יום שישי, 19.12.2025 שעה 14:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
10778-6919אליצור נתניה

רבע 4, 06:51: ראשל"צ - אליצור נתניה 54:65

ליגת ווינר סל, מחזור 10: מאבק תחתית קריטי. המארחת השלימה ריצת 0:13 והייתה ביתרון דו ספרתי, האורחת התקרבה עם 0:9. גרנט בולט, ריילי בצד השני

|
ג'יי ג'יי קפלן (רועי כפיר)
ג'יי ג'יי קפלן (רועי כפיר)

המחזור העשירי של ליגת ווינר סל יוצא לדרך היום (שישי), כאשר בשעה זו מארחת מכבי ראשון לציון את אליצור נתניה למאבק חשוב בתחתית. הכתומים מדורגים כרגע במקום ה-12 עם מאזן 7:2 שלילי, ואילו הצהובים-שחורים נועלים את הטבלה עם ניצחון בודד בתשעה משחקים.

בהופעת הבכורה של גיא קפלן על הקווים, חניכיו החדשים קטעו השבוע רצף של חמישה הפסדים בעזרת ניצחון על עירוני נס ציונה, 73:92, בבית מכבי. כעת, הם ינסו לחבר רצף חיובי בליגה הבכירה לראשונה מאז מאי 2021.

שחקניו של אריס ליקויאניס, שעדיין מחפש ניצחון בכורה בישראל, ספגו במחזור האחרון הפסד ליגה שביעי ברצף, הפעם להפועל העמק 79:59 בגן נר וראו את ממוצע הנקודות שלהם לערב צונח למקום האחד לפני האחרון בליגה, עם 76.8.

נתניה ניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים של הקבוצות בליגה הבכירה, וצימקה בכך את מאזן כל הזמנים ביניהן ל-8:7. ניצחון החוץ האחרון שלה על ראשון לציון הושג ב-25 באפריל 2013, אז יצאה מבית מכבי עם 61:83 אחרי רבע שני חריג במיוחד של 4:27 לטובתה. מי שהוביל אותה באותו ערב עם 16 נקודות הוא יהוא אורלנד, כיום מאמנה של בני הרצליה.

רבע ראשון: 19:23 למכבי ראשל”צ

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן ודי ג’יי ברנס.

חמישיית אליצור נתניה: ג’יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אור קורנליוס ואוטיס פרייז’ר.

# 10:00-05:00: קצב טוב בחמש הדקות הראשונות במשחק, כאשר הקבוצות התעסקו בעיקר בהחלפת סלים, כשאף אחת לא הצליחה לברוח וראשל”צ הובילה 8:9. 

# 05:00-00:00: ריילי קלע את השלשה הראשונה במשחק, הקבוצות המשיכו להחליף, כאשר הכתומים הצליחו לשמור על היתרון שלהם גם בחמש הדקות האחרונות של הרבע, 19:23. 

רבע שני: 35:47 למכבי ראשל”צ

# 10:00-05:00: ראשל”צ הגדילה את ההפרש לשש הפרש, אך אז האורחת השלימה ריצת 0:9, הפכה את התוצאה ועלתה ליתרון משלה, גרשון וסטיבנס החליפו סלים וזה 29:31 לנתניה אחרי חמש דקות.

# 05:00-00:00: ביוקנן קלע שתי נקודות, אך אז ראשל”צ הגבירה קצב, השלימה ריצת 0:13 אדירה ועלתה ל-33:42. ריילי דייק פעם אחת מהעונשין, וויליאמס צלף שלשה, עשה דו ספרתי, גרנט הוסיף לייאפ וחתם את המחצית, 35:47 למארחת.

רבע שלישי: 54:59 למכבי ראשל”צ

# 10:00-05:00: טירוף. פרייז’ר וביוקנן הובילו ריצת 0:9 אדירה בדקה וחצי בלבד, צמצמו את ההפרש עד חמש, ברנס החזיר לשבע הפרש, נתניה צמצמה שוב פעם עד שתיים הפרש, 51:49.

# 05:00-00:00: בחמש הדקות האחרונות הקבוצות המעיטו בקליעת הסלים, כאשר מכבי ראשון לציון כבר הגדילה את ההפרש לשבע, קורנליוס קלע שתי נקודות וקבע את ההפרש בסיום הרבע, חמש בלבד.

רבע רביעי:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */