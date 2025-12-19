"אף אחד לא הולך, בטח לא עד שאנחנו במקום אחר"

הפועל ירושלים מגיעה למחזור הקרוב כשהיא קרובה יותר אל היריבות בתחתית, אך עדיין רחוקה מלהיות רגועה. במבט קצר, שלוש נקודות מול הפועל חיפה מחר (שבת, 17:30) עשויות להציב את האדומים מעל הקו האדום, במבט רחב יותר, מדובר במגמה: מאז ההפסד להפועל פתח תקווה, רשמה הקבוצה הפסד אחד בלבד בשמונה משחקים, נתון שמתחיל לייצר בסיס יציב במאבק ההישרדות.

הניצחון האחרון באשדוד חיזק את התחושה החיובית, אך במועדון מדגישים כי המטרה היא לייצר המשכיות ביום שבת מול הפועל חיפה. בלי אופוריה ובלי שאננות, בירושלים מבינים שזה הזמן לבצע צעד נוסף קדימה ולהמשיך באותה אינטנסיביות.

מי שנמצא בכושר נהדר הוא המגן עומר אגבדיש, שבישל בניצחון האחרון ואמר לקראת שבת: "אחרי הניצחון על אשדוד, קיבלנו את ההרגשה שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בליגה. אנחנו שמחים כי אנחנו באמת מרגישים קבוצה טובה וחזקה, וסוף סוף הוכחנו את זה. ההכנות למשחק הקרוב טובות, אנחנו לא סוטים מהדרך שלנו כי אנחנו ממש מאמינים בה”.

נבו שדו מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)

על היכולת האישית שלו הוסיף המגן: “את תחילת העונה פתחתי בצורה פחות טובה, אבל במשחקים האחרונים התעשתי וחזרתי לעצמי. אין כמו הקהל שלנו בעולם, בשבועות האחרונים הרגשנו מהם זריקת מוטיבציה ענקית וזה ממש מוערך. מחכה ליום שבת בשביל להשיג עוד 3 נקודות חשובות”.

ברקע, ולאור פרסומים שונים סביב עתידם של אוהד אלמגור ודון סדריק, אמרו בירושלים: “אף אחד לא הולך כרגע, בטח עד לא שאנחנו במקום אחר בטבלה. זה הסגל שיוביל אותנו למקום מבטחים”.

מבחינה מקצועית, זיו אריה ממשיך להעניק חופש פעולה התקפי לסדריק דון, שנע בין עמדות הקישור לכנפיים ולחוד, לצידו אוהד אלמגור ומתן חוזז. בגזרת הפצועים, ז'ארדל ואוראל באייה ימשיכו להיעדר, בעוד איליי מדמון עדיין נמצא בספק למשחק.

זיו אריה (שחר גרוס)

אגב, באימון המסכם היום, הגיעו ארגון האוהדים למתחם האימונים, עודדו את השחקנים והצוות המקצועי והעבירו מסר ברור של תמיכה לקראת המשחק בשבת ולהמשך העונה כולה.