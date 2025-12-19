יום שישי, 19.12.2025 שעה 15:26
3218-3515מכבי פ"ת1
3213-2715מכבי הרצליה2
2515-1815הפועל כפ"ס3
2416-2215הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2120-2215הפועל ר"ג7
2018-1915הפועל עכו8
2024-2315עירוני מודיעין9
1921-2115מ.ס קריית ים10
1822-1515הפועל רעננה11
1533-2615מכבי יפו12
1421-1915הפועל חדרה13
1425-1415בני יהודה14
1328-1415הפועל עפולה15
1023-1515הפועל נוף הגליל16

דקה 27: בני יהודה - הפועל ראשל"צ 0:1

ליגה לאומית, מחזור 16: שגיא דרור העלה את המארחת ליתרון מוקדם במשחק הקצוות, כשהיא יודעת שהיא חייבת ניצחון בכל מחיר. כעת: עפולה - הרצליה 0:0

מאור קנדיל (חגי מיכאלי)

משחקי המחזור ה-16 בליגה הלאומית נפתחו היום (שישי) עם חמישה משחקים בשעה זו. בני יהודה מארחת את הפועל ראשון לציון, מכבי הרצליה פוגשת את הפועל עפולה, הפועל נוף הגליל מול עירוני מודיעין, הפועל רעננה מארחת את מ.ס קריית ים והפועל כפר סבא מתארחת אצל מכבי יפו.

בני יהודה – הפועל ראשון לציון 0:1

המארחים מגיעים במומנטום שלילי, כאשר במחזור האחרון היה להם משחק משוגע מול הרצליה, עם שלל מהפכים וגם שני אדומים שספגו, אך לבסוף הפסידו 3:2 וכעת רוצים להתאושש ולברוח מהתחתית. מנגד, האורחת במקום הרביעי עם 24 נק’ ברגעים אלה ממש, אך גם כן הפסידו במחזור הקודם (2:1 למוליכה, מכבי פ”ת) ורוצים לחזור למסלול.

דקה 8, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: שגיא דרור השתחרר מעולה על סך הרחבה, חתך למרכז וברגל ימין שחרר בעיטה נהדרת שהכניעה את האורחת וקבעה יתרון לבני יהודה.

הפועל עפולה – מכבי הרצליה 0:0

קרב קצוות אדיר בין קבוצה שבצמרת לבין קבוצה שעמוק בתחתית. האורחת המפתיעה, שהיא גם במקום השני, סופרת שלושה ניצחונות גדולים כולל 1:3 על פ”ת ו-2:3 על בני יהודה ויודעים שניצחון נוסף יעלה אותם זמנית למקום הראשון. מנגד, הקבוצה מהצפון התאוששה במחזור הקודם עם 0:2 על מ.ס קריית ים ורוצה להפתיע.

הפועל נוף גליל – עירוני מודיעין 0:1

המארחת נמצאת במקום האחרון בטבלה, היא סופרת כבר שלושה משחקים ללא ניצחון ועם 10 נקודות בלבד עד כה, כשהיא עם ניצחון אחד מתוך 15 משחקים. האורחת, שהיא כמובן גם העולה החדשה, במקום התשיעי עם 20 נקודות, אך סופרת שני משחקים ללא ניצחון ורוצה להתאושש.

דקה 4, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ל-0:1: קו הגנה גבוה אפשר לשחר הירש לקבל את הכדור בחצי המגרש של היריבה, לדהור מול השוער ולגלגל את הכדור כדי לקבוע יתרון מוקדם.

הפועל רעננה – מ.ס קריית ים 0:0

לפחות על פי הטבלה, פה מדובר על המשחק הכי צמוד היום. המארחת, שנמצאת במקום ה-11, נעצרה במחזור הקודם אחרי שני ניצחונות עם 2:2 מול נוף הגליל ורוצה להתאושש. מנגד, הקבוצה מהצפון שפתחה נהדר את העונה, קצת ירדה ביכולת מאז ולמעשה עם ניצחון אחד בלבד בעשרה משחקים (חודשיים שלמים) ומקווה לחזור לעצמה.

מכבי יפו – הפועל כפר סבא 0:0

משחק קצוות נוסף. המארחת במקום ה-12 וסופרת כבר שלושה הפסדים רצופים מאכזבים, כאשר היא מקווה להתאושש, להשיג ניצחון חשוב ולברוח מעט מהתחתית הבוערת. הירוקים בצד השני במקום השלישי, פער של שבע מהפסגה, אך במחזור האחרון הפסידו להפועל עכו ורוצים לחזור לנצח.

