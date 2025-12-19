הכי חשוב העונה? ה-11 הצפויים בחיפה - בית"ר

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל, הפעם עם המחזור ה-15 ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, מכבי חיפה מול בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה והפועל באר שבע נגד עירוני טבריה.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל תל אביב - מכבי בני ריינה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, זיו מורגן, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לויזוס לויזו, רוי קורין, מור בוסקילה (עומרי אלטמן) ודניאל דאפה.

ייעדרו: שאנדה סילבה, רן בנימין, דורון ליידנר, יזן נאסר, סתיו טוריאל, רועי אלקוקין.

לויזוס לויזו (שחר גרוס)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, ג’וזה קוריה, סער פדידה, עילי אלמקייס, אווסו קוואבנה ואסיל כנאני.

ייעדרו: אלקסה פייץ' ומוחמד שכר מורחקים, אנטוניו ספר פצוע ואיהאב גנאים, צבירת כרטיסים צהובים.

הפועל ירושלים - הפועל חיפה (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, דויד דומג'וני, יונתן ליש, אופק נדיר, ג’ון אוטמאו, אקווה אשטה, ינאי דיסטלפלד (אוהד אלמגור), מתן חוזז, גיא בדש, וסדריק דון.

ייעדרו: ז'ארדל, עילאי טובים, אוראל באייה ואיליי מדמון.

להט במחזור הקודם. סדריק דון (שחר גרוס)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: מייקל מצ'יני, תמיר ארבל, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רג’יס נדו, רועי זיקרי(רותם חטואל) וג'בון איסט.

ייעדר: ברונו רמירז, פצוע.

הפועל פתח תקווה - עירוני קריית שמונה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, בוני אמיין, רועי דוד, קליי, צ'אפיוקה סונגה, יונתן כהן ושביט מזל (מארק קוסטה).

ייעדרו: נדב נידם (צהובים), דרור ניר וג'וסלין טאבי (פציעה)

בספק: תומר אלטמן (פציעה).

יונתן כהן (שחר גרוס)

ההרכב המשוער של עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), אופיר בנבנישתי (אביב אברהם), כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, עלי מוסה ואדריאן אוגריסה

ייעדרו: סאקו בנגורה (בדרך למעבר), בילאל שאהין ואנתוני לימבומבה (פציעה).

בני סכנין - מ.ס אשדוד (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מת’יו אנים, וארתור מריניאן.

ייעדרו: איברהים דראמה (מורחק), יוהאן נאזי (פצוע) עבד יאסין (מושעה).

אחמד סלמן (אורן בן חקון)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, לני נאנג'יס, איברהים דיאקיטה, עמנואל אג'יי, מוחמד עאמר, מאור ישילירמק, שלו הרוש, רועי גורדנה, איליי טמם, בן הדדי (נהוראי דבוש) וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: טימוטי אוואני, נועם מוצ'ה, ניר ביטון, אורי עזו, טום בן זקן, אדיר לוי.

עירוני טבריה - הפועל באר שבע (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, דוד קלטינס (ניב גוטליב), רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.

ייעדרו: מחמד אוסמן (אדום), הארון שפסו (מתיחה בירך האחורי) וסטניסלב בילנקי (לא החלים עדיין מהשבר).

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, מתן בלטקסה (מיגל ויטור), ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, שי אליאס (זאהי אחמד), אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גאנח, ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: קינגס קאנגווה, ג’וסף סאבובו, אור בלוריאן, סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב.

דן ביטון (מרטין גוטדאמק)

מכבי נתניה - מכבי תל אביב (ראשון, 20:15)

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש (בני פלדמן), מוחמד ג'טיי, איתי בן שבת, עמית כהן, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: לואי חילף ודניס קוליקוב (פציעות), כארם ג'אבר (צהובים) ויובל שדה (הרחקה).

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו, עידו שחר, איתמר נוי, דור פרץ, הליו וארלה, אושר דוידה (שגיב יחזקאל) וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון).

ייעדרו: דני גרופר ויון ניקולאסקו (סיימו את העונה).

הליו וארלה (שחר גרוס)

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, קני סייף, ינון פיינגזיכט (זוהר זסנו), שון גולדברג, ליסב עיסאת, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, גיא מלמד וטברינטה סטיוארט.

ייעדרו: עבדולאי סק (סנגל), ג’ורג’ה יובאנוביץ’, פדראו וליאור קאסה פצועים.

טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך (גרגורי מורוזוב), בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.