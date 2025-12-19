יום שישי, 19.12.2025 שעה 12:34
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

"התקדמנו": סלוט שוב נשאל לגבי מוחמד סלאח

מאמן ליברפול דיבר במסע"ת לקראת טוטנהאם וענה לגבי המצרי: "המשכנו הלאה, הוא היה החילוף הראשון שלי במשחק הקודם. יש לו משחקים חשובים על הנבחרת"

|
סלאח וסלוט (IMAGO)
סלאח וסלוט (IMAGO)

הבלגן בין מוחמד סלאח לבין ליברפול כבר נרגע מעט כשהמצרי חזר לסגל ואף רשם בישול במשחק האחרון, אך עדיין זה לא מונע מהתקשורת להתעסק בזה, בטח ובטח כאשר השחקן הכי טוב בדור האחרון של המייטי רדס מסיים חוזה. גם היום (שישי) ארנה סלוט נשאל על כך במסיבת העיתונאים לקראת טוטנהאם מחר (19:30) בליגה האנגלית.

כשנשאל על סלאח ענה סלוט: “אמרתי את זה כבר בימים האחרונים, מעשים מדברים יותר ממילים. התקדמנו כבר, הוא היה בסגל והיה החילוף הראשון שביצעתי. כעת יש לו את אליפות אפריקה עם כמה משחקים גדולים וזה רק הוגן שהוא יתרכז בהם”.

על ההכנות לספרס: “קודי גאקפו מתקדם טוב, אבל לבטח לא יהיה כשיר נגד טוטנהאם, כשגם ג’ו גומז לא יהיה בסגל להתמודדות הזו. דומיניק סובוסלאי התאמן בפעם הראשונה מאז הפציעה ונוכל לראות בהמשך האם הוא כשיר עדיין או לא”.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

לגבי היריבה: “בשנה שעברה לקח לנו 92 דקות לכבוש נגד ברנטפורד של תומאס פרנק. טוטנהאם צירפה שחקנים חדשים ומאמן חדש, ויהיה משחק טוב. אני מקווה שנמשיך להשתפר, אני רואה שחקנים עושים התקדמות ואני חושב שנבצע דבר דומה כקבוצה בסופו של דבר”.

