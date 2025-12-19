1,629 במרוץ לתמיכה בהתמודדות עם סרטן השד

1,629 משתתפות ומשתתפים הגיעו בשעת בוקר מוקדמת היום (שישי) ליקנעם על מנת לקחת חלק במרוץ ערכי וחשוב "בשביל הגיבורות". המרוץ התקיים לראשונה ביקנעם, הוקדש כולו לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולמאמצים להעלאת מודעות למחלה, והפך בשנים האחרונות לאחד מאירועי הספורט הקהילתיים הבולטים בישראל.

גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, משפחות שלמות הגיעו לתמוך, לחזק, לחבר ולהשתתף באירוע שכלל גם הפנינג חנוכה ססגוני כאשר העמק כולו נצבע בוורוד של תקווה. המרוץ התקיים בהובלת "בשביל הגיבורות" ועיריית יקנעם, בשיתוף מועצה מקומית עמק יזרעאל, מועצת מגידו, גלבוע ורמת ישי לצד המרכז הרפואי העמק. המשתתפים לקחו חלק במגוון מסלולים החל ממשפחתי של 1 ק"מ, דרך מסלול עממי של 3.5 ק"מ ועד למקצים תחרותיים של 2, 5 ו-10 ק"מ, כל זאת מול נופי הרי יזרעאל עוצרי נשימה.

גלית תמיר, מייסדת המרוץ ריגשה את המשתתפים ואמרה: "וואו, פעם חמישית שאני עומדת על הבמה הזו ורואה את החלום הוורוד מתגשם. כשהתמודדתי עם הסרטן עברתי חודשים לא פשוטים של בדידות, כאבים והמון פחד. היו אלו חברות קבוצת הריצה שלי שרצו עבורי ברחבי העולם והוכיחו לי שאני אהובה ויקרה לליבן, זאת הייתה התרופה החזקה ביותר שקיבלתי. נשבעתי אז שאעשה הכל כדי שהרפואה המשלימה תהיה נגישה לכל אחת כחלק מהטיפול במערך האונקולוגי. הכספים של המרוץ הנם למטרה זו. תודה על התמיכה, השמחה, על הרגע הזה. ועוד מילה אחת - לכו להיבדק”.

ראש העיר יקנעם, רומן פרס, אמר: "זו זכות גדולה עבורנו ביקנעם לארח את המרוץ החשוב והמרגש הזה ולהוביל מהפכה של ספורט בעיר שלנו. החיבור המדהים בין קהילה, ספורט ומשמעות כל כך גדולה, יצר השראה אדירה ותקווה גדולה לנשים המתמודדות עם המחלה. תודה לכל ראשי המועצות והרשויות שהתגייסו למען האירוע. נשים יקרות, כולנו איתכן, בוורוד של תקווה".

מנהל המרכז הרפואי העמק ד"ר מאור ממן הוסיף: "אנחנו, כולנו, כאן למען הגיבורות שלנו שנלחמות בסרטן השד, למענם הקמנו לפני חודש פתחנו את "בית שולמית"- מרכז הסרטן החדש והמיוחד שהקמנו בעמק. האירוע הזה מעניק תקווה לכל כך הרבה נשים. תודה רבה ליקנעם והעומד בראשה שאפשרו לנו לצבוע את העמק בוורוד של תקווה, זה לא מובן מאליו כמו גם השותפות המדהימה עם ראשי הרשויות כאן. גיבורות יקרות- אנחנו כאן בשבילכם”.

במקביל למרוץ פעל גם מתחם אקספו מיוחד שכלול טיפולי רפואה משלימה, מתחם קהילתי, מידע לנשים ולמשפחות ופעילויות נוספות. כל ההכנסות מהאירוע יועברו למערך האונקולוגי "בית שולמית" במרכז הרפואי העמק, למימון טיפולים משלימים ותמיכה במטופלות.