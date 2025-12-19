יום שישי, 19.12.2025 שעה 10:04
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"הייתי מחתים את פדרי, תכונות של שחקן ריאל"

אגדת ריאל, מרסלו, התראיין והחמיא לקשר: "הרוב היו אומרים לאמין ימאל, אבל אני הייתי מחתים את פדרי". וגם: החתימה בבלאנקוס, בנו, ומסי או רונאלדו

|
פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)
פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)

אגדת ריאל מדריד, מרסלו, התארח אצל היוטיובר ‘מריו’ ודיבר על עברו במועדון הלבן, על בנו אנזו, על היריבים הקשים בקריירה, על המונדיאל הקרוב, וגם הפתיע עם בחירה אחת מברצלונה. המגן הברזילאי האגדי, שרשם 546 הופעות במדי ריאל מדריד עם 38 שערים ו-104 בישולים, והניף לא פחות מ-24 תארים, בהם חמש זכיות בליגת האלופות ושש אליפויות ספרד, חזר לרגעים הגדולים בקריירה.

הרגע בו ריאל פנתה אליו: “חשבתי שזה שקר שמדריד רוצה אותי”, סיפר מרסלו. “אחד המנהלים הגיע לדבר איתי ושאל שאלות מוזרות: אם יש לי חברה, אם אני רוצה ילדים, אם אני לומד. חשבתי ‘מה זה קשור לכדורגל?’ רק אחרי זה הבנתי שהוא רצה להכיר את המשפחה שלי”.

על החשיבות של הסביבה הקרובה: “צריך אנשים שידעו להגיד לך ‘לא’. לכדורגלן קשה מאוד לקבל סירוב, יש כסף, מסעדות, פיתויים. למזלי, אשתי והקרובים אליי ידעו לעצור אותי כשצריך. בני אנזו? הוא מתמודד יפה עם הלחץ של להיות הבן שלי. הוא גדל בחדר ההלבשה של ריאל, עכשיו הוא מבין שהחוויות שהוא עבר לא נורמליות. הוא שמח, רגוע, ואני אוהב שהוא משחק בנבחרת ספרד. היחס אליו שם מדהים והוא מאושר מהבחירה”.

מרסלו מודה לברנבאו (רויטרס)מרסלו מודה לברנבאו (רויטרס)

היריבים הקשים ביותר: “ליאו מסי היה סיוט. גם חסוס נבאס, צ’אבי פרייטו ופדרו הקשו עליי מאוד. אבל אני תמיד בוחר בכריסטיאנו. מסי מדהים, נהנינו לראות את שניהם, טוב, אני נהניתי רק מאחד. אני מעריץ שרוף של כריסטיאנו”.

המונדיאל הקרוב: “זה יהיה המונדיאל הראשון שבו כל הנבחרות מגיעות בשיא. צרפת, ברזיל, ספרד, יש חמש מועמדות אמיתיות. שימו לב לברזיל ולקרלו אנצ’לוטי. אנחנו תמיד פייבוריטים. ברזיל היא ריאל מדריד של הנבחרות. ניימאר חייב לחזור, הכדורגל חייב לו ולכריסטיאנו משהו גדול”.

ומי מברצלונה היה מחתים בריאל: “הייתי מחתים את פדרי. יש לו תכונות שמתאימות לשחקן של ריאל מדריד. כולם יגידו לאמין ימאל, אבל בעיניי פדרי עדיף”.

