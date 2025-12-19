יום שישי, 19.12.2025 שעה 12:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"אף אחד לא הולך, בטח לא עד שאנחנו במקום אחר"

בהפועל י-ם מבינים שזה הזמן לבצע צעד קדימה מחר ב-17:30 מול הפועל חיפה ובטוחים: "זה הסגל שיוביל אותנו למקום מבטחים". אגבדיש: "אין כמו הקהל"

|
שחקני הפועל ירושלים מאושרים (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים מאושרים (שחר גרוס)

הפועל ירושלים מגיעה למחזור הקרוב כשהיא קרובה יותר אל היריבות בתחתית, אך עדיין רחוקה מלהיות רגועה. במבט קצר, שלוש נקודות מול הפועל חיפה מחר (שבת, 17:30) עשויות להציב את האדומים מעל הקו האדום, במבט רחב יותר, מדובר במגמה: מאז ההפסד להפועל פתח תקווה, רשמה הקבוצה הפסד אחד בלבד בשמונה משחקים, נתון שמתחיל לייצר בסיס יציב במאבק ההישרדות.

הניצחון האחרון באשדוד חיזק את התחושה החיובית, אך במועדון מדגישים כי המטרה היא לייצר המשכיות ביום שבת מול הפועל חיפה. בלי אופוריה ובלי שאננות, בירושלים מבינים שזה הזמן לבצע צעד נוסף קדימה ולהמשיך באותה אינטנסיביות.

מי שנמצא בכושר נהדר הוא המגן עומר אגבדיש, שבישל בניצחון האחרון ואמר לקראת שבת: "אחרי הניצחון על אשדוד, קיבלנו את ההרגשה שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בליגה. אנחנו שמחים כי אנחנו באמת מרגישים קבוצה טובה וחזקה, וסוף סוף הוכחנו את זה. ההכנות למשחק הקרוב טובות, אנחנו לא סוטים מהדרך שלנו כי אנחנו ממש מאמינים בה”.

נבו שדו מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)נבו שדו מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)

על היכולת האישית שלו הוסיף המגן: “את תחילת העונה פתחתי בצורה פחות טובה, אבל במשחקים האחרונים התעשתי וחזרתי לעצמי. אין כמו הקהל שלנו בעולם, בשבועות האחרונים הרגשנו מהם זריקת מוטיבציה ענקית וזה ממש מוערך. מחכה ליום שבת בשביל להשיג עוד 3 נקודות חשובות”.

ברקע, ולאור פרסומים שונים סביב עתידם של אוהד אלמגור ודון סדריק, אמרו בירושלים: “אף אחד לא הולך כרגע, בטח עד לא שאנחנו במקום אחר בטבלה. זה הסגל שיוביל אותנו למקום מבטחים”.

מבחינה מקצועית, זיו אריה ממשיך להעניק חופש פעולה התקפי לסדריק דון, שנע בין עמדות הקישור לכנפיים ולחוד, לצידו אוהד אלמגור ומתן חוזז. בגזרת הפצועים, ז'ארדל ואוראל באייה ימשיכו להיעדר, בעוד איליי מדמון עדיין נמצא בספק למשחק.

זיו אריה (שחר גרוס)זיו אריה (שחר גרוס)

אגב, באימון המסכם היום, הגיעו ארגון האוהדים למתחם האימונים, עודדו את השחקנים והצוות המקצועי והעבירו מסר ברור של תמיכה לקראת המשחק בשבת ולהמשך העונה כולה.

