האולטימטום של ג'ורג'ינה לרונאלדו: זה המינימום

כריסטיאנו רונאלדו מאוהב עמוקות בג'ורג'ינה רודריגס מאז 2016. בחודש אוגוסט האחרון עשה כוכב אל נאסר צעד מכריע במערכת היחסים שלהם, כרע ברך וביקש את ידה. הדוגמנית לא היססה והכריזה קבל עם ועדה: "כן, אני רוצה".

בשלב זה עדיין לא ידוע התאריך המדויק של הטקס, אם כי לפי השמועות הוא עשוי להתקיים באמצע ספטמבר 2026. בני הזוג מצויים באחת התקופות המורכבות ביותר לקראת החתונה: שלב ההכנות. תיאום כל פרט ופרט אינו משימה פשוטה, אך הדבר לא מונע מהם להמשיך בלוחות הזמנים העמוסים שלהם.

כריסטיאנו ממוקד לחלוטין במונדיאל 2026, בעוד שג'ורג'ינה ממשיכה לקדם את הקריירה שלה כדוגמנית, במסגרתה תהיה הכוכבת הראשית של שער הבכורה שלה במגזין 'אל'. בנוסף, היא העניקה ראיון.

כריסטיאנו רונאלדו וג'רג'ינה (רויטרס)

בת זוגו של חלוץ אל נאסר פתחה והסבירה כי "בשנים האחרונות החיים הובילו אותי בדרכים שונות שעיצבו אותי. חוויתי רגעים כמו האימהות, שלימדו אותי כוח ורוך שלא הכרתי, וגם עברתי אתגרים שגרמו לי לצמוח". בראיון עם הפרסום דיברה הדוגמנית על חייה כיום לאחר שהפכה לאם, ועל האופן שבו היא משלבת זאת עם עבודתה ועם מערכת היחסים שלה.

"האהבה שלנו לא מפסיקה לגדול, זה משהו שמשתנה, מסתגל ומתחזק בכל שלב. מה שאנחנו מרגישים ברגעים האלה הוא אמיתי ויציב. זו בחירה, זה משהו שמטפחים ומכבדים", אמרה.

אחד הרגעים המתוחים ביותר בין בני הזוג היה קשור לטבעת האירוסין, כאשר היא הציבה לו "אולטימטום", שכן היא הייתה צריכה להיות תכשיט מרשים, כפי שאכן קרה לבסוף. כריסטיאנו רונאלדו העניק לה תכשיט עם יהלום מרכזי גדול במיוחד, שערכו עשוי להגיע לכ-6 מיליון אירו.

ג'ורג'ינה הודתה כי "היא יפהפייה", אך הוסיפה כי "זה המינימום שהוא יכול היה להציע לי אחרי 10 שנות המתנה". בנוסף, סיפרה כי "לקח לי הרבה זמן לעכל את האבן האדירה שהוא נתן לי. הייתי כל כך בהלם, שהשארתי אותה בחדר שלי ורק למחרת פתחתי אותה לאור השמש".