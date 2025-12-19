"זה לא ראוי ולא מכבד את השוטרים והנופלים"

אחרי הדיון שנערך אתמול (חמישי) בבג”ץ, השופטים קבעו שלמשטרה אין סמכות למנוע את לבישת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב ואין להוציא אוהדים שלובשים אותה, ואף לא לבדוק בכניסה ליציעים מי לובש את החולצה ומי לא, זאת עם צו איסור ביניים עד להכרעה בנושא.

רגע לפני המשחק של הקבוצה מחר ב-15:00 מול בני ריינה, החשש הוא שאלפי אוהדי הפועל תל אביב יגיעו לאצטדיון בלומפילד עם החולצה המתריסה, מה שכבר יגרום לכך שזו לא תהיה מחאה, אלא השפלה עבור המשטרה.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, יצא בהודעה היום בשל כך: “אני קורא לאוהדי הפועל תל אביב שלא לשים את החולצות המתריסות נגד המשטרה, זו טעות קשה שפוגעת בכולם. חופש ביטוי אינו חופש שיסוי ופילוג בתוכנו, מדינת ישראל אחרי שנתיים של מלחמה קשה בה נפלו לא מעט שוטרים ואנשי ביטחון, זה לא ראוי ולא מכבד את הנופלים ואת השוטרים שעושים לילות כימים למען ביטחון תושבי ישראל”.

“אני פועל כל העת להרגעת הרוחות בין המשטרה לאוהדים אך במצב בו אוהדי הפועל ימשיכו לאתגר ולנסות להשפיל את משטרת ישראל - יהיה בלתי אפשרי להגיע להבנות בין הצדדים”, הוסיף.