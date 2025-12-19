יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

ברדה מתלבט במספר עמדות, מורגן צפוי לפתוח

מאמן הפועל ת"א בחן את לויזו ואלטמן בכמה תפקידים לקראת ריינה מחר ב-15:00, כשגם רוי קורין עשוי לפתוח. המגן יחליף את יזן נאסר שייעדר בשל צהובים

|
זיו מורגן (חגי מיכאלי)
זיו מורגן (חגי מיכאלי)

בהפועל תל אביב מנסים להשאיר מאחור את הסערה סביב פרשת החולצות, שכבר הגיעה לסיומה בבג"ץ, ולקוות לחזרה לשגרה גם ביציעים וגם מחוץ להם. "מקווים שמחר הכל יעבור כשורה, בסוף בג"ץ הוריד את המשטרה מהעץ והכי חשוב שננצח והמשחק יסתיים בשלום", אמרו במועדון.

כעת כל הפוקוס עובר לדשא, כאשר האדומים יארחו מחר (שבת, 15:00) את בני ריינה בבלומפילד במטרה לשוב למסלול הניצחונות ולהשאיר את התסכול שהיה מפארסת השיפוט בתיקו הדרמטי נגד הפועל קריית שמונה.

אליניב ברדה נאלץ להתמודד עם סגל דליל במיוחד. סתיו טוריאל, שאנדה סילבה, עמית למקין ודורון ליידנר ייעדרו בשל פציעות, רועי אלקוקין לא יעמוד לרשותו בעקבות הרחקה ויזן נאסר יישב בחוץ בגלל צבירת כרטיסים צהובים. גם רן בנימין כבר לא חלק מהקבוצה, לאחר שהשלים את מעברו לדאלאס מה-MLS.

אליניב ברדה (רועי כפיר)אליניב ברדה (רועי כפיר)

במהלך האימונים השבוע נבחן הקשר הקפריסאי לויזוס לויזו במספר תפקידים בחלק הקדמי – הן באגף הימני והן בעמדה שמאחורי החלוץ. גם עומרי אלטמן תורגל לפרקים בכמה עמדות וההכרעה לגבי מיקומם תשפיע על מבנה הקישור כולו, אך בשלב זה נראה שרוי קורין צפוי לפתוח בהרכב במקומו של טוריאל, בעוד לויזו ישובץ כעוגן ההתקפי מאחורי החלוץ. את החסר בעמדת המגן השמאלי אמור להשלים זיו מורגן.

