יום שישי, 19.12.2025 שעה 12:34
ספורט אחר  >> אופניים

4 רוכבים באחת מקבוצות העתודה הצעירות הטובות

אמרי פיינגזיכט (אחיו של ינון), מטר פרץ, רועי אדינגר ועומר רמון - ארבעת הכישרונות הישראלים החדשים מגיעים ל-NSN, שנחשבת לאחת האיכותיות בעולם

עומר רמון (נועה טולדנו)
עומר רמון (נועה טולדנו)

ארבעה רוכבים ישראלים יתחרו בעונה הקרובה במדי קבוצת העתודה הצעירה של NSN, שמציגה היום לראשונה את הסגל החדש שלה לעונה הבאה. הקבוצה הצעירה (שנוסדה תחת השם “סייקלינג אקדמי”) צמחה והפכה לחממת כישרונות יוצאת דופן, שהעלתה כבר רוכבים רבים מקבוצה הבוגרת (כולל שלושה ישראלים) - נחשבת לאחת הקבוצות האיכותיות בעולם בשנים האחרונות.

כאמור, שלושה רוכבים ישראלים כבר הצליחו להפוך אותה למקפצה לקבוצה המקצוענית הבכירה (נדב רייסברג, עודד קוגוט ואיתמר איינהורן) ובעונה הקרובה, יתחרו בשורותיה ארבע רוכבים ישראלים צעירים - כולם עם שאיפות להצדיק עליה לדרג המקצועני הבכיר בעולם, כולל רוכב שמגיע דרך תחנת ביניים מוצלחת בקבוצה ספרדית.

אמיר פיינגזיכט

בן ה-22 מבת שלמה, שאחיו הצעיר הוא ינון שבעצמו כישרון צעיר ומבטיח במכבי חיפה). עבור אמיר העונה הקרובה תהיה “שנה קריטית” בחלומו לקבל חוזה מקצועני מלא, כפי שהגדיר זאת הספורט דיקטור הישראלי של הקבוצה להב דוידזון: “הוא יצטרך לגלות בגרות ולהוכיח שהוא ראוי לקבוצת וורלד טור”. פיינגזיכט אמר: “עברתי שנה קשה מנטלית ופיזית עם פציעה בגב, שגרמה לי קשיים כל השנה, אבל אני בא לעונה הקרובה לתת הכל ולהיות הכי עקבי שאני יכול”.

אמרי פיינגזיכט (נועה ארנון)אמרי פיינגזיכט (נועה ארנון)

מטר פרץ:

אלוף ישראל זו העונה השנייה ברציפות בגילאי U23, מטר פרץ בן ה-20 מבנימינה הוא אולי הרוכב הצעיר שעשה את ההתקדמות המרשימה ביותר בשנתיים האחרונות במדי הקבוצה הצעירה, ובעונתו השלישית הוא יידרש להתחיל להביא תוצאות. “אני מאמין שאני מסוגל לעלות את המדרגה הדרושה”, הוא אומר. 

רועי אדינגר

רועי אדינגר בן ה-19 מתל עדשים הרשים בעונת הבכורה שלו. “הוא יהלום”, אומר דוידזון. “זרקנו אותו למים הכי עמוקים והוא שחה. כבר עכשיו הוא מאד מזכיר לנו את נדב רייסברג. יש לנו המון ציפיות ממנו בעונה הקרובה”.

אדינגר: ”השנה הייתה שנה ראשונה שלי בקבוצה ואני חושב שעמדתי יפה באתגר של שנה ראשונה ונכנסתי יחסית מהר לעיניינים והוכחתי זאת במירוצים שקיבלתי. עכשיו אני מצפה  לקבל  יותר ימי מרוץ ולהשתפר ולקחת את ההזדמנויות בשתי ידיים”. 

עומר רמון

הכשרון הישראלי העולה החדש שהוחתם השנה בקבוצה הצעירה הוא עומר רמון שגדל במועדון הרכיבה IGP. רק בן 18, הרוכב מנס ציונה כבר רכב בשנה האחרונה בהצלחה בקבוצה הספרדית “פיקוסה”, לשם נשלח לצבור ניסיון במירוצים. לדברי רובן פלאזה, הספורט דירקטור הספרדי של קבוצת העתודה, רמון הוא רוכב ואסרטיבי עם יכולת מרשימה בקטגורית נגד השעון (עניין יוצא דופן לרוכב ישראלי) והשאיר רושם מצוין בקבוצה הספרדית.

“הם מאד התרשמו ממנו”, סיפר פלאזה שעזר לארגן את ה”השידוך” יוצא הדופן עם הספרדים. “הוא מהכישרונות הישראלים היותר מרשימים  שראינו, בוודאי בגיל כה צעיר”, אומר פלאזה “כמובן שהכניסה למרוצים מקצוענים תהיה לא פשוטה ויש לו הרבה מה ללמוד, גם בתחום המנטאלי, אבל הוא בהחלט הבטחה”, סיכם.

עומר רמון: “אני מאוד אוהב התחלות חדשות זה תמיד מרגש אותי במיוחד שזה להגשים את החלום שלי מאז שאני ילד קטן להיות רוכב מקצועי, אני מאוד מצפה להתחיל לרכב במדי הקבוצה ולהתחרות עם החברה הכי טובים בעולם”. בסגל של NSN הצעירה יהיו 20 רוכבים מ-11 מדינות.

