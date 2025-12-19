יום שישי, 19.12.2025 שעה 18:01
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
275-309אל נאסר1
239-249אל הילאל2
2213-249אל טאאוון3
196-129אל אהלי4
179-169אל קאדיסיה5
1415-229אל חאליג'6
1415-179אל איתיחאד7
1414-139ניאום8
1218-139אל אטיפאק9
1113-119אל פייחה10
917-139אל חולוד11
914-89אל חאזם12
811-79אל שבאב13
819-109אל ריאד14
518-99אל אחדוד15
517-89דאמאק16
521-109אל פאתח17
120-79אל נג'מה18

האולטימטום של ג'ורג'ינה לרונאלדו: זה המינימום

בת זוגו של החלוץ הפורטוגלי העניקה ראיון, דיברה על האהבה של השניים ("לא מפסיקה לגדול") ועל דרישתה לטבעת יקרה: "המינימום אחרי 10 שנות המתנה"

|
רונאלדו וג'ורג'ינה (IMAGO)
רונאלדו וג'ורג'ינה (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו מאוהב עמוקות בג'ורג'ינה רודריגס מאז 2016. בחודש אוגוסט האחרון עשה כוכב אל נאסר צעד מכריע במערכת היחסים שלהם, כרע ברך וביקש את ידה. הדוגמנית לא היססה והכריזה קבל עם ועדה: "כן, אני רוצה".

בשלב זה עדיין לא ידוע התאריך המדויק של הטקס, אם כי לפי השמועות הוא עשוי להתקיים באמצע ספטמבר 2026. בני הזוג מצויים באחת התקופות המורכבות ביותר לקראת החתונה: שלב ההכנות. תיאום כל פרט ופרט אינו משימה פשוטה, אך הדבר לא מונע מהם להמשיך בלוחות הזמנים העמוסים שלהם.

כריסטיאנו ממוקד לחלוטין במונדיאל 2026, בעוד שג'ורג'ינה ממשיכה לקדם את הקריירה שלה כדוגמנית, במסגרתה תהיה הכוכבת הראשית של שער הבכורה שלה במגזין 'אל'. בנוסף, היא העניקה ראיון.

כריסטיאנו רונאלדו וגכריסטיאנו רונאלדו וג'רג'ינה (רויטרס)

בת זוגו של חלוץ אל נאסר פתחה והסבירה כי "בשנים האחרונות החיים הובילו אותי בדרכים שונות שעיצבו אותי. חוויתי רגעים כמו האימהות, שלימדו אותי כוח ורוך שלא הכרתי, וגם עברתי אתגרים שגרמו לי לצמוח". בראיון עם הפרסום דיברה הדוגמנית על חייה כיום לאחר שהפכה לאם, ועל האופן שבו היא משלבת זאת עם עבודתה ועם מערכת היחסים שלה.

"האהבה שלנו לא מפסיקה לגדול, זה משהו שמשתנה, מסתגל ומתחזק בכל שלב. מה שאנחנו מרגישים ברגעים האלה הוא אמיתי ויציב. זו בחירה, זה משהו שמטפחים ומכבדים", אמרה.

אחד הרגעים המתוחים ביותר בין בני הזוג היה קשור לטבעת האירוסין, כאשר היא הציבה לו "אולטימטום", שכן היא הייתה צריכה להיות תכשיט מרשים, כפי שאכן קרה לבסוף. כריסטיאנו רונאלדו העניק לה תכשיט עם יהלום מרכזי גדול במיוחד, שערכו עשוי להגיע לכ-6 מיליון אירו.

ג'ורג'ינה הודתה כי "היא יפהפייה", אך הוסיפה כי "זה המינימום שהוא יכול היה להציע לי אחרי 10 שנות המתנה". בנוסף, סיפרה כי "לקח לי הרבה זמן לעכל את האבן האדירה שהוא נתן לי. הייתי כל כך בהלם, שהשארתי אותה בחדר שלי ורק למחרת פתחתי אותה לאור השמש".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */