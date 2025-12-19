מכבי השקמה חן חגגה על מכבי חיפה/חוף הכרמל

מחזור הגביע בשנתון נערים ג' לא מפסיק לספק סינדרלות. אחרי שביום שלישי מכבי הרצליה מארצית דרום, שניצחה 1:3 את הפועל באר שבע מליגת העל, ואחרי שביום רביעי מ.ס קדימה צורן מליגת שרון, שניצחה 3:4 את מכבי עמישב פ"ת מארצית דרום, יום חמישי היה היום של קבוצת "צו פיוס" של מכבי השקמה חן דרום, שמדורגת במקום החמישי בטבלת ליגת מרכז.

הקבוצה הרמת גנית התארחה במגרש שבקיבוץ מעגן מיכאל למשחק מול מכבי חיפה/חוף הכרמל, שמדורגת במקום השישי בטבלת ארצית צפון, שעומדת על מאזן נטול הפסדים במשחקי הבית בליגה, חמישה ניצחונות ותוצאות תיקו אחת. שחקניו של בן אלתגר עלו למשחק ללא רגשי נחיתות, עם הרבה מוטיבציה והרבה אמונה, ובאו על שכרם עם ניצחון 2:4 והעפלה לשלב 32 הגדולות, זאת לאחר שניצחו בסיבובים הקודמים בתוצאה 1:4 את משחק החוץ מול מ.כ אור עקיבא ו-0:1 את המשחק הביתי מול בני ריינה.

שער שכבש אושרי בוחבוט כבר בדקה השלישית העלה את האורחים מר"ג ליתרון 0:1 בשלב מוקדם. בדקה ה-33 עילאי סימונס כבש שער שוויון בבעיטה חופשית, תוצאת השוויון החזיקה מעמד שתי דקות עד שמסירה של גיא מואס מצאה את מג’ד שנאן, שבעט לרשת ועזר לאורחת לרדת עם יתרון 1:2 להפסקת המחצית.

מכבי השקמה חן נערים ג' (ליר שאולי)

אושרי בוחבוט, מלך שערי ליגת מרכז, שכבש 16 שערי ליגה, השלים שלושער במחצית השנייה, שערים שכבש בדקות ה-52 וה-62 הזניקו את האורחים ליתרון 1:4. בדקה ה-75 עומר זגורי, שעלה כמחליף בשורות חוף הכרמל, כבש שער בבעיטת פנדל, שקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 2:4 לזכות מכבי השקמה חן, שעולה בצורה משכנעת לשלב 32 הגדולות.

בן אלתגר, מאמן הקבוצה המנצחת, סיכם את המשחק: “הגענו להתמודדות מול קבוצה בליגה גבוהה יותר, שמייצגת מועדון עם שם גדול בכדורגל הישראלי. ניסיתי להכניס לילדים לראש את עניין האמונה בעצמם, הובלנו משער מהיר, אך לצערי הלכנו מעט אחורה והיריבה השתלטה על המשחק. ספגנו שער שוויון במצב נייח בדקה ה-33, אבל מהר מאוד החזרנו את היתרון אלינו. המחצית השנייה הייתה שקולה, אבל היינו יותר מרוכזים בחלק המסיים ואני שמח שהצלחנו להגדיל את היתרון. לאחר מכן, היריבה הגיעה למספר מצבים, אבל השוער שלנו, דוד פיש, היה ביום גדול וסיכל את הניסיונות, למעט השער שהובקע בבעיטת פנדל. אני מאוד גאה בחבר’ה האלו, יש לי חבורה של גברים”.



בן אלתגר הוביל בעונה שעברה את קבוצת שנתון 2010 של הפועל קרית אונו לעליה לליגה הארצית של שנתון נערים ג'. אלתגר שיתף במטרות שהוא מציב לקבוצתו הנוכחית: “יש לנו קבוצה מגובשת ומוכשרת מאוד שיכולה לעשות דברים יפים מאוד העונה. בליגה אנחנו מתקדמים ומשתפרים ממשחק למשחק, יש קבוצות איכותיות וחזקות בליגה השנה, אבל אנחנו לא פחות טובים מאף קבוצה. אנחנו מכוונים הכי גבוה שיש בליגה וכמובן שנשמח להתקדם הכי גבוה שיש גם בגביע”.