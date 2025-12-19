טרגדיה: ביפל ומשפחתו נהרגו בהתרסקות מטוס

עולם המרוצים האמריקאי בהלם: נהג ה-NASCAR לשעבר גרג ביפל נהרג הלילה (בין חמישי לשישי) בהתרסקות מטוס קטלנית בשדה התעופה האזורי סטייטסוויל שבצפון קרוליינה. יחד איתו נהרגו אשתו כריסטינה, בתו אמה, בנו ריידר ושלושה בני אדם נוספים, בסך הכול שבעה הרוגים.

האירוע התרחש בסביבות השעה 10:15 בבוקר (שעון מקומי), כאשר מטוס פרטי מסוג Cessna C550, שבבעלות חברת התעופה של ביפל, התרסק בקצה המזרחי של מסלול ההמראה, זמן קצר לאחר שניסה לשוב לנחיתה. על פי נתוני מעקב הטיסה, המטוס המריא, הגיע לגובה של כ-1,300 מטרים, אך החל לאבד גובה וניסה לחזור לשדה, ללא הצלחה.

סמל ראשון כריס נוקס ממשטרת הכבישים של צפון קרוליינה אישר את מותם של כל הנוסעים וציין: “זהו אחד ממראות ההתרסקות הקשים ביותר שראיתי בקריירה שלי”. מי שהביא לאישור הראשוני לגבי זהות ההרוגים היה יוטיובר המרוצים קליטוס מקפרלנד, חבר קרוב של ביפל, שכתב ברשתות החברתיות: “גרג, אשתו וילדיו היו בדרכם לפגוש אותנו. אנחנו שבורים וכואבים”.

גם ארגון ה-NASCAR פרסם הודעת אבל רשמית: “גרג ביפל היה הרבה יותר מאלוף. הוא היה דמות אהובה, לוחם על המסלול ואדם עם לב גדול. תרומתו לספורט ולקהילה תיזכר לעד”. ביפל, בן 55 במותו, זכה באליפות סדרת ה-Busch (כיום Xfinity) בשנת 2002 ובאליפות סדרת המשאיות ב-2000, ורשם 19 ניצחונות בסדרת הגביע הבכירה. בשנת 2023 נבחר לאחד מ-75 הנהגים הגדולים בתולדות ה-NASCAR.

בשנים האחרונות התפרסם גם בזכות פעילות פילנתרופית רחבה, בעיקר בתחום רווחת בעלי חיים וסיוע לנפגעי אסונות טבע. לאחר הוריקן הלן ב-2024 אף השתמש במסוקו האישי כדי להעביר ציוד מציל חיים לאזורים מוכי אסון בצפון קרוליינה. חקירת נסיבות ההתרסקות הועברה לידי רשות התעופה הפדרלית (FAA), כאשר תנאי מזג אוויר קשים, גשם כבד וראות נמוכה, נבדקים כאחד הגורמים האפשריים לאסון. שדה התעופה נסגר עד להודעה חדשה.