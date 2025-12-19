"השריקה על אבדיה? כל מה שאגיד אקבל קנס"

דרמה גדולה הלילה (בין חמישי לשישי) במשחק בין פורטלנד לסקרמנטו. דמאר דרוזן קבע הארכה עם שלשה גדולה ובהארכה עצמה כבר חשב שהוא ניצח את המשחק כשקלע מחצי מרחק כארבע שניות לסיום, אבל דני אבדיה רץ מגרש שלם, קיבל שריקה לעבירה של ראסל ווסטברוק עליו, קלע מהקו וקבע 133:134 לטרייל בלייזרס.

תחילה לא נשמעה שריקה לעבירה על הכוכב הישראלי ושחקני סקרמנטו כבר חגגו ניצחון, אך פתאום שופט אחד שרק, הלכו למסכים כדי לראות כמה זמן נשאר ואבדיה תפר שתי קליעות דרמטיות מהעונשין 1.5 שניות לסיום, ולבסוף האורחת החטיאה מחצי מגרש. השריקה מיד עוררה מחלוקת בארה”ב, כשלא מעט טענו שלא היה מקום לקבוע פאול.

מי שלא אהב את ההחלטה בוודאות הוא מאמן סקרמנטו קינגס, דאג כריסטי, שנשאל על כך בסיום וענה בצורה מבוקרת: “כדי להכריע משחק? כל דבר שאני אגיד כאן עכשיו אני אקבל קנס בגללו. יש לי הרבה דברים לומר, אז כנראה שעדיף לי לא לומר כלום”.