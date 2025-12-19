מארסקה: אלו ספקולציות, יש לי חוזה עד 2029

בתקופה האחרונה פורסמו דיווחים באנגליה שמאמן צ’לסי, אנצו מארסקה, הוא אחד המועמדים הבולטים שמנצ’סטר סיטי שוקלת למקרה שפפ גווארדיולה יעזוב את המועדון בקיץ הקרוב. לצד כל זה, המאמן האיטלקי הגיב לשמועות.

“בהחלט, כן”, ענה מארסקה כשנשאל על האם יהיה בצ’לסי בעונה הבאה והמשיך: “אני יש לי חוזה עד שנת 2029, אלו ספקולציות, 100 אחוזים. אין לי מה להוסיף, אני לא שם לב”.

על השמועות ששמו קושר עם מנצ’סטר סיטי בתקופה אחרונה, המאמן האיטלקי אמר: “זה לא משפיע עליי כי אני יודע שזו ספקולציה ב-100 אחוז ואין לי זמן לדברים האלה. יש לי חוזה כאן עד 2029, המיקוד שלו הוא רק על המועדון הזה (צ’לסי) ואני גאה להיות כאן.

“לפני שבוע באיטליה, זה היה אותו הדבר עם יובנטוס. אני לא שם לב. חשוב להבין למה החדשות האלו היו שם, אבל רק ספקולציות. המשחק נגד ניוקאסל חשוב וקשה מאוד”.