתי הצידה כי אתה מגיע לקבוצה עם שחקנים טובים ממך אולי, או גדולים ממך, המשכתי לעבוד, האמנתי בעצמי, הגיע השלב. אני חושב שפתחתי מעולה את העונה, התברגתי, התחלתי להבין וללמוד יותר”.

והקפיצה לבוגרים?

”הרגישה לי מאוד טבעי, מאוד. מבחינת כושר זה משהו שצריך להתרגל אליו, בסוף יש שחקנים שהם בני 30 ובנויים, כשהם דוחפים אותך אז זו דחיפה, כל מאבק הוא פיצוץ ואין דבר כזה לא לקחת כדור”.

פייר קורנו מגן שמאלי על, איך אתה רואה את התחרות?

”תחרות זה רק טוב, מדהים שיש לך שחקן כמו קורנו על העמדה, אפשר רק ללמוד ממנו. תחרות מוציאה רק טוב. אני לוקח ממנו את ההתקפיות, היצירתיות, הרעב באימונים, הוא לא מפסיד כדור, הוא רודף אחרייך”.

מה השלב הבא?

”משהו שכל אחד מייחל זה להיות בבוגרים של מכבי חיפה, כמובן שארצה להמשיך להתקדם, ובסופו של דבר להשתפר ולהיות שחקן הרכב קבוע”.