"התקדמנו": סלוט שוב נשאל לגבי מוחמד סלאח

הבלגן בין מוחמד סלאח לבין ליברפול כבר נרגע מעט כשהמצרי חזר לסגל ואף רשם בישול במשחק האחרון, אך עדיין זה לא מונע מהתקשורת להתעסק בזה, בטח ובטח כאשר השחקן הכי טוב בדור האחרון של המייטי רדס מסיים חוזה. גם היום (שישי) ארנה סלוט נשאל על כך במסיבת העיתונאים לקראת טוטנהאם מחר (19:30) בליגה האנגלית.

כשנשאל על סלאח ענה סלוט: “אמרתי את זה כבר בימים האחרונים, מעשים מדברים יותר ממילים. התקדמנו כבר, הוא היה בסגל והיה החילוף הראשון שביצעתי. כעת יש לו את אליפות אפריקה עם כמה משחקים גדולים וזה רק הוגן שהוא יתרכז בהם”.

על ההכנות לספרס: “קודי גאקפו מתקדם טוב, אבל לבטח לא יהיה כשיר נגד טוטנהאם, כשגם ג’ו גומז לא יהיה בסגל להתמודדות הזו. דומיניק סובוסלאי התאמן בפעם הראשונה מאז הפציעה ונוכל לראות בהמשך האם הוא כשיר עדיין או לא”.

מוחמד סלאח (IMAGO)

לגבי היריבה: “בשנה שעברה לקח לנו 92 דקות לכבוש נגד ברנטפורד של תומאס פרנק. טוטנהאם צירפה שחקנים חדשים ומאמן חדש, ויהיה משחק טוב. אני מקווה שנמשיך להשתפר, אני רואה שחקנים עושים התקדמות ואני חושב שנבצע דבר דומה כקבוצה בסופו של דבר”.