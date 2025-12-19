יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:12
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

גורדנה, אג'יי וקימבידי יחזרו לסגל מ.ס אשדוד

הקבוצה מעיר הנמל תיאלץ להתמודד עם לא מעט חיסורים מחר ב-18:30 מול בני סכנין בדוחא. חיים סילבס: "צריכים משחק קבוצתי". ומה ההתלבטות של המאמן?

|
רועי גורדנה (ראובן שוורץ)
רועי גורדנה (ראובן שוורץ)

אחרי ההפסד הביתי להפועל ירושלים, שקטע רצף של 9 משחקים ללא הפסד, במועדון ספורט אשדוד מבינים היטב שהמעידה לא הייתה במקום וכעת אין מקום לטעויות. מחר (שבת, 18:30), במשחק החוץ מול בני סכנין, המטרה ברורה והיא לחזור עם נקודות כדי להישאר בצמרת הטבלה ולא להיסחף אל האזור המסוכן בתחתית.

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, על אמר מצב הסגל: "ברור שהיינו רוצים סגל מלא, אבל אלה דברים שקורים במהלך העונה. אם נעשה את הדברים נכון ננצח את המשחק, לא בגלל שחקן אחד ספציפי. אנחנו צריכים משחק קבוצתי ואגרסיבי כדי לצאת עם הנקודות בסכנין וזו המטרה שלנו".

המשימה של המאמן חיים סילבס לא פשוטה, בעיקר בשל מצבת חיסורים רחבה שמאלצת אותו לבצע לא מעט התאמות. אורי עזו ייעדר בשל קרע במפשעה, טימותי אוואני לא יהיה כשיר בעקבות זעזוע מוח, יוג'ין אנסה מושעה עקב צבירת כרטיסים צהובים, נועם מוצ'ה סובל מכאבים בבטן ובמועדון מקווים שלא יידרש ניתוח וגם ניר ביטון פצוע. כל אלו מצטרפי לטום בן זקן ואדיר לוי, הפצועים הוותיקים, שכבר סיימו את העונה.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)

מנגד, יש גם חדשות מעודדות. רועי גורדנה ועמנואל אג'יי חוזרים לסגל לאחר שריצו עונשי הרחקה וצפויים לחזור ל-11. סילבס שוקל אפשרות לפתוח במערך של שלושה בלמים, עם מאור ישילירמק, איברהים דיאקיטה ואג'יי במרכז ההגנה. בחלק הקדמי ז'אן פלורן באטום אמור לפתוח, כאשר כרגע נראה שבן הדדי יקבל עדיפות לצידו, בעוד נהוראי דבוש עשוי להיכנס כמחליף מהספסל.

בתוך כך, טום בן זקן עבר בהצלחה את הניתוח לשחזור הרצועה הצולבת בברך. הקפטן, שנפצע במשחק החוץ בטרנר נגד הפועל ב"ש בחודש שעבר, יחל בהליך שיקום בליווי הצוות הרפואי של המועדון. 

