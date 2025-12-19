יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:24
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

הפרטים שנותרו לסגירת השאלתו של אנדריק לליון

בצרפת מדווחים שהמשא ומתן עם ריאל מדריד מתקדם, אך הקבוצה אליה הברזילאי מיועד להצטרף מקווה שהלבנים יסייעו עם חלק משכרו. הפרטים המלאים בפנים

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

ליון פתחה במגעים עם ריאל מדריד במטרה להשלים את השאלתו של אנדריק עד תום העונה, במהלך שעשוי לצאת לפועל כבר ב-1 בינואר. החלוץ הברזילאי בן ה-19 כבר הגיע להסכמה עקרונית עם המועדון הצרפתי, אך כעת נדרש סיכום בין הקבוצות, כאשר על פי דיווח של 'לאקיפ', השיחות בין ריאל מדריד לליון כבר החלו וצפויות להימשך כמה ימים.

אנדריק ניהל שיחות עם מאמן ליון פאולו פונסקה כבר בתחילת נובמבר, ובמהלכן הסכים להצטרף בינואר לקבוצה. הברזילאי סובל ממיעוט דקות בריאל מדריד, והוא מעוניין לא רק להחזיר את הקריירה שלו למסלול, אלא גם לשפר את סיכוייו להיכלל בסגל נבחרת ברזיל לקראת מונדיאל 2026. בריאל פתוחים להשאלה, כל עוד לא תכלול אופציית רכישה, אך אחת הסוגיות המרכזיות במשא ומתן נוגעת לשכרו הגבוה, כ-400 אלף אירו בחודש, סכום שליון מתקשה לשאת לבדה.

על רקע ההתקדמות להשאלה, השימוש של צ'אבי אלונסו באנדריק עורר לא מעט סימני שאלה. עד המשחק מול מנצ'סטר סיטי, החלוץ שותף במשך 11 דקות בלבד בכל המסגרות, ובכל זאת מצא את עצמו לפתע בתוכניות המאמן. התחושה סביבו הייתה של חוסר היגיון, בדומה למצב של רודריגו בקיץ, אז אלונסו לא העניק לו אפילו דקה אחת בגביע העולם למועדונים, למרות פציעתו של קיליאן אמבפה והעובדה שפרנקו מסטנטואונו עדיין היה בריבר פלייט.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

הפעם הראשונה שבה אנדריק נכנס כמחליף הייתה מתוך מצוקה, בהפסד 2:1 לסיטי, כשאמבפה לא היה כשיר. גם אז, בתוך 6 דקות בלבד, הוא הצליח לזעזע את הקורה של ג’אנלואיג’י דונארומה בנגיחה עוצמתית. שוב עלתה התחושה שמדובר בשחקן שמסוגל להפיק הרבה ממעט. הוא לא כבש מול טלאברה, אך בלט ברצון להוביל ולקחת אחריות, דבר שבלט במיוחד לנוכח העובדה שבמשחקים קודמים המאמן כמעט שלא התחשב בו, ואף לא ניצל את כל החילופים שעמדו לרשותו.

הרצון של אנדריק ניכר היטב גם בגביע. הוא יכול היה להתייחס למשחק כנטל שעלול לסכן את ההשאלה לליון ערב המונדיאל, אך בחר אחרת. "הוא היה חד מאוד", הודה אלונסו לאחר המשחק. אנדריק אף העיר לאמבפה, לאחר טעות של הכוכב, שהיה צריך להקפיץ מעל השוער, מחווה קטנה שהמחישה את הביטחון והאופי שלו.

למרות זאת, הוא לא יזכה למשחק פרידה נוסף בברנבאו. אנדריק החל להיפרד כבר ברשתות החברתיות עם מסר שנשמע כמעט סופי: "תודה על הכל, אלוהים". הוא צירף תמונות מהמשחק מול טלאברה, מבלי לציין דבר על עתידו. את משחק הפרידה מול סביליה, שינעל את שנת 2025, הוא יחמיץ בשל הכרטיס האדום שספג על הספסל מול סלטה ויגו. מדובר בפרידה זמנית בלבד, שכן חזרתו למדריד מתוכננת ליולי, ובינתיים היא פותחת את הדלת להזדמנות עבור גונסאלו גארסיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */