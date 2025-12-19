לאפורטה: יש מי שמנסה להרוס אותנו, לא יצליחו

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, נשא נאום חריג ותקיף במיוחד במהלך ארוחת חג המולד המסורתית של המועדון עם שחקני הקבוצה והצוותים המקצועיים, כשהוא מכוון חיצים ישירות לעבר ריאל מדריד, פלורנטינו פרס וערוץ ריאל מדריד TV.

בנאום נלהב, הדגיש לאפורטה את גאוותו במועדון הקטלוני: “בכל פעולה ספורטיבית, חברתית, מוסדית ואפילו כלכלית, אנחנו משאירים חותם כמועדון מוערך, מוכר ואהוב. אבל המעמד הזה מייצר קנאה, ויש מי שפועל בדרכים לא הוגנות כדי לפגוע בסמל ובמהות שלנו. לא ניתן לזה לקרות”.

נשיא בארסה החריף את הטון והוסיף: “יש מי שמבלבל בין כוח לעריצות, מי שפועל בציניות וביהירות, ויש לו כלי תקשורת שמרעיל את האוויר בשקרים בלי הפסקה. שיידעו: ברצלונה שוב חזקה, על המגרש ומחוצה לו. בזמן שהם מנסים למחוק או לעוות את ההיסטוריה, אנחנו בונים תקופה מפוארת נוספת במועדון, וזה בזכותכם”, אמר לשחקנים.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

לאפורטה גם התייחס ליחסיו עם פלורנטינו פרס ולפרשת נגריירה: “הוא מותח את הסיפור הזה כמו מסטיק, למרות שהתהליך מראה שאין שם כלום. יש לו ברסלוניטיס כרונית, באסיפות שלו מדברים רק על בארסה. אנחנו היחידים שהבאנו הוכחות. לריאל מדריד, לעומת זאת, היה במשך 72 שנה ועד שופטים שמורכב משחקני עבר שלה”.

בדרך למתחם החדש של קאמפ נואו, השווה לאפורטה בין תאי הכבוד של שני המועדונים: “אצלם מרגישים כוח, אצלנו מרגישים חופש”. לצד הביקורת, נשיא ברצלונה הפתיע גם בטון אישי יותר כשהתייחס לליאו מסי: “זה נושא שמעציב אותי. ליאו נתן כל כך הרבה לבארסה ובארסה נתנה כל כך הרבה לליאו. אני מקווה שניפגש שוב”.