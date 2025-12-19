נוער - לאומית דרום: מחזור ללא תוצאת תיקו

מחזור חג החנוכה במחוז הדרומי של הליגה הלאומית לנוער הניב 20 שערים בשבעה משחקים, שבהם לא הושגה אפילו תוצאת תיקו אחת. התוצאות שהושגו במשחקים הותירו את המצב בתחתית הטבלה ללא שינוי. מכבי באר שבע שומרת על מקומה מעל הקו האדום - למרות שלא שיחקה, היא מקדימה בשתי נקודות את בית"ר נורדיה ירושלים ובחמש נקודות את מכבי יבנה.

בצמרת, הפועל ירושלים שמרה על מקומה בפסגה, אך הפועל מרמורק רחובות הודחה מהמקום השני, אליו טיפסה הפועל הוד השרון (שיחקה עשרה משחקים), בזכות ניצחון על הפועל הרצליה בדרבי השרון. הפער בין המקום השני, המוביל למשחקי המבחן על עלייה לליגת העל בתום העונה, לקבוצות שמדורגות במקומות 7-8, הפועל כפר שלם והפועל ר"ג המאכזבת (שיחקה 11 משחקים), עומד על ארבע נקודות בלבד. הוד השרון מקדימה בשתי נקודות את הפועל מרמורק ואת סקציה נס ציונה (שיחקה 11 משחקים), ובשלוש נקודות את שתי התל אביביות הירוקות, גדנ"ע ושמשון.

מחזור משחקים נוסף ייצא לדרך בשבת הקרובה, ובכתבה זו נפנה זרקור לעבר המחזור האחרון ולעבר המחזור שמעבר לפינה:

הפועל ירושלים, מוליכת הטבלה, ניצחה 1:3 את התל אביבית הכתומה, הפועל כפר שלם (כבשו למנצחת: נתי שפראו, מוחמד דיאב וישראל דאפה. כבש לכפר שלם: ינון טל). הפועל ירושלים הגדילה את הפער מהמקום השני לחמש נקודות. בשבת, בשעה 11:10, מצפה לקבוצה מהבירה משחק חוץ מול הכח עמידר ר"ג - שניצחה 0:1 את מכבי יבנה, משער שכבש סאן אבולעפיה. הסגולים הצליחו להגדיל לשש נקודות את הפער מהקו האדום. הפועל כפר שלם תארח בשבת, בשעה 11:00, את הפועל הרצליה - שהפסידה 4:2 להוד השרון ואותה היא מקדימה בשלוש נקודות.

שחקני הנוער של הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

הפועל הוד השרון טיפסה למקום השני בזכות ניצחון 2:4 במשחק החוץ המהווה את דרבי השרון מול הפועל הרצליה, שממשיכה להקדים בשש נקודות את הקו האדום. הרצליה כבשה ראשונה מרגלו של גפן גולדשטיין, אך הוד השרון הצליחה לחולל מהפך מרשים ב-12 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, עם שערים שכבשו: עומרי ספיר, גילעד מהדב ומוסא יאיו. במחצית השנייה יהלי מוראדיאן צימק לזכות הפועל הרצליה, אך שער שכבש עומרי ספיר בדקה ה-90 העניק להוד השרון ניצחון חשוב. הוד השרון תארח ביום ראשון, בשעה 19:45, את העולה החדשה, מכבי באר שבע, שתקווה להמשיך ולהקדים את הקו האדום גם לאחר משחק זה.

סקציה נס ציונה חתומה על המהפך של המחזור. למרות שער מוקדם שכבש איתי בר, שהעלה את הפועל ר"ג בדקה השמינית ליתרון 0:1, נס ציונה שמרה על הבית. שערים שכבשו בן מחלוף (50) ונועם גובנייה בדקה ה-90 חוללו מהפך והעניקו לה ניצחון 1:2 על הקבוצה המאכזבת של הליגה, שרחוקה כבר תשע נקודות ומשחק עודף מפסגת הטבלה. נס ציונה תהיה חופשית ממשחקים במחזור הקרוב. לעומתה, הפועל ר"ג תארח את מ.ס כפר קאסם - שהפסידה 2:0 למכבי יפו, והיא מקדימה בשלוש נקודות בלבד את הקו האדום.

סקציה נס ציונה (באדיבות המועדון)

שמשון "פזטל" ת"א עלתה למקום החמישי, והיא מקדימה בזכות יחס שערים עדיף את היריבה העירונית, גדנ"ע, זאת לאחר שניצחה 1:2 את משחק החוץ המאתגר ברחובות מול מי שהייתה סגנית המוליכה, הפועל מרמורק. עמית נמני, בנו של אבי, כבש את צמד שערי הניצחון לזכות שמשון, בדקות ה-51 וה-58. סהר ענתבי כבש שער מצמק בדקה ה-77. המחזור הקרוב מזמן לשתי הקבוצות משחקים מול שתי האחרונות: שמשון ת"א תארח ביום ראשון, בשעה 17:00, את נועלת הטבלה, מכבי יבנה. מרמורק תקווה להתאושש מההפסד במשחק הנעילה של המחזור אצל בית"ר נורדיה ירושלים (שלישי, 20:00, מגרש הר חומה).

מכבי יפו (באדיבות המועדון)

גדנ"ע ת"א קטעה רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון עם ניצחון חשוב 0:1 במשחק החוץ מול בית"ר נורדיה, משער שכבש אופק לב בדקה ה-50. בשבת, בשעה 10:30, תארח הקבוצה לדרבי את מכבי יפו, שניצחה 0:2 במשחק החוץ מול מ.ס כפר קאסם, עם שערים של בניה אביטן (47) ואורי בייסה (72). יפו הגדילה את הפער מהקו האדום לשש נקודות ויש לה משחק עודף והיא תשאף להמשיך לשפר את מצבה בטבלה. גדנ"ע יודעת שאם ברצונה להישאר בתמונת המאבק על המקום השני, היא לא יכולה להרשות לעצמה למעוד.