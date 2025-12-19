ברדה מתלבט במספר עמדות, מורגן צפוי לפתוח

בהפועל תל אביב מנסים להשאיר מאחור את הסערה סביב פרשת החולצות, שכבר הגיעה לסיומה בבג"ץ, ולקוות לחזרה לשגרה גם ביציעים וגם מחוץ להם. "מקווים שמחר הכל יעבור כשורה, בסוף בג"ץ הוריד את המשטרה מהעץ והכי חשוב שננצח והמשחק יסתיים בשלום", אמרו במועדון.

כעת כל הפוקוס עובר לדשא, כאשר האדומים יארחו מחר (שבת, 15:00) את בני ריינה בבלומפילד במטרה לשוב למסלול הניצחונות ולהשאיר את התסכול שהיה מפארסת השיפוט בתיקו הדרמטי נגד הפועל קריית שמונה.

אליניב ברדה נאלץ להתמודד עם סגל דליל במיוחד. סתיו טוריאל, שאנדה סילבה, עמית למקין ודורון ליידנר ייעדרו בשל פציעות, רועי אלקוקין לא יעמוד לרשותו בעקבות הרחקה ויזן נאסר יישב בחוץ בגלל צבירת כרטיסים צהובים. גם רן בנימין כבר לא חלק מהקבוצה, לאחר שהשלים את מעברו לדאלאס מה-MLS.

אליניב ברדה (רועי כפיר)

במהלך האימונים השבוע נבחן הקשר הקפריסאי לויזוס לויזו במספר תפקידים בחלק הקדמי – הן באגף הימני והן בעמדה שמאחורי החלוץ. גם עומרי אלטמן תורגל לפרקים בכמה עמדות וההכרעה לגבי מיקומם תשפיע על מבנה הקישור כולו, אך בשלב זה נראה שרוי קורין צפוי לפתוח בהרכב במקומו של טוריאל, בעוד לויזו ישובץ כעוגן ההתקפי מאחורי החלוץ. את החסר בעמדת המגן השמאלי אמור להשלים זיו מורגן.